Brimeux (62) - Prix André Delrue (2-3-Juniors)

Classement :

1 TALEUX Jean Baptiste O GRANDE SYNTHE 2h08'00

2 SERGENT Guillaume SC BOULONNAIS 2h08'25

3 DOURLENS Charles Antoine O GRANDE SYNTHE 2h08'25

4 SAISON Antoine TOUQUET ACC 2h08'30

5 LARENAUDIE Axel CC NOGENT / OISE 2h08'33

6 TILLIER Quentin OLYMPIQUE C.V.O. 2h08'33

7 MAITRE Cyril A. C. B. B. 2h08'33

8 PEREIRA MARTINS Julien OLYMPIQUE C.V.O. 2h08'33

9 LEJEUNE Rémi EC ABBEVILLOISE 2h08'33

10 BEUGNET Grégory GAZ ELEC C DE DOUAI 2h08'33

11 DELALEAU Alexis O GRANDE SYNTHE 2h08'45

12 DECROIX Jordan GAZ ELEC C DE DOUAI 2h08'45

13 DURAND Guillaume CC FORMERIE 2h08'45

14 RINGOT Romain TOUQUET ACC 2h08'45

15 THERY Thomas FLANDRE ELITE CYCLISME 2h08'45

16 KADOTA YUSUKE SC VAL D'ARRE 2h08'45

17 HELLIN Maxime SC BOULONNAIS 2h08'45

18 ANANIE Léo ES ARQUES 2h08'45

19 VANDERMEERSCH Emilien O GRANDE SYNTHE 2h08'45

20 RICOUART Gérard O GRANDE SYNTHE 2h08'45

21 GODQUIN Steven EC ABBEVILLOISE 2h08'45

22 LELIEVRE Michel TOUQUET ACC 2h08'45

23 DELVART Marvyn DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 2h08'45

24 WELVAERT Michaël GAZ ELEC C DE DOUAI 2h08'45

25 DELOBEL Florian ES ARQUES 2h08'45

26 DEGRUTERE Corentin FLANDRE ELITE CYCLISME

27 FAY Maxime UVC CALAIS

28 ESPIGAT Marc COURBEVOIE SPORTS CYCLISME

29 MACHART Luc ES ARQUES

30 BAZIN Simon AC CHERBOURG COTENTIN

Crédit Photo : Maïté Corriette