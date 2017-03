Tour du Pays Courvillois - Pierre Tielemans 2ème

Classement :

1 PLOUHINEC Samuel TEAM PELTRAX - CSD

2 TIELEMANS Pierre USSA PAVILLY BARENTIN

3 LEROUX Samuel CC NOGENT / OISE

4 BARROSO Romain TEAM PELTRAX - CSD

5 GINELLI Vincent CC NOGENT / OISE

6 CHOPIER Loïc VS CHARTRAIN

7 DO REGO Fabio TEAM PELTRAX - CSD

8 THOMAS Adrien GUIDON CHALETTOIS

9 DE VIDO Bastien TEAM PELTRAX - CSD

10 MONTANA Sylvain VC ROUEN 76

11 EL KOURAJI Mohcine UC ORLEANS

12 LEMOINE Gaëtan VC PAYS DE LOUDEAC

13 THEOT Killian SUD DE L'EURE CYCLISME

14 CLERE Emilien VS CHARTRAIN

15 JAVELLY Luis TEAM PELTRAX - CSD

16 DUGUENET Stéphane GUIDON CHALETTOIS

17 NISU Oskar VC ROUEN 76

18 LEGENDRE Bertrand UC ORLEANS

19 CANALES Wilfried VC ROUEN 76

20 MERIGUET Jean Philippe UC ORLEANS

21 MARTIN Jérémy CM AUBERVILLIERS 93

22 DUPONQ Clément USSA PAVILLY BARENTIN

23 JOLY Thomas CC NOGENT / OISE

24 PETILLEAU Julien SABLE SARTHE CYCLISME PDL

25 BECRET Geoffroy CC NOGENT / OISE

26 LALOUETTE Kévin CC NOGENT / OISE

27 HALLOP Greg TEAM PELTRAX - CSD

28 GOUPIL Bertrand VS CHARTRAIN

29 DUPONT Eddy Bertrand LE MANS SARTHE VELO

30 BOUHOUX Cyril SABLE SARTHE CYCLISME PDL

31 AMBLAT Julien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

32 CORDEVANT Eric USSA PAVILLY BARENTIN

33 GRAVERIOU Aurélien GUIDON CROCHU VEIGNE

34 DELEHAYE Bryan USSA PAVILLY BARENTIN

35 OUSTRY Thomas VC ROUEN 76

36 PENVEN Clément CC NOGENT / OISE

37 NIETO Jeremy VS MONNAIE

38 JAMMET Romain U.V.LIMOUSINE

Lire la suite : http://www.directvelo.com/actualite/56798/tour-du-pays-courvillois-le-classement