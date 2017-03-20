St Etienne du Rouvray (76) - Prix de la Ville (Cadets)

Classement :
1 BEQUET Marc USSA PAVILLY BARENTIN
2 TOUMIRE Hugo VC CATENAY
3 PARDON Florian UV NEUBOURG
4 TERADA Yishiri BONNE CHANCE
5 BORRELLI Enzo USSA PAVILLY BARENTIN
6 CARPENTIER Florian O HESDIN MARCONNE
7 TAKATA Rei BONNE CHANCE
8 DELOT Ugo GO EVREUX GRAVIGNY
9 GRONIER Tom O HESDIN MARCONNE
10 CUMONT Hans LA FEUILLIE CYCLISTE
11 HAUTOT Florian USSA PAVILLY BARENTIN
12 LACAILLE Louis USSA PAVILLY BARENTIN
13 ROLO Thomas VC VERNON
14 MALANDAIN Antoine ESM GONFREVILLE L'ORCHER
15 BEAUNE Mavric VC VERNON
16 SAVALLE Théo VC CATENAY
17 ROULLE Victor UV NEUBOURG
18 PETREL Antonin VC ROUEN 76
19 LECREUX Alex O HESDIN MARCONNE
20 BOITREL Guillaume USSA PAVILLY BARENTIN
21 ROUSSEL Raphael VC LILLEBONNE
22 BOULEUX Quentin USSA PAVILLY BARENTIN
23 CHIVOT Augustin O HESDIN MARCONNE
24 RAMON Lucien O HESDIN MARCONNE
25 MARRE Martin VC FECAMP
26 MIROUX Elian O HESDIN MARCONNE
27 BOULENGER Adrien VC LILLEBONNE
28 DEVREUX Maxime VC EVREUX
29 THENIER Dorian LA FEUILLIE CYCLISTE
30 PIGNE FRANCOIS Maxence USSA PAVILLY BARENTIN
31 HAUGUEL Vincent AC MONTIVILLIERS
32 DO PIO REBELO Hugo VC CATENAY
33 LECLERC Mathias LA FEUILLIE CYCLISTE
34 MABILLE Damien ESM GONFREVILLE L'ORCHER
35 DUJARDIN Nathan LA FEUILLIE CYCLISTE
36 LE LOSTEC Antonin VC PONT AUDEMER
37 GOBERT Grégoire O HESDIN MARCONNE
38 GIGUIERE Nils VC CATENAY
39 GUILLER Alex USSA PAVILLY BARENTIN
40 HOFLACK Mattéo AC SOTTEVILLE
41 DUSSAUX Dorian VC LILLEBONNE
42 POLYCARPE Enora FORGES VELO'S 76