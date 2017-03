Montdauphin (77) - Prix de la Ville (Pass D3)

Classement :

1 DAGUE Christophe AV THIAIS 1:46:21

2 HEGOBURU Gilles CM AUBERVILLIERS 93

3 DELCROIX Sébastien EC NEUILLY PLAISANCE

4 CHATAGNER Thomas AC ORSAY

5 POULIZAC Eric JS FERTE GAUCHER

6 STOCARD Xavier VC FONTAINEBLEAU AVON

7 MASOLA Christian PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

8 WILLIAMS Michaël VCA DU BOURGET

9 MONTANA Sarah US DOMONT CYCLISME

10 TOULOUSE Bertrand VELO CLUB DU SENONAIS

11 ISELI Patrice ESC MEAUX

12 BENKAMOUN Stéphane EC NEUILLY PLAISANCE

13 MUNIER Philippe LAGNY PONTCARRE CYC.

14 LETE Frédéric EC CHATEAU THIERRY

15 LOPEZ Alan JS FERTE GAUCHER

15 LEFRANCOIS Alain EC NEUILLY PLAISANCE

15 NOLIUS Bernard EC NEUILLY PLAISANCE

15 GRUBERT Jacky VC FONTAINEBLEAU AVON

15 DUBOIS Didier UNION SPORTIVE TRILPORT GERMIGNY

15 CONGY Philippe VCA DU BOURGET

15 PERDRIEAU François PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

15 BLOCHET Laura LA PEDALE FERTOISE

15 BRAN Adi Lentin AC ORSAY

15 CATROS Jacques VC VINCENNES

15 CERRADA Pascal CC COULOMMIERS

15 GRANIER Luc SC GRETZ TOURNAN

15 LE SCRILL Jean-Charles PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

15 DESCHATRES Jean-François SC GRETZ TOURNAN

29 DAVIDOU Jean Pierre AV THIAIS

30 GUIDICELLI Florent A. SOISY ENGHIEN LA BARRE

31 LAZARIN Didier JS FERTE GAUCHER

32 LEFRANCOIS Guillaume EC NEUILLY PLAISANCE

33 CHAVENAY Serge ESC MEAUX

34 GUDESTE Patrice ACCTB SEVRAN

35 BONAFE Nicolas EC NEUILLY PLAISANCE

36 GUIGNARD Christophe JS FERTE GAUCHER

37 ROPERT Jean Pierre LAGNY PONTCARRE CYC.

38 CABRAS Antonio LAGNY PONTCARRE CYC.

39 TAUVERON Eric LAGNY PONTCARRE CYC.

40 NIDERCORNE Frédéric US METRO TRANSPORTS

41 THEVENIN Fabrice JS FERTE GAUCHER

42 VANDERHAEGEN Pascal USM GAGNY

43 DAUDET Christophe ESC MEAUX

44 BOUVIALE Laurent AV THIAIS

45 COURTOIS Hervé A. C. B. B.

46 BARBOSA José TEAM PELTRAX - CSD

47 METAIS Philippe PERSEVERANTE PONT/YONNE CYCLISME

48 MAGE Frédéric JS FERTE GAUCHER

49 FOURAGE Lionel VC VERNON

50 BOUYER Jacques LAGNY PONTCARRE CYC.

51 FIALIP Eric JS FERTE GAUCHER

52 LEBOUVIER Didier LAGNY PONTCARRE CYC.

53 THEVENART Jean François VELO CLUB ARPAJON

54 DOLLE Geoffrey VC CHATEAU THIERRY METROPOLE

55 MALET Sophie ESC MEAUX

56 DORVAL Benoit JS FERTE GAUCHER

57 FONTAINE Yannick TEAM PELTRAX - CSD

58 LAYEN Pascal ACCTB SEVRAN

59 DE ALMEIDA Jorge AS CHELLES

60 MENNESSON Michel JS FERTE GAUCHER

61 SCHAAF Christian JS FERTE GAUCHER

62 MORENO Thierry PEDALE COMBS LA VILLAISE