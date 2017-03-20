Montdauphin (77) - Prix de la Ville (Pass D3)

Classement :
1 DAGUE Christophe AV THIAIS 1:46:21
2 HEGOBURU Gilles CM AUBERVILLIERS 93
3 DELCROIX Sébastien EC NEUILLY PLAISANCE
4 CHATAGNER Thomas AC ORSAY
5 POULIZAC Eric JS FERTE GAUCHER
6 STOCARD Xavier VC FONTAINEBLEAU AVON
7 MASOLA Christian PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
8 WILLIAMS Michaël VCA DU BOURGET
9 MONTANA Sarah US DOMONT CYCLISME
10 TOULOUSE Bertrand VELO CLUB DU SENONAIS
11 ISELI Patrice ESC MEAUX
12 BENKAMOUN Stéphane EC NEUILLY PLAISANCE
13 MUNIER Philippe LAGNY PONTCARRE CYC.
14 LETE Frédéric EC CHATEAU THIERRY
15 LOPEZ Alan JS FERTE GAUCHER
15 LEFRANCOIS Alain EC NEUILLY PLAISANCE
15 NOLIUS Bernard EC NEUILLY PLAISANCE
15 GRUBERT Jacky VC FONTAINEBLEAU AVON
15 DUBOIS Didier UNION SPORTIVE TRILPORT GERMIGNY
15 CONGY Philippe VCA DU BOURGET
15 PERDRIEAU François PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
15 BLOCHET Laura LA PEDALE FERTOISE
15 BRAN Adi Lentin AC ORSAY
15 CATROS Jacques VC VINCENNES
15 CERRADA Pascal CC COULOMMIERS
15 GRANIER Luc SC GRETZ TOURNAN
15 LE SCRILL Jean-Charles PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
15 DESCHATRES Jean-François SC GRETZ TOURNAN
29 DAVIDOU Jean Pierre AV THIAIS
30 GUIDICELLI Florent A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
31 LAZARIN Didier JS FERTE GAUCHER
32 LEFRANCOIS Guillaume EC NEUILLY PLAISANCE
33 CHAVENAY Serge ESC MEAUX
34 GUDESTE Patrice ACCTB SEVRAN
35 BONAFE Nicolas EC NEUILLY PLAISANCE
36 GUIGNARD Christophe JS FERTE GAUCHER
37 ROPERT Jean Pierre LAGNY PONTCARRE CYC.
38 CABRAS Antonio LAGNY PONTCARRE CYC.
39 TAUVERON Eric LAGNY PONTCARRE CYC.
40 NIDERCORNE Frédéric US METRO TRANSPORTS
41 THEVENIN Fabrice JS FERTE GAUCHER
42 VANDERHAEGEN Pascal USM GAGNY
43 DAUDET Christophe ESC MEAUX
44 BOUVIALE Laurent AV THIAIS
45 COURTOIS Hervé A. C. B. B.
46 BARBOSA José TEAM PELTRAX - CSD
47 METAIS Philippe PERSEVERANTE PONT/YONNE CYCLISME
48 MAGE Frédéric JS FERTE GAUCHER
49 FOURAGE Lionel VC VERNON
50 BOUYER Jacques LAGNY PONTCARRE CYC.
51 FIALIP Eric JS FERTE GAUCHER
52 LEBOUVIER Didier LAGNY PONTCARRE CYC.
53 THEVENART Jean François VELO CLUB ARPAJON
54 DOLLE Geoffrey VC CHATEAU THIERRY METROPOLE
55 MALET Sophie ESC MEAUX
56 DORVAL Benoit JS FERTE GAUCHER
57 FONTAINE Yannick TEAM PELTRAX - CSD
58 LAYEN Pascal ACCTB SEVRAN
59 DE ALMEIDA Jorge AS CHELLES
60 MENNESSON Michel JS FERTE GAUCHER
61 SCHAAF Christian JS FERTE GAUCHER
62 MORENO Thierry PEDALE COMBS LA VILLAISE