Le Ronssoy (80) - Prix Max Cottrel (Cadets)

Classement :
1 CASPER Kenny AC MONTDIDIER
2 HUENS Axel VC AMATEUR ST QUENTIN
3 LABBE Benjamin EC ABBEVILLOISE
4 DUBOIS FERARY Florian CC NOGENT / OISE
5 PAILLARD Baptiste EC ABBEVILLOISE
6 TASSART Marc Antoine VC AMATEUR ST QUENTIN
7 BRUNET Hugo VC AMATEUR ST QUENTIN
8 RIFFLET Mathieu AC AMIENOISE
9 PICHON Bastien EC ABBEVILLOISE
10 BAUWENS Théo CC NOGENT / OISE
11 CASPER Enzo AC MONTDIDIER
12 ENGELS Edgar SC VAL D'ARRE
13 BERQUEZ Théo COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES
14 DISCONTIGNY Florian CC NOGENT / OISE
15 ABRAHAM DUPIN Maxime SC VAL D'ARRE
16 DUFOUR Ewen ESPOIR SPORT CYCLISTE BEAUVAISIEN
17 BARSBY Julien VC AMATEUR ST QUENTIN
18 DOUAY Charles VC SANTERRE VERMANDOIS
19 DHENIN Pierre US CREPYNOISE C
20 FAFIN LEPREVOST Maxime CC NOGENT / OISE
21 NAPIERAY Aymeric AC CLERMONTOIS
22 DUTRANNOY Killian EC VALLEE DE L'AISNE
23 DELEHAYE Matthieu CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
24 RIFFLET Julien AC AMIENOISE
25 CHARPENTIER Kylian VC TERNOIS
26 AMOURETTE Maël SC VAL D'ARRE
27 LECOIN Florent VC EUDOIS ET BRESLOIS
28 DEGUISNE Paul EC ABBEVILLOISE
29 VASSARDS Nicolas VC BEAUVAISIEN OISE
30 TRICOT Corentin SC VAL D'ARRE