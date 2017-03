Le Ronssoy (80) - Prix Max Cottrel (Cadets)

Kenny Casper (AC Montdidier) a remporté ce Dimanche 19 Mars 2017 le Prix Max Cottrel de Le Ronssoy (80) (Cadets). Axel Huens (VC Amateur St Quentin) et Benjamin Labbe (EC Abbevilloise) ont complété le podium. Florian Dubois Ferary (CC Nogent/Oise) a terminé quatrième.

Classement :

1 CASPER Kenny AC MONTDIDIER

2 HUENS Axel VC AMATEUR ST QUENTIN

3 LABBE Benjamin EC ABBEVILLOISE

4 DUBOIS FERARY Florian CC NOGENT / OISE

5 PAILLARD Baptiste EC ABBEVILLOISE

6 TASSART Marc Antoine VC AMATEUR ST QUENTIN

7 BRUNET Hugo VC AMATEUR ST QUENTIN

8 RIFFLET Mathieu AC AMIENOISE

9 PICHON Bastien EC ABBEVILLOISE

10 BAUWENS Théo CC NOGENT / OISE

11 CASPER Enzo AC MONTDIDIER

12 ENGELS Edgar SC VAL D'ARRE

13 BERQUEZ Théo COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES

14 DISCONTIGNY Florian CC NOGENT / OISE

15 ABRAHAM DUPIN Maxime SC VAL D'ARRE

16 DUFOUR Ewen ESPOIR SPORT CYCLISTE BEAUVAISIEN

17 BARSBY Julien VC AMATEUR ST QUENTIN

18 DOUAY Charles VC SANTERRE VERMANDOIS

19 DHENIN Pierre US CREPYNOISE C

20 FAFIN LEPREVOST Maxime CC NOGENT / OISE

21 NAPIERAY Aymeric AC CLERMONTOIS

22 DUTRANNOY Killian EC VALLEE DE L'AISNE

23 DELEHAYE Matthieu CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE

24 RIFFLET Julien AC AMIENOISE

25 CHARPENTIER Kylian VC TERNOIS

26 AMOURETTE Maël SC VAL D'ARRE

27 LECOIN Florent VC EUDOIS ET BRESLOIS

28 DEGUISNE Paul EC ABBEVILLOISE

29 VASSARDS Nicolas VC BEAUVAISIEN OISE

30 TRICOT Corentin SC VAL D'ARRE