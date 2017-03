Montdauphin (77) - Prix de la Ville (Cadets)

Classement :

1 PAGNIER Louka ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 1:49:51

2 ORGIAZZI Thomas ESC MEAUX

3 MIOMANDRE Estéban US METRO TRANSPORTS

4 TYNDAL JERNIDY Malcom TEAM 94 CYCLING

5 SAMBA Andrew TEAM 94 CYCLING

6 PIERRE Eliott PARISIS A.C. 95

7 RICHARD Baptiste E C BARALBINE

8 MORVAN Thomas ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

9 SAINT ANGE Killian CS VILLETANEUSE

10 PROSPER Nicolas TEAM 94 CYCLING

11 BERGHEAUD Axel US METRO TRANSPORTS

12 COUHE Brian TEAM 94 CYCLING

13 AUFFRET Ronan US METRO TRANSPORTS

14 NOMINE Lilian LAGNY PONTCARRE CYC.

15 LAMAND Thomas EC VALLEE DE L'AISNE

16 TEWES Alexy EC STEPHANOIS

17 MICHEL Cédric ESC MEAUX

18 SALOT Adrien JS FERTE GAUCHER

19 LAMBERT Arnaud ESC MEAUX

20 LEMONNIER Loïck ESC MEAUX

21 THEVENIN Nicolas JS FERTE GAUCHER

22 MAREC Julien ANTONY BERNY CYCLISTE

23 BLANC Florian CS VILLETANEUSE

24 DOXAINT Rémy TEAM 94 CYCLING

25 MOCCI Pierrick VC CHATEAU THIERRY METROPOLE

26 ROULOT Noé ANTONY BERNY CYCLISTE

27 ZEPHIRIN HENRI LEO Medhi TEAM 94 CYCLING

28 SUZZONI Clément US METRO TRANSPORTS

29 LASSEGUE Tristan US EZANVILLE ECOUEN

30 DO VALE Thomas CDC SEINE-SAINT-DENIS DE LA FFC

31 TINTI Hugo TEAM 94 CYCLING

32 GONON François ANTONY BERNY CYCLISTE

33 LE FUR Mathéo CM AUBERVILLIERS 93

34 LUIS Matéo US METRO TRANSPORTS

35 OLLIVIER Clément ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

36 NIDERCORNE Théo US METRO TRANSPORTS

37 ANGELIN Mattéo US METRO TRANSPORTS

38 LEGAL Romann EC VALLEE DE L'AISNE

39 ARNAUD Théodore ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

40 FERRERA Mattéo US METRO TRANSPORTS

41 MAGE Rémy JS FERTE GAUCHER

42 CIANI Kilian ESC MEAUX

43 NENADOVIC Kristina CS VILLETANEUSE

44 NOLIUS Lucas LAGNY PONTCARRE CYC.

45 DEMERIN Tristan TEAM 94 CYCLING

46 BOILLEAU Dorian TEAM 94 CYCLING

47 GREZAUD Victor US METRO TRANSPORTS

48 GUDESTE Romain CDC SEINE-SAINT-DENIS DE LA FFC

49 LEDEME Dylan ANTONY BERNY CYCLISTE

50 LABICHE Kilian PARISIS A.C. 95

51 PERE Maxime ANTONY BERNY CYCLISTE

52 SYLVAIN Lilian VC FONTAINEBLEAU AVON

53 PILLON Jules ESC MEAUX

54 SILVA Enzo OLYMPIQUE C.V.O.

55 RAUFFLET Emeric ESC MEAUX

56 BARZEZOWSKI Alan ESC MEAUX

57 OGER Thomas ANTONY BERNY CYCLISTE

58 1293524141 RAMDINE Yanis CS VILLETANEUSE

59 BOUSSARD Tristan VC FONTAINEBLEAU AVON

60 NOLIUS Hugo LAGNY PONTCARRE CYC.

61 BENAHMED Nesrine CS VILLETANEUSE

62 MARTINEAU Angélo ESC MEAUX

63 DORVAL Kemuel JS FERTE GAUCHER

64 BUGNOT Théo EC CHATEAU THIERRY

65 INAPOGUI Joris TEAM 94 CYCLING

66 KERAVEC Adam EC GOUSSAINVILLE PUISEUX

67 LAIMINA Badreddine EC GOUSSAINVILLE PUISEUX

68 NEDELCU Stephan CS VILLETANEUSE

