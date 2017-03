La Bernaudeau Juniors : Baptiste Gourguechon 11ème

Classement :

1 BONSERGENT Maxime Mayenne les 131,8 km en 3h18'20'' (moy. 39,872 km/h)

2 FREHEN Jérémy Wallonie Jun.

3 WAREE Mathieu ROUEN VC 76

4 CARO Nicolas AUBERVILLIER

5 GRIGNARD Sebastien Wallonie Jun.

6 NIELS Fontijne Fortte Young

7 GRONDIN Donavan vince Villeneuve 94 à 0 5

8 BARRE Louis Nantes Atlant à 0 10

9 FONQUERNE Cédric Haute-Garonne à 0 12

10 PEYENCET Mael PERIGORD à 0 48

11 GOURGUECHON Baptiste GRANDE SHY à 1 1

12 RETAILLEAU Valentin OCEANE TOP1 à 1 1

13 HERCHEL Dylan Rhône Alpes à 1 1

14 VAN TRICHT Stan Fortte Young à 1 1

15 LEFAURE Paul Bourgogne à 1 1

16 BEAUSSIRE Martin Equipe MIXTE1 à 1 1

17 VANDEPITTE Nathan Isle Jourdan à 1 1

18 NONNEZ Théo Parisis AC 95 à 1 1

19 AULNETTE Clement Nantes Atlant à 1 1

20 BLOUWE Louis Fortte Young à 1 1

21 VERHEYEN Maarten Fortte Young à 1 1

22 AZE Alex Argenteuil Se à 1 1

23 VANDEBEEK Bjorn ACROG BALEN à 1 1

24 MONTCHAMP Tristan P.St Etienne à 1 1

25 KERRAUD Erwann Métro US à 1 1

26 DORTLAND Pierric Rhône Alpes à 1 1

27 PETERS Tom VAN MOER à 1 1

28 ROUSSEL Hugo ROUEN VC 76 à 1 1

29 LUXEUIL Quentin Argenteuil Se à 1 1

30 VAN WILDER Ilan VAN MOER à 1 1

31 MEUNIER Lucas P.St Etienne à 1 1

32 BOUVIER Bapthiste Pays de Loire à 1 1

33 MOLS Wesley ACROG BALEN à 1 1

34 BOUCHERY Gaetan Charente Mari à 1 1

35 FREITAS Jérémy AUBERVILLIER à 1 1

36 BRULE Louis GRANDE SHY à 1 1

37 THIBAUD Samuel Vendée à 1 1

38 MACE Xavier Métro US à 1 1

39 SALVATORI Thomas P.St Etienne à 1 1

40 CHANSON Quentin Nantes Atlant à 1 1

41 JOLLY Maxime Vendée à 1 1

42 LAMAILLE Christopher Villeneuve 94 à 1 1

43 MORICE Sacha Pays de Loire à 1 1

44 MACRON Anthony Equipe MIXTE2 à 1 1

45 VAN DER TUUK Danny Fortte Young à 1 1

46 CASSAERT Loran VAN MOER à 1 1

47 CLAY Antonin Parisis AC 95 à 1 1

48 HUENS Rémi GRANDE SHY à 1 1

49 NAVARRO Gauthier Isle Jourdan à 1 1

50 PODESTA Nathan ESSONNE à 1 1

51 HANSART Philéas ROUEN VC 76 à 1 1

52 HILLEN Michiel ACROG BALEN à 1 1

53 DI LIBERTO Hugo P.St Etienne à 1 1

54 HELAL Rayan P.St Etienne à 1 1

55 CALDESAIGUES Robin Isle Jourdan à 1 1

56 MORIN Erwan Charente Mari à 1 1

57 SORBET Kévin Haute-Garonne à 1 1

58 NOLLOT Florian P.St Etienne à 1 1

59 DELACROIX Théo Bourgogne à 1 1

60 LECLAINCHE Gwen Rhône Alpes à 1 1

61 HOARAU Florian Villeneuve 94 à 1 1

62 PORCU Enzo Métro US à 1 8

63 GUILLOUX Benjamin Pays Loudéac à 1 8

64 SPOHR Maxime Bourgogne à 1 8

65 VERSLYPE Theo Wallonie Jun. à 1 8

66 LOUVEL Matis ROUEN VC 76 à 1 8

67 MAGNIEZ Théo Vil STGERMAINà 1 8

68 POUYAU Baptiste LESCAR V.S à 1 8

69 HUMBERT Igor Argenteuil Se à 1 8

70 LORMANT Baptiste Haute-Garonne à 1 8

71 SELLIER Valentin Parisis AC 95 à 1 8

72 CHADOURNE Yann PERIGORD à 1 8

73 ROCHE Antoine Argenteuil Se à 1 8

74 TARDIF Aurélien ESSONNE à 1 8

75 DELCROS Clément Haute-Garonne à 1 8

76 SALLIOT Lucas Haute-Garonne à 1 8

77 DOPCHIE Felix Wallonie Jun. à 1 8

78 CHAMPION Thomas CD 44 à 1 8

79 BREL Antoine Equipe MIXTE2 à 1 8

80 VAN SCHOOR Matthew VAN MOER à 1 8

81 COUVIGNY Pierre ROUEN VC 76 à 1 8

82 AVADANIAN Lucas Bourgogne à 1 8

83 TRZEBOWSKI Marc Antoi Equipe MIXTE2 à 1 8

84 BACHERY Julien Vil STGERMAINà 1 8

85 BERTRAND Corentin T. MONDOVEL à 1 8

86 PAQUOT Tom Wallonie Jun. à 1 8

87 BAGUELIN Jocelyn Mayenne à 1 8

88 COLLIE Lars VAN MOER à 1 8

89 VINCENT Mario Pays de Loire à 1 8

90 DUPUY Quentin AUBERVILLIER à 1 8

91 ELOY Maxime Vil STGERMAINà 1 8

92 DUFAU Axel GRANDE SHY à 1 8

93 BAUDET Killian Bourgogne à 1 8

94 BOUCHET Axel BLAGNAC GSC à 1 8

95 BRIVADY Ludovic Charente Mari à 1 8

96 PRUNET Antoine Rhône Alpes à 1 8

97 ROTH Valentin T. MONDOVEL à 1 8

98 DUVAL Léo GRANDE SHY à 1 8

99 MAINGUENAUD Tom T. MONDOVEL à 1 8

100 GOULET Florian CD 44 à 1 8

101 LIMOUSIN Maxime CD 44 à 1 8

102 BROUWERS Arno ACROG BALEN à 1 21

103 CARLOT Matéo ROUEN VC 76 à 1 21

104 VERTONGEN Jens VAN MOER à 1 21

105 DE LIE Axel Wallonie Jun. à 1 21

106 CHARLOT Victor Pays Langon à 1 36

107 LALONNIER Baptiste Mayenne à 1 51

108 CERF Leo Vendée à 1 57

109 SUZZONI Tristan Métro US à 2 14

110 BUREAU Elliott CD 44 à 2 30

111 DANIELS Lars ACROG BALEN à 2 40

112 CAMPIONI Luca Bourgogne à 3 9

113 STOCKX Aaron Fortte Young à 3 46

114 LEMELLE Hugo ESSONNE à 4 21

115 DEVANNE Antoine Pays de Loire à 4 25

116 HUYET Baptiste Vil STGERMAINà 5 26

117 LAMY Valentin Argenteuil Se à 6 25

118 BECAAS Hugo BLAGNAC GSC à 7 0

119 TAILLANDIER Axel Pays Loudéac à 7 0

120 PROVOST Maximilien Nantes Atlant à 7 26

121 DIDOU Benjamin OCEANE TOP1 à 10 0

122 PEYROUZET Vincent BLAGNAC GSC à 10 0

123 COURRIERE Anthony PERIGORD à 10 0

124 MENDOUSSE Sam Isle Jourdan à 10 0

125 COLPIN Théo Equipe MIXTE2 à 10 0

126 HERVE Nathan T. MONDOVEL à 10 3

127 SAUTEL Jonathan LESCAR V.S à 10 3

128 HRMO Milan Vil STGERMAINà 10 3

129 REVILLON Anthony GRANDE SHY à 12 30

130 CHARPENTIER Theo T. MONDOVEL à 12 30

131 PALEOLOGUE Ioannis BLAGNAC GSC à 12 30

132 LERAY Francois CD 44 à 12 30

133 GUILHAUMON Benoît BLAGNAC GSC à 12 30

134 TICOT Elvin Villeneuve 94 à 12 30

135 GROLIER Lucas Pays de Loire à 12 30

136 HECKEL Gaspard Nantes Atlant à 12 30

137 FUSILLIER Charles ESSONNE à 12 30

138 CRISIAS Raphaël Parisis AC 95 à 12 30

139 MAZAUD Samuel Pays Langon à 12 30

140 LUMINEAU Alexandre La Chataigner à 12 30

141 FIEFVEZ Jordan PERIGORD à 12 30

142 GUILLEM Louis LESCAR V.S à 12 30

143 GALLO Fabien LESCAR V.S à 12 30

Hors-délais :

144 SOULLARD Tim OCEANE TOP1 H. D.

145 BURLOT Lucas Pays Loudéac H. D.

146 SOULIE Erwan Haute-Garonne H. D.

147 SORIN Thomas Equipe MIXTE1 H. D.

148 COEYMANS Théo Vil STGERMAIN H. D.

149 MENARD Jules Nantes Atlant H. D.

150 MARINUS Teun Mayenne H. D.

151 MAHE Thomas Villeneuve 94 H. D.

152 FEYTOU Brayan PERIGORD H. D.

153 BUIRETTE Gaëtan Parisis AC 95 H. D.

Source : Directvelo.com