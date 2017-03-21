Mortagne Au Perche (61) - Pierre Tielemans 3ème

Classement :
1 BONNET Pierre TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX
2 VIMPERE ThéoTEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX
3 TIELEMANS Pierre USSA PAVILLY BARENTIN
4 RENAULT Maxime SOJASUN ESPOIR ACNC
5 HUYGENS Maxime ESEG DOUAI
6 DELEHAYE Bryan USSA PAVILLY BARENTIN
7 PLOUHINEC Samuel TEAM PELTRAX - CSD
8 LOUICHE Vincent VC TOUCY 1ère
9 ANTI Enzo VC ROUEN 76 1ère
10 WILD Damian VC TOUCY
11 PEYROTON DARTET Thomas TEAM PELTRAX - CSD
12 CANALES Wilfried VC ROUEN 76
13 DELAPLACE Cédric TEAM BRICQUEBEC COTENTIN
14 LE LAY Aurelien VC AVRANCHES
15 LAIDOUN Julien P.SUIPPASE
16 GOUMON Arthur CREUSE OXYGENE
17 VERGER Simon TEAM BRICQUEBEC COTENTIN
18 PATOUX Jérémy TEAM PELTRAX - CSD
19 AVOINE Kévin ESEG DOUAI
20 BOUHOUX Cyril SABLE SARTHE CYCLISME PDL
21 NICOLAS Théo VC ROUEN 76
22 BOTTE Sébastien VC AVRANCHES
23 FOURNET FAYARD Sébastien V C COURNON D'AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX
24 GIRARD Quentin UC ORLEANS
25 VAN BEETHOVEN Mathias ESEG DOUAI
26 CONSTANTIN Baptiste CREUSE OXYGENE
27 BACON Thomas VCA DU BOURGET
28 BIGO Mathias ESEG DOUAI
29 EL KOURAJI Mohcine UC ORLEANS
30 POIRET Alexandre UC ORLEANS
31 BRISMONTIER Nicolas VC NAYAIS
32 PATAT Clément TEAM PELTRAX - CSD
33 LE GALL Tom VC TOUCY
34 BUNODIERE Guillaume VC AVRANCHES
35 MONTANA Sylvain VC ROUEN 76
36 BOUTELOUP Paul VC AVRANCHES
37 LECUISINIER Pierre Henri V C COURNON D'AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX
38 COUVIGNY Pierre Henri POLE ESPOIR DE CAEN
39 BLOT Mathis MOYON CYCLOSPORT
40 VALOGNES Thibault POLE ESPOIR DE CAEN
41 PIGNET Jean CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
42 TRINQUET Dominique UC IFS-HEROUVILLE
43 JAVELLY Luis TEAM PELTRAX - CSD
44 POTIN Jérémie POLE ESPOIR DE CAEN
45 MARIE Jordan POLE ESPOIR DE CAEN
46 BOURDONNE David VC BERNAY
Crédit Photo : Erick Reniéville