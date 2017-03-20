Montdauphin (77) - Prix de la Ville (Cadets)

Classement :
1 PAGNIER Louka ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 1:49:51
2 ORGIAZZI Thomas ESC MEAUX
3 MIOMANDRE Estéban US METRO TRANSPORTS
4 TYNDAL JERNIDY Malcom TEAM 94 CYCLING
5 SAMBA Andrew TEAM 94 CYCLING
6 PIERRE Eliott PARISIS A.C. 95
7 RICHARD Baptiste E C BARALBINE
8 MORVAN Thomas ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
9 SAINT ANGE Killian CS VILLETANEUSE
10 PROSPER Nicolas TEAM 94 CYCLING
11 BERGHEAUD Axel US METRO TRANSPORTS
12 COUHE Brian TEAM 94 CYCLING
13 AUFFRET Ronan US METRO TRANSPORTS
14 NOMINE Lilian LAGNY PONTCARRE CYC.
15 LAMAND Thomas EC VALLEE DE L'AISNE
16 TEWES Alexy EC STEPHANOIS
17 MICHEL Cédric ESC MEAUX
18 SALOT Adrien JS FERTE GAUCHER
19 LAMBERT Arnaud ESC MEAUX
20 LEMONNIER Loïck ESC MEAUX
21 THEVENIN Nicolas JS FERTE GAUCHER
22 MAREC Julien ANTONY BERNY CYCLISTE
23 BLANC Florian CS VILLETANEUSE
24 DOXAINT Rémy TEAM 94 CYCLING
25 MOCCI Pierrick VC CHATEAU THIERRY METROPOLE
26 ROULOT Noé ANTONY BERNY CYCLISTE
27 ZEPHIRIN HENRI LEO Medhi TEAM 94 CYCLING
28 SUZZONI Clément US METRO TRANSPORTS
29 LASSEGUE Tristan US EZANVILLE ECOUEN
30 DO VALE Thomas CDC SEINE-SAINT-DENIS DE LA FFC
31 TINTI Hugo TEAM 94 CYCLING
32 GONON François ANTONY BERNY CYCLISTE
33 LE FUR Mathéo CM AUBERVILLIERS 93
34 LUIS Matéo US METRO TRANSPORTS
35 OLLIVIER Clément ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
36 NIDERCORNE Théo US METRO TRANSPORTS
37 ANGELIN Mattéo US METRO TRANSPORTS
38 LEGAL Romann EC VALLEE DE L'AISNE
39 ARNAUD Théodore ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
40 FERRERA Mattéo US METRO TRANSPORTS
41 MAGE Rémy JS FERTE GAUCHER
42 CIANI Kilian ESC MEAUX
43 NENADOVIC Kristina CS VILLETANEUSE
44 NOLIUS Lucas LAGNY PONTCARRE CYC.
45 DEMERIN Tristan TEAM 94 CYCLING
46 BOILLEAU Dorian TEAM 94 CYCLING
47 GREZAUD Victor US METRO TRANSPORTS
48 GUDESTE Romain CDC SEINE-SAINT-DENIS DE LA FFC
49 LEDEME Dylan ANTONY BERNY CYCLISTE
50 LABICHE Kilian PARISIS A.C. 95
51 PERE Maxime ANTONY BERNY CYCLISTE
52 SYLVAIN Lilian VC FONTAINEBLEAU AVON
53 PILLON Jules ESC MEAUX
54 SILVA Enzo OLYMPIQUE C.V.O.
55 RAUFFLET Emeric ESC MEAUX
56 BARZEZOWSKI Alan ESC MEAUX
57 OGER Thomas ANTONY BERNY CYCLISTE
58 1293524141 RAMDINE Yanis CS VILLETANEUSE
59 BOUSSARD Tristan VC FONTAINEBLEAU AVON
60 NOLIUS Hugo LAGNY PONTCARRE CYC.
61 BENAHMED Nesrine CS VILLETANEUSE
62 MARTINEAU Angélo ESC MEAUX
63 DORVAL Kemuel JS FERTE GAUCHER
64 BUGNOT Théo EC CHATEAU THIERRY
65 INAPOGUI Joris TEAM 94 CYCLING
66 KERAVEC Adam EC GOUSSAINVILLE PUISEUX
67 LAIMINA Badreddine EC GOUSSAINVILLE PUISEUX
68 NEDELCU Stephan CS VILLETANEUSE
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