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St Etienne du Rouvray (76) - Prix de la Ville (Cadets)

Marc Bequet (USSA Pavilly Barentin) a remporté ce Dimanche 19 Mars 2017 le Prix de la Ville a St Etienne du Rouvray (76) (Cadets). Hugo Toumire (VC Catenay) et Florian Pardon (UV Neubourg). ont complété le podium.

Route
St Etienne du Rouvray (76) - Prix de la Ville (Cadets)

Classement :

1 BEQUET Marc USSA PAVILLY BARENTIN 
2 TOUMIRE Hugo VC CATENAY 
3 PARDON Florian UV NEUBOURG 
4 TERADA Yishiri BONNE CHANCE 
5 BORRELLI Enzo USSA PAVILLY BARENTIN 
6 CARPENTIER Florian O HESDIN MARCONNE 
7 TAKATA Rei BONNE CHANCE 
8 DELOT Ugo GO EVREUX GRAVIGNY 
9 GRONIER Tom O HESDIN MARCONNE 
10 CUMONT Hans LA FEUILLIE CYCLISTE 
11 HAUTOT Florian USSA PAVILLY BARENTIN 
12 LACAILLE Louis USSA PAVILLY BARENTIN 
13 ROLO Thomas VC VERNON 
14 MALANDAIN Antoine ESM GONFREVILLE L'ORCHER 
15 BEAUNE Mavric VC VERNON 
16 SAVALLE Théo VC CATENAY 
17 ROULLE Victor UV NEUBOURG 
18 PETREL Antonin VC ROUEN 76 
19 LECREUX Alex O HESDIN MARCONNE
20 BOITREL Guillaume USSA PAVILLY BARENTIN 
21 ROUSSEL Raphael VC LILLEBONNE 
22 BOULEUX Quentin USSA PAVILLY BARENTIN 
23 CHIVOT Augustin O HESDIN MARCONNE 
24 RAMON Lucien O HESDIN MARCONNE 
25 MARRE Martin VC FECAMP 
26 MIROUX Elian O HESDIN MARCONNE
27 BOULENGER Adrien VC LILLEBONNE 
28 DEVREUX Maxime VC EVREUX
29 THENIER Dorian LA FEUILLIE CYCLISTE 
30 PIGNE FRANCOIS Maxence USSA PAVILLY BARENTIN 
31 HAUGUEL Vincent AC MONTIVILLIERS
32 DO PIO REBELO Hugo VC CATENAY 
33 LECLERC Mathias LA FEUILLIE CYCLISTE 
34 MABILLE Damien ESM GONFREVILLE L'ORCHER 
35 DUJARDIN Nathan LA FEUILLIE CYCLISTE 
36 LE LOSTEC Antonin VC PONT AUDEMER 
37 GOBERT Grégoire O HESDIN MARCONNE
38 GIGUIERE Nils VC CATENAY 
39 GUILLER Alex USSA PAVILLY BARENTIN 
40 HOFLACK Mattéo AC SOTTEVILLE 
41 DUSSAUX Dorian VC LILLEBONNE 
42 POLYCARPE Enora FORGES VELO'S 76 