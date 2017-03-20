Troisvilles (59) - Tour du Caudresis (Minimes)

Classement :
1 DETALLE Noah LOTTO VC ARDENNES 0:54:10 0:54:10
2 TRENTESAUX Baptiste EC TOURQUENNOISE 1:00:53 0:06:43
3 PONCET Alexis HAINAUT CYCLING TEAM 1:00:53 ''
4 LEROUX Allan UV PINON ANIZY 1:00:53 ''
5 DANEL Jérôme CC ISBERGUES MOLINGHEM 1:00:53 ''
6 POUCET Tristan UV FOURMISIENNE 1:00:53 ''
7 COLAUT Lilian EC TOURQUENNOISE 1:00:53 ''
8 PETIT Hugo ARRAS VC 1:00:53 ''
9 HAYNAU Randy O GRANDE SYNTHE 1:00:53 ''
10 LOUCHAERT Rémy UC SOLREZIENNE 1:00:53 ''
11 BRAY Antoine VC ROUBAIX LILLE METROPOLE 1:01:00 0:06:50
12 ZOLOPA Jules TEAM AVESNOIS 1:01:00 ''
13 APPLENCOURT Guillaume EC FEIGNIES SAMBRE AVES. 1:01:00 ''
14 SOUQUE Ludivine UC CAUDRESIS CATESIS 1:01:00 ''
15 DELATTRE Hugo ARRAS VC 1:01:00 ''
16 DUCHEMIN Mélissa VC LAONNOIS 1:01:00 ''
17 DUCHEMIN Mégane VC LAONNOIS 1:01:00 ''
18 FOUQUET Clarice EC TOURQUENNOISE 1:01:00 ''
19 BULCKAEN Estelle RO COMINOISE 1:01:00 ''
20 GODIOT Hortense CC CAMBRESIEN 1:01:00 ''
21 DEVIGNE Camille RO COMINOISE 1:01:00 ''
22 ANCHAIN Paul ES ARQUES 1:01:00 ''
23 DAFFINI Pablo E C V BOULZICOURT 1:01:00 ''
24 SAINT QUENTIN Hugo US VALENCIENNES MARLY 1:01:00 ''
25 SCHRICKE Lucas CC CAMBRESIEN 1:01:00 ''
26 REGOST Thibaut RO COMINOISE 1:01:00 ''
27 LEROY Clément UC SOLREZIENNE 1:01:00 ''
28 MEERPOEL Marie RO COMINOISE 1:01:00 ''
29 PINCHON Tom CSC FERRIEROIS 1:06:00 0:11:50
30 BOTEL Faustin AMIENS SPORT CYCLISTE 1:06:00 ''
31 DUFOUR Rémi VCU HALLUINOISE 1:06:00 ''
32 LECLERCQ Floryan VCU HALLUINOISE 1:06:00 ''
33 VAN WISSEN Anaïck UV FOURMISIENNE 1:06:00 ''
34 GUILLEMANT Alexis VC NOEUXOIS 1:06:00 ''
35 BOULLET Léo Paul O GRANDE SYNTHE 1:06:00 ''
36 VIAUD Raphaël RO COMINOISE 1:06:06 0:11:56
37 SAEY Elsa EC FACHES THUMESNIL RONCHIN 1:06:06 ''
38 LENGLART Noa CL BARLIN 1:06:06 ''
39 GIANNITRAPANI Oscar UC CAUDRESIS CATESIS 1:06:06 ''
40 SAUVAGE Maëlys RO COMINOISE 1:06:06 ''
41 FLAMENT Arthur VCU HALLUINOISE 1:06:06 ''
42 COVIN Kylian HAINAUT CYCLING TEAM 1:06:06 ''
43 FLAMENT Aurélien HAINAUT CYCLING TEAM 1:06:06 ''
44 GEOFFR0Y Antoine UV PINON ANIZY 1:06:06 ''
45 COQUELLE Alexy UC CAUDRESIS CATESIS 1:06:06 ''
46 RASE Rémi CC CAMBRAI 1:06:06 ''