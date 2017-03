Esplechin (Belgique) : Samuel Leroux 2ème

Classement :

1 HENNESSY JACOB 100% ME 02:46:00

2 LEROUX SAMUEL CC NOGENT SUR OISE 02:46:00

3 SIX FRANKLIN AGO - AQUA SERVICE 02:46:00

4 MAES JO ATOM6 ALNO KEUKENS WAKKEN CT 02:46:00

5 HAVOT SEBASTIEN CC NOGENT SUR OISE 02:46:00

6 MARCHAND GIANNI CIBEL-CEBON 02:46:00

7 STEVENS TIMOTHY PAUWELS SAUCES - VASTGOEDSERVICE 02:46:00

8 MEHEUS GILL BAGUET - M.I.B.A. POORTEN - INDULEK CYCLING TEAM 02:46:10

9 SIMON KENN HOME SOLUTION ANMAPA 02:46:10

10 DE ROOZE NIELS TARTELETTO - ISOREX 02:46:10

11 AALRUST HAKON ASKER CK 02:46:10

12 MINNE STIJN ALL FRIENDS CYCLING 02:46:10

13 PICOUX MAXIMILIEN T PALM POLE CONTINENTAL WALLON 02:46:10

14 DE BOCK STIJN CIBEL-CEBON CONTINENTAL 02:46:10

15 TASSET MARVIN AGO - AQUA SERVICE 02:46:10

16 DE WINTER GORDON AGO AQUA SERVICE 02:46:10

17 PLANCKAERT EMIEL LOTTO SOUDAL 02:46:10

18 BOUVRY DIETER PAUWELS SAUZEN VASTGOEDSERVICE 02:46:10

19 SHEVCHUK TARAS UKRAINE 02:46:10

20 NEIRYNCK KEVIN C.T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE 02:46:10

21 GOEBEERT PIERRE AGO SERVICE AQUA PROTECT 02:46:10

22 SAGNIER THEO CC NOGENT SUR OISE 02:46:10

23 COOLS MICHAËL TARTELETTO ISOREX 02:46:10

24 GINELLI VINCENT CC NOGENT SUR OISE 02:46:10

25 JOHNSTONE TAYLOR BAGUET MIBA INDULEK DERITO CT 02:46:10

26 MONCOMBLE NICOLAS DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 02:46:10

27 PIETERS LAURENT TARTELETTO - ISOREX 02:46:10

28 RAYMACKERS CEDRIC TEAM DIFFERDANGE LOSCH 02:46:10

29 YIVEN WESTGAARD MARIUS ASKER CK 02:46:10

30 NACHTERGAELE NIELS ATOM 6 ALNO KEUKENS WAKKEN 02:46:10

31 JOLY THOMAS CC NOGENT SUR OISE 02:46:10

32 HOLT JOE 100% ME 02:46:10

33 YAMAMOTO MASAKI NIFS IN KANOYA 02:46:10

34 BAUDE ARTHUR AGO-AQUA SERVICE 02:46:10

35 LELEU ANTOINE DUNKERQUE LC 02:46:10

36 VAN DE KERKHOVE BRENT PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE 02:46:10

37 FREDRIKSEN SONDRE MIDTSVEEN RINGERIKE SK 02:46:10

38 ANECA CISKE TARTELETTO-ISOREX 02:46:10

39 SLAGMULDERS YORICK VAN EYCK 02:46:10

40 BUNTINX AUXENCE T-PALM - PCW 02:46:10

41 ADOMAITIS ROJUS KLAIPEDA 02:46:10

42 SUTTON JOE GOMA DAKWERKEN 02:46:10

43 BIDO ARDUINO GIOVANE DOVY KEUKENS 02:46:10

44 GLADYSH ROMAN UKRAINE 02:46:10

45 DE VILLE JELLE VAN EYCK SPORT 02:46:10

46 NILSEN BJARNE ASKER CK 02:46:10

47 VAN DAMME BART VETRAPO CT 02:46:10

48 DELEHAYE BRYAN USSA PAVILLY BARENTIN 02:46:10

49 DE KETELE ANGELO ILLI BIKES CT 02:46:10

50 NARUMI SOH TEAM EURASIA 02:46:10

51 BERGSTRÔM FRISK HANNES RYSKA POSTEN SK 02:46:10

52 SCHIETTECATTE JELLEN ASFRA RACING TEAM 02:46:10

53 GAREZ RAPHAEL DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 02:46:10

54 DELAMEILLEURE MATHIAS DOVY KEUKENS 02:47:30

55 BREYNE JONATHAN TARTELETTO - ISOREX 02:47:30

56 BREYE FLORENT VC AMATEURS ST QUENTIN 02:47:30

57 VANLUCHENE MATS ATOM6 ALNO KEUKENS WAKKEN CT 02:47:30

58 GELDHOF DAVID WIELERTEAM DECOCK VAN EYCK DEVOS 02:47:30

59 VANHAECKE THOMAS WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOEN 02:47:30

60 HUYSSER JEROEN INDIVIDUEEL 02:47:30

61 VAN DER SCHUEREN NICKY VAN EYCK SPORT 02:47:30

62 YLBER SEFA ASFRA CYCLING TEAM 02:47:30

63 KUENTZ ANTHONY CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS 02:51:14

64 HAUGSVAER SINDRE MORGAN BLUE CT à 1 tour

65 PINEDA HENDRIK TPALM PCW à 1 tour

66 VAN DAMME INDY WK NOORD WEST BRABANT à 1 tour

67 VANTHOURNOUT BRECHT MEUBELEN GAVERZICHT - GLASCENTRA CT à 1 tour

68 CLAERHOUT SVEN PCT TOMACC à 1 tour

69 BEKKEN JON-ANDERS ASKER CK à 1 tour

70 DE WINTER HUGO AGO - AQUA SERVICE à 1 tour

71 VANDERBEKEN BJARNE DOVY KEUKENS PCC à 1 tour

DNF LALOUETTE KEVIN CC NOGENT SUR OISE DNF

DNF GRIJSEELS ERWIN AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM DNF

DNF HUGE BENOIT ENTENTE CYCLISTE WALLONIE DNF

DNF KRISTOFFER WESTGAARD ASKER CK DNF

DNF BEKKEN ANDRE ASKER CK DNF

DNF SKJELBRED ALEKSANDER ANDERSEN ASKER CK DNF

DNF ROED TORBJORN ANDRE ASKER CK DNF

DNF MOENS JENS VAN EYCK SP DNF

DNF LEGRAS NICOLAS CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS DNF

DNF DAGHUYT GIANNI ROYAL CYCLISTS PESANT CLUB LIEGE DNF

DNF CALLEMEIN PIETER PCT TOMACC DNF

DNF BODCHON DYLAN ROYAL CYCLISTS PESANT CLUB LIEGE DNF

DNF GOUEL VALENTIN ESEG DOUAI DNF

DNF BIRENIS ARVYDAS KLAIPEDA DNF

DNF BENIUSIS JUSTAS KLAIPEDA DNF

DNF DELEU ARNAUD ATOM 6 - ALNO WAKKEN DNF

DNF MCGILL SCOTT GOMA DAKWERKEN VDB DNF

DNF FOAMES BEN GOMA DAKWERKEN DNF

DNF JACOB FRÉDÉRIC ENTENTE CYCLISTE WALLONIE DNF

DNF TOUBEAU NICOLAS BLANCS GILETS BW DNF

DNF TOUBEAU ALEXANDRE ROYAL CYCLISTE PESANT CLUB LIEGE DNF

DNF SCHOTTE LAUWRENCE MEUBELEN GAVERZICHT GLASCENTRA CT DNF

DNF RICHARD VALENTIN CC VILLENEUVE SAINT GERMAIN SOISSONS DNF

DNF MARIN BRIEUC ROYAL VELO CLUB OTTIGNIES DNF

DNF BOUTEN MIGEL BAGUET MIBA INDULEK DERITO CYCLING TEAM DNF

DNF HARTLEY ADAM 100% ME DNF

DNF CLAXTON ANGUS 100% ME DNF

DNF WOOD REECE 100% ME DNF

DNF WALLS MATTHEW 100% ME DNF

DNF BOSTOCK MATTHEW 100% ME DNF

DNF ETHAN HAYTER 100% ME DNF

DNF DEBUCQUOY RAFAËL BLANCS GILETS BRABANT WALLON DNF

DNF VANDREPOTTE ANTHONY TPALM PCW DNF

DNF DE BLAERE DIEGO BAGUET MIBA INDULEK CYCLING TEAM DNF

DNF PATTEN DANIEL ASFRA RACING TEAM DNF

DNF DELVART MARVYN DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME DNF

DNF COOLS ALEXANDER VASTGOEDSERVICE - GOLDEN PALACE CT DNF

DNF RONSSE GAUTHIER VDM TAWOBO VAN DURME MICHIELS DNF

DNF LEGRAND WESLEY RED FLYING BIKERS DNF

DNF DENDIEVEL CYRIL DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME DNF

DNF SCLACMENDER DAIVY BLANCS GILETS BW DNF

DNF ROSZKIEWICZ RAPHAËL ECW-53X11 CC MARCHIN-TEW DNF

DNF MOTTE DAVID VAN EYCK SPORT DNF

DNF TRIO MAXIM BAGUET MIBA INDULEK DERITO CT DNF

DNF MOMMENS TIMOTHY WT DECOCK VAN EYCK DNF

DNF VAN SCHELVERGEM MATTIAS VAN EYCK SPORT DNF

DNF THERAIN QUENTIN CHEVIGNY DNF

DNF JOHNSSON JACOB RYSKA POSTEN SK DNF

DNF NERINCKX TIM HOME SOLUTION SOENENS CT DNF

DNF SENO CLEMENT ASFRA RACING TEAM DNF

DNF LARSEN PREBEN RYSKA POSTEN SK DNF

DNF DE MERLIER GIOVANNI ATOM 6 - ALNO KEUKENS DNF

DNF DESMECHT DAVID TARTELLO ISOREX DNF

DNF DUSSART QUENTIN SC BOULONNAIS DNF

DNF LINDVEIT AASMUND GROVEN IK HERO DNF

DNF LERATE LAURENT ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE DNF

DNF TANIS QUENTIN CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS A DNF

DNF LA ROSE DIMITRI NATUREBLUE CYCLING TEAM DNF

DNF LA ROSE GRÉGORY ROYAL VC OTTIGNIES DNF

DNF HRYNIV VITALIY UKRAINE DNF

DNF DE DONCKER BALDER VETRAPO CYCLING TEAM DNF

DNF BAELE GLENN K.V.C. DEINZE VZW DNF

DNF MUYS AYTON PRORACE CT DNF

DNF DIEPENDAELE TIMMY VDM TRAWOBO DNF

DNF COPPENS MATTHIAS ASFRA RACING TEAM DNF

DNF KUSABA KEIGO INDIVIDUEL DNF

DNF TAKEYAMA KOSUKE NIFS IN KANOYA DNF

DNF SHIMIZU OHKO TEAM EURASIA DNF

DNF OMACHI KENTO EURASIA IRC TIRE DNF

DNF YOSHIOKA TAKUYA TEAM EURASIA DNF

DNF TAKIYAMA RIKU TEAM EURASIA DNF

DNF HANADA KIYOMASA TEAM EURASIA DNF

DNF VESTRAETS MAXIM PESANT LIEGEOIS DNF

DNF FLET AXEL ESPOIR CYCLISTE SAINT ETIENNE LOIRE DNF

DNF LAPIERE WARD DOVY KEUKENS-FCC DNF

DNS WIHK JACOB RYSKA POSTEN SK DNS