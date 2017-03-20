Montdauphin (77) - Prix de la Ville (Minimes)

Classement :
1 SELLIER Mathis PARISIS A.C. 95 0:45:34
2 BRIDRON Thibaud GUIDON CHALETTOIS
3 CHALOINE Vivien EC CHATEAU THIERRY
4 BOULAIRE Angus JS FERTE GAUCHER
5 FELGUEIRAS Jordan EC GOUSSAINVILLE PUISEUX à 02mn20 s
6 LE POUL Erwan ES STAINS
7 DE SOUSA Anthony TEAM 94 CYCLING
8 JOCKIN Kylian LAGNY PONTCARRE CYC.
9 GAUTIER Charles PARISIS A.C. 95
10 MAREC Flavien LAGNY PONTCARRE CYC.
11 GRAZIANI Timoté ESC MEAUX à 02mn33 s
12 JACQ Ghislain LES RAYONS DE L'AVENIR
13 RAGUENEAU Bastien OLYMPIQUE C.V.O.
14 FAHY Camille JS FERTE GAUCHER
15 ROUXEL Lucas OLYMPIQUE C.V.O.
16 CHAVENAY Ilian ESC MEAUX
17 THIESSON Alexis LAGNY PONTCARRE CYC.
18 COUTIF Léo PARISIS A.C. 95 à 04mn38 s
19 WASEK Mathias LAGNY PONTCARRE CYC.
20 GOUGEON Bastien PARISIS A.C. 95
21 SEPTIER Raphaël VC CLICHY SOUS BOIS
22 COULON Louis LAGNY PONTCARRE CYC.
23 DENEUFBOURG Marceline JS FERTE GAUCHER
24 FAHY Mattéo JS FERTE GAUCHER
25 FEAU Mathis EC CHATEAU THIERRY
26 MARCHETTI Alonso LAGNY PONTCARRE CYC.
27 BERGHEAUD Maëlys US METRO TRANSPORTS
28 VERSCHELDE Leane ESC MEAUX
29 HERNAULT Loïc PARISIS A.C. 95
30 GAULTIER Mehdi VC FONTAINEBLEAU AVON
31 BOULES Angelina PARISIS A.C. 95
32 PELTIER Mathis OLYMPIQUE C.V.O.
33 MEZIERES Hugo LES RAYONS DE L'AVENIR
34 DROLON Mathis ESC MEAUX
35 DIALLO Kile CS VILLETANEUSE
36 HABI Wassim CS VILLETANEUSE
37 DUBAND Antonin LAGNY PONTCARRE CYC.
38 NOMINE Yoann LAGNY PONTCARRE CYC.
39 DAL PRA Thomas LAGNY PONTCARRE CYC.
40 SPILERS Charbel LAGNY PONTCARRE CYC.
41 SELLIER Alicia TEAM PELTRAX - CSD
42 GEISEN Mathilde NEUVES MAISONS CYCLISME
43 VIMONT Yaël SC VAL D'ARRE
44 MORIN Yoan CM AUBERVILLIERS 93
45 KAROUIA Sonia CS VILLETANEUSE
46 LEFEBVRE Alban OLYMPIQUE C.V.O.
47 DAMIOT Maxime LES RAYONS DE L'AVENIR
48 LE POUL Loïck ES STAINS