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Mortagne Au Perche (61) - Pierre Tielemans 3ème

Pierre Bonnet (Team Pro Immo Nicolas Roux) a remporté ce Lundi 20 Mars 20117 le 51e Grand Prix de la Foire au Boudin à Mortagne-au-Perche (Orne). Théo Vimpére (Team Pro Immo Nicolas Roux) et Pierre Tielemans (USSA Pavilly Barentin) ont complété le podium.

Route
Mortagne Au Perche (61) - Pierre Tielemans 3ème

Classement :

1 BONNET Pierre TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX
2 VIMPERE ThéoTEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX
3 TIELEMANS Pierre USSA PAVILLY BARENTIN
4 RENAULT Maxime SOJASUN ESPOIR ACNC 
5 HUYGENS Maxime ESEG DOUAI 
6 DELEHAYE Bryan USSA PAVILLY BARENTIN
7 PLOUHINEC Samuel TEAM PELTRAX - CSD 
8 LOUICHE Vincent VC TOUCY 1ère
9 ANTI Enzo VC ROUEN 76 1ère
10 WILD Damian VC TOUCY
11 PEYROTON DARTET Thomas TEAM PELTRAX - CSD 
12 CANALES Wilfried VC ROUEN 76
13 DELAPLACE Cédric TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 
14 LE LAY Aurelien VC AVRANCHES 
15 LAIDOUN Julien P.SUIPPASE 
16 GOUMON Arthur CREUSE OXYGENE
17 VERGER Simon TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 
18 PATOUX Jérémy TEAM PELTRAX - CSD 
19 AVOINE Kévin ESEG DOUAI 
20 BOUHOUX Cyril SABLE SARTHE CYCLISME PDL 
21 NICOLAS Théo VC ROUEN 76 
22 BOTTE Sébastien VC AVRANCHES 
23 FOURNET FAYARD Sébastien V C COURNON D'AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX
24 GIRARD Quentin UC ORLEANS 
25 VAN BEETHOVEN Mathias ESEG DOUAI 
26 CONSTANTIN Baptiste CREUSE OXYGENE 
27 BACON Thomas VCA DU BOURGET
28 BIGO Mathias ESEG DOUAI
29 EL KOURAJI Mohcine UC ORLEANS
30 POIRET Alexandre UC ORLEANS 
31 BRISMONTIER Nicolas VC NAYAIS
32 PATAT Clément TEAM PELTRAX - CSD 
33 LE GALL Tom VC TOUCY 
34 BUNODIERE Guillaume VC AVRANCHES 
35 MONTANA Sylvain VC ROUEN 76
36 BOUTELOUP Paul VC AVRANCHES 
37 LECUISINIER Pierre Henri V C COURNON D'AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX   
38 COUVIGNY Pierre Henri POLE ESPOIR DE CAEN 
39 BLOT Mathis MOYON CYCLOSPORT 
40 VALOGNES Thibault POLE ESPOIR DE CAEN 
41 PIGNET Jean CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 
42 TRINQUET Dominique UC IFS-HEROUVILLE 
43 JAVELLY Luis TEAM PELTRAX - CSD 
44 POTIN Jérémie POLE ESPOIR DE CAEN 
45 MARIE Jordan POLE ESPOIR DE CAEN 
46 BOURDONNE David VC BERNAY 

Crédit Photo : Erick Reniéville