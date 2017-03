Lion Sur Mer (14) - Matthieu Gourguechon 1er

Classement :

1 GOURGUECHON Matthieu AC AILLY SUR SOMME

2 LECHASLES Maud VC SAINT LO PONT HEBERT

3 CORDONNIER Enzo UC IFS-HEROUVILLE

4 VAUQUELIN Dylan UC TILLY VAL DE SEULLES

5 CLOUAIRE Raphaël VC LISIEUX

6 DELAFOSSE Judicaël UC LANDELLAISE

7 DUPONT Aloïs FLERS CYCLISME 61

8 BLOT Apolline VC SAINT LO PONT HEBERT

9 OUINAS Joan UC IFS-HEROUVILLE

10 MESLIN Théo EC SAINT VIGORIENNE

11 RIGNAULT Vincent VC TROUVILLE DEAUVILLE

12 VAUTIER Mathieu EC CONDE SUR NOIREAU

13 HOUIVET Baptiste UC IFS-HEROUVILLE

14 LEBIGRE Alizée UC IFS-HEROUVILLE

15 TREMBLE Paul VC TROUVILLE DEAUVILLE

16 FLOQUET Nicolas VS TRUN

17 JAMET Paul VS TRUN

18 DEBIEU Clément UC TILLY VAL DE SEULLES

19 BOULAY Brian UC IFS-HEROUVILLE

20 CALVEZ Maxime VC TROUVILLE DEAUVILLE

21 DOLBEC Marion UC IFS-HEROUVILLE

22 MAIZEL Jules FLERS CYCLISME 61

23 DUVAL Enzo VS TRUN

24 PROD'HOMME Matthéo VS TRUN

25 MARIE Louka EC SAINT VIGORIENNE

26 DEMAINE Alexandre EC SAINT VIGORIENNE

27 PICHOT Dorian UV RAI AUBE

28 AMYOT Audrey ES CAEN

29 FAUVEL Aline VC AIGLON

30 ETILLEUX Marine FLERS CYCLISME 61

31 BUREL Gabriel VC TROUVILLE DEAUVILLE

