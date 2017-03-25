Limeux (80) - Grand Prix l'ACCRH (2-3-Juniors)

Classement :
1 GABISSON Clément ESEG DOUAI
2 THILLOY Jean Claude EC ABBEVILLOISE
3 BIGO Mathias ESEG DOUAI
4 ANDREO Maximilien PARISIS A.C. 95
5 DELVART Marvyn DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
6 LERAT Franck DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
7 DUSSART Quentin SC BOULONNAIS
8 HOPIN Dimitri VC AMATEUR ST QUENTIN
9 SERGENT Guillaume SC BOULONNAIS
10 KADOTA Yusuke SC VAL D'ARRE
11 LARENAUDIE Axel CC NOGENT / OISE
12 CORDIER Julien VC BEAUVAISIEN OISE
13 DURAND Thibaut CC FORMERIE
14 GOUVEIA Yvann US METRO
15 LEJEUNE Rémi EC ABBEVILLOISE
16 DANTON Arnaud CM AUBERVILLIERS 93
17 ALIA Florian PARISIS A.C. 95
18 GRIFFON Laurent SC VAL D'ARRE
19 COEUGNET Valentin VC AMATEUR ST QUENTIN
20 DUBREUIL Morgan AC SOTTEVILLE
21 MORTIER Louis CONTOIRE HAMEL TEAM ORGANISATION
22 PRUVOT Nicolas ESEG DOUAI
23 MAITRE Cyril A. C. B. B.
24 BOURY Thibaut SC VAL D'ARRE
25 COEYMANS Théo CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
26 MAGNIEZ Théo CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
27 PELLERAY Florian CC FORMERIE
28 MEXMES Yanis CM AUBERVILLIERS 93
29 FERAT Fabrice VC AMATEUR ST QUENTIN
30 CHEVALIER Théo OLYMPIQUE C.V.O.
31 CHEVAL Valentin VC AMATEUR ST QUENTIN
32 BAILLOEUIL Alexis ESEG DOUAI
33 GODQUIN Steven EC ABBEVILLOISE
34 LANIER Benoit EC ABBEVILLOISE
35 FURUKAWA Yuma BONNE CHANCE
36 LEGOUT Pierre EC ABBEVILLOISE
37 FERON Rudy EC ABBEVILLOISE
38 LEMOINE Sullivan VC MERUVIEN
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