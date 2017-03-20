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Troisvilles (59) - Tour du Caudresis (Cadets)

Timothée Laleu (CC Villeneuve St Germain Soissons Aisne) a remporté ce Dimanche 19 Mars 2017 le prix de la ville de Troisvilles (59) (Cadets), épreuve comptant pour le tour du Caudrésis et Catésis. Bastian Lechantre (VC Roubaix Lille Métropole) et Etienne Delimauges (AC Montdidier) ont complété le podium. 

Route
Troisvilles (59) - Tour du Caudresis (Cadets)

Classement :

1 LALEU Timothée CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1:40:36 1:40:36
2 LECHANTRE Bastien VC ROUBAIX LILLE METROPOLE 1:40:36 ''
3 DELIMAUGES Etienne AC MONTDIDIER 1:40:49 0:00:13
4 RIFFLET Simon AC AMIENOISE 1:40:49 ''
5 VELDMANS Arthur TEAM AVESNOIS 1:40:49 ''
6 BETHENCOURT Mathieu CSC FERRIEROIS 1:40:49 ''
7 LEROY Sullivan CC ISBERGUES MOLINGHEM 1:40:49 ''
8 CORDENOS Clément UVC CALAIS 1:40:49 ''
9 ZOLOPA Louis TEAM AVESNOIS 1:40:49 ''
10 TRIOUX Martin CC CAMBRESIEN 1:40:49 ''
11 LEPRETRE Paul SC BOULONNAIS 1:40:49 ''
12 SNOECK Florian CONTOIRE HAMEL TEAM ORGANISATION 1:40:49 ''
13 FRANCOME Alexandre VC AMATEUR ST QUENTIN 1:40:49 ''
14 LEPLAT Clément CC CAMBRESIEN 1:40:49 ''
15 GUERLUS Axel UC SOLREZIENNE 1:40:49 ''
16 LECOINTE Valentin CL BARLIN 1:40:49 ''
17 LEPILLIET Aymeric CL BARLIN 1:40:49 ''
18 SENICOURT Kylian EC FOYENNE 1:40:49 ''
19 BAUDUIN Antoine ESEG DOUAI 1:40:49 ''
20 TORNU Florian TEAM AVESNOIS 1:40:49 ''
21 DE MAREZ Florian TEAM AVESNOIS 1:40:49 ''
22 MALOIGNE Corentin LA CHERIZIENNE CHAUNY 1:40:49 ''
23 DUJARDIN Quentin RO COMINOISE 1:40:49 ''
24 THORLET Maxence VC AMATEUR ST QUENTIN 1:45:49 0:05:13
25 MOPTY Baptiste CC CAMBRESIEN 1:45:49 ''
26 PORQUET Maxime UVC CALAIS 1:45:49 ''
27 DELATTRE Arthur GAZ ELEC C DE DOUAI 1:45:49 ''
28 DEGRUTERE Grégoire UVC CALAIS 1:45:49 ''
29 PECRIAUX Clément UC CAUDRESIS CATESIS 1:45:49 ''
30 MEERPOEL Robinson RO COMINOISE 1:45:49 ''
31 LEVEQUE Lucas ES ARQUES 1:45:49 ''
32 BRACKE Théo VC ROUBAIX LILLE METROPOLE 1:45:49 ''
33 HUBER Pierre Mathis CC ISBERGUES MOLINGHEM 1:45:00 0:04:24
34 LAHAYE Paul PEDALE MADELEINOISE 1:45:00 ''
35 VANDEKERCHOVE Hugo CC CAMBRESIEN 1:45:00 ''
36 DEMARQUE Thibault UV FOURMISIENNE 1:45:00 ''
37 MOTTIER Anthony O HESDIN MARCONNE 1:45:00 ''
38 BOULLET Arthur O GRANDE SYNTHE 1:45:24 0:04:48
39 SIMON Baptiste O GRANDE SYNTHE 1:45:24 ''
40 JAUREGUI Sendoa UC CAUDRESIS CATESIS 1:45:24 ''
41 HUYGHE Enzo O GRANDE SYNTHE 1:45:24 ''
42 BARTIER Louis RO COMINOISE 1:45:24 ''
43 BRIL Hugo RO COMINOISE 1:45:24 ''
44 DELECOURT Lucie VC ST OMER 1:45:24 ''
45 LELUBRE Thibault UC SOLREZIENNE 1:45:24 ''
46 NABOR Louis SC BOULONNAIS 1:45:24 ''
47 DESMET Thierry RO COMINOISE 1:45:24 ''
48 POIX Chloé VC St OMER 1:45:24 ''
49 GIOLDA Amandine CC MANQUEVILLE LILLERS 1:45:24 ''
50 DUPORGE Jordan UVC CALAIS 1:45:24 ''
51 DUPONT Rémi EC FACHES THUMESNIL RONCHIN 1:45:24 ''
52 POUILLE Corentin ES ARQUES 1:45:24 ''
53 GARD Alexi UC CAUDRESIS CATESIS 1:45:24 ''
54 GUIBERT Baptiste EC FACHES THUMESNIL RONCHIN 1:45:24 ''