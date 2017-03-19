Tour du Pays Courvillois - Pierre Tielemans 2ème

Classement :
1 PLOUHINEC Samuel TEAM PELTRAX - CSD
2 TIELEMANS Pierre USSA PAVILLY BARENTIN
3 LEROUX Samuel CC NOGENT / OISE
4 BARROSO Romain TEAM PELTRAX - CSD
5 GINELLI Vincent CC NOGENT / OISE
6 CHOPIER Loïc VS CHARTRAIN
7 DO REGO Fabio TEAM PELTRAX - CSD
8 THOMAS Adrien GUIDON CHALETTOIS
9 DE VIDO Bastien TEAM PELTRAX - CSD
10 MONTANA Sylvain VC ROUEN 76
11 EL KOURAJI Mohcine UC ORLEANS
12 LEMOINE Gaëtan VC PAYS DE LOUDEAC
13 THEOT Killian SUD DE L'EURE CYCLISME
14 CLERE Emilien VS CHARTRAIN
15 JAVELLY Luis TEAM PELTRAX - CSD
16 DUGUENET Stéphane GUIDON CHALETTOIS
17 NISU Oskar VC ROUEN 76
18 LEGENDRE Bertrand UC ORLEANS
19 CANALES Wilfried VC ROUEN 76
20 MERIGUET Jean Philippe UC ORLEANS
21 MARTIN Jérémy CM AUBERVILLIERS 93
22 DUPONQ Clément USSA PAVILLY BARENTIN
23 JOLY Thomas CC NOGENT / OISE
24 PETILLEAU Julien SABLE SARTHE CYCLISME PDL
25 BECRET Geoffroy CC NOGENT / OISE
26 LALOUETTE Kévin CC NOGENT / OISE
27 HALLOP Greg TEAM PELTRAX - CSD
28 GOUPIL Bertrand VS CHARTRAIN
29 DUPONT Eddy Bertrand LE MANS SARTHE VELO
30 BOUHOUX Cyril SABLE SARTHE CYCLISME PDL
31 AMBLAT Julien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
32 CORDEVANT Eric USSA PAVILLY BARENTIN
33 GRAVERIOU Aurélien GUIDON CROCHU VEIGNE
34 DELEHAYE Bryan USSA PAVILLY BARENTIN
35 OUSTRY Thomas VC ROUEN 76
36 PENVEN Clément CC NOGENT / OISE
37 NIETO Jeremy VS MONNAIE
38 JAMMET Romain U.V.LIMOUSINE
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