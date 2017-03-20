Troisvilles (59) - Tour du Caudresis (Cadets)

Classement :
1 LALEU Timothée CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1:40:36 1:40:36
2 LECHANTRE Bastien VC ROUBAIX LILLE METROPOLE 1:40:36 ''
3 DELIMAUGES Etienne AC MONTDIDIER 1:40:49 0:00:13
4 RIFFLET Simon AC AMIENOISE 1:40:49 ''
5 VELDMANS Arthur TEAM AVESNOIS 1:40:49 ''
6 BETHENCOURT Mathieu CSC FERRIEROIS 1:40:49 ''
7 LEROY Sullivan CC ISBERGUES MOLINGHEM 1:40:49 ''
8 CORDENOS Clément UVC CALAIS 1:40:49 ''
9 ZOLOPA Louis TEAM AVESNOIS 1:40:49 ''
10 TRIOUX Martin CC CAMBRESIEN 1:40:49 ''
11 LEPRETRE Paul SC BOULONNAIS 1:40:49 ''
12 SNOECK Florian CONTOIRE HAMEL TEAM ORGANISATION 1:40:49 ''
13 FRANCOME Alexandre VC AMATEUR ST QUENTIN 1:40:49 ''
14 LEPLAT Clément CC CAMBRESIEN 1:40:49 ''
15 GUERLUS Axel UC SOLREZIENNE 1:40:49 ''
16 LECOINTE Valentin CL BARLIN 1:40:49 ''
17 LEPILLIET Aymeric CL BARLIN 1:40:49 ''
18 SENICOURT Kylian EC FOYENNE 1:40:49 ''
19 BAUDUIN Antoine ESEG DOUAI 1:40:49 ''
20 TORNU Florian TEAM AVESNOIS 1:40:49 ''
21 DE MAREZ Florian TEAM AVESNOIS 1:40:49 ''
22 MALOIGNE Corentin LA CHERIZIENNE CHAUNY 1:40:49 ''
23 DUJARDIN Quentin RO COMINOISE 1:40:49 ''
24 THORLET Maxence VC AMATEUR ST QUENTIN 1:45:49 0:05:13
25 MOPTY Baptiste CC CAMBRESIEN 1:45:49 ''
26 PORQUET Maxime UVC CALAIS 1:45:49 ''
27 DELATTRE Arthur GAZ ELEC C DE DOUAI 1:45:49 ''
28 DEGRUTERE Grégoire UVC CALAIS 1:45:49 ''
29 PECRIAUX Clément UC CAUDRESIS CATESIS 1:45:49 ''
30 MEERPOEL Robinson RO COMINOISE 1:45:49 ''
31 LEVEQUE Lucas ES ARQUES 1:45:49 ''
32 BRACKE Théo VC ROUBAIX LILLE METROPOLE 1:45:49 ''
33 HUBER Pierre Mathis CC ISBERGUES MOLINGHEM 1:45:00 0:04:24
34 LAHAYE Paul PEDALE MADELEINOISE 1:45:00 ''
35 VANDEKERCHOVE Hugo CC CAMBRESIEN 1:45:00 ''
36 DEMARQUE Thibault UV FOURMISIENNE 1:45:00 ''
37 MOTTIER Anthony O HESDIN MARCONNE 1:45:00 ''
38 BOULLET Arthur O GRANDE SYNTHE 1:45:24 0:04:48
39 SIMON Baptiste O GRANDE SYNTHE 1:45:24 ''
40 JAUREGUI Sendoa UC CAUDRESIS CATESIS 1:45:24 ''
41 HUYGHE Enzo O GRANDE SYNTHE 1:45:24 ''
42 BARTIER Louis RO COMINOISE 1:45:24 ''
43 BRIL Hugo RO COMINOISE 1:45:24 ''
44 DELECOURT Lucie VC ST OMER 1:45:24 ''
45 LELUBRE Thibault UC SOLREZIENNE 1:45:24 ''
46 NABOR Louis SC BOULONNAIS 1:45:24 ''
47 DESMET Thierry RO COMINOISE 1:45:24 ''
48 POIX Chloé VC St OMER 1:45:24 ''
49 GIOLDA Amandine CC MANQUEVILLE LILLERS 1:45:24 ''
50 DUPORGE Jordan UVC CALAIS 1:45:24 ''
51 DUPONT Rémi EC FACHES THUMESNIL RONCHIN 1:45:24 ''
52 POUILLE Corentin ES ARQUES 1:45:24 ''
53 GARD Alexi UC CAUDRESIS CATESIS 1:45:24 ''
54 GUIBERT Baptiste EC FACHES THUMESNIL RONCHIN 1:45:24 ''