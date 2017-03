Feignies (59) - Prix Olga Choppart (1-2-3-Juniors)

Classement :

1 BERNARD Quentin DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 2:31:58

2 GABISSON Clément ESEG DOUAI ''

3 LELEU Antoine DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME ''

4 HUBAU Pierre DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 0:00:04

5 BAILLET Alexandre ESEG DOUAI 0:00:13

6 BLAMPAIN Maxime SOJASUN ESPOIR ACNC 0:00:52

7 PAQUE Johan VC AMATEUR ST QUENTIN ''

8 DERIAUX Florian DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME ''

9 MONCOMBLE Nicolas DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME ''

10 POIRET Benjamin ESEG DOUAI ''

11 GAREZ Raphaël DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME ''

12 DENDIEVEL Cyril DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 0:00:54

13 DERYCKE CHEMIN Gauthier VC AMATEUR ST QUENTIN 0:01:10

14 BREYE Florent VC AMATEUR ST QUENTIN 0:01:45

15 LE ROUX Pascal VC AMATEUR ST QUENTIN ''

16 VAN ESLANDER Florian ESEG DOUAI 0:02:06

17 PASTOT Vincent VC AMATEUR ST QUENTIN ''

18 WARAS Corentin VC ROUEN 76 ''

19 ER RAFAI Mohamed CG ORLEANS LOIRET ''

20 LUBACH Frédéric VCA DU BOURGET 0:02:40

21 LEFEBVRE Alain EC BERMERAIN ''

22 HANCKE Charles CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AIS ''

23 HOPIN Dimitri VC AMATEUR ST QUENTIN ''

24 GODIMUS Fabien GAZ ELEC C DE DOUAI ''

25 MARTIN Alexis VC AMATEUR ST QUENTIN ''

26 GRATIOT Alexandre VC AMATEUR ST QUENTIN ''

27 DUSSART Quentin SC BOULONNAIS ''

28 DELSAUX Damien GAZ ELEC C DE DOUAI ''

29 ORTILLON Valentin TEAM PELTRAX - CSD ''

30 DE JONCKHEERE Johan VS CHARTRAIN ''

31 GRATIOT Christian AS THOUROTTE CYCLISTE 0:03:30

32 GAILLIEZ Vincent CC CAMBRESIEN ''

33 DELISSE Philippe ALLEZ DENAIN ''

34 CONNAN Marc VCA DU BOURGET ''

35 BODIOT Alexis VC AMATEUR ST QUENTIN ''

36 DUBAU Joshua TEAM PELTRAX - CSD ''

37 NOJAC Thibaud VCA DU BOURGET ''

38 LEFEVRE Sébastien UV FOURMISIENNE ''

39 FERAT Fabrice VC AMATEUR ST QUENTIN

40 PELLERIAUX Nicolas VC AMATEUR ST QUENTIN

41 RONDEAU Thibaut VC AMATEUR ST QUENTIN

42 BEHAGUE Rémi EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE

43 HAVET Sébastien GAZ ELEC C DE DOUAI

44 VAZ Lucas E C V BOULZICOURT

45 GROSSEMY Grégory VC AMATEUR ST QUENTIN

46 SPRIMONT Dimitri CC CAMBRESIEN

47 LEROY Rémi VC AMATEUR ST QUENTIN

48 DOFFE Victor ALLEZ DENAIN