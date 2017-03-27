Calais (62) - Ronde de l'UVC Calais (3-Juniors)

Classement :
1 SAISON Antoine TOUQUET ACC 2.40.18
2 RINGOT Romain TOUQUET ACC 0.01.02
3 DOURLENS Charles Antoine O GRANDE SYNTHE 0.01.05
4 LELIEVRE Michel TOUQUET ACC
5 HOUCKE Killyan O GRANDE SYNTHE
6 DEGRUTERE Corentin FLANDRE ELITE CYCLISME
7 VANDERMEERSCH Emilien O GRANDE SYNTHE
8 FLIGNY Arnaud TOUQUET ACC
9 VALENTIN Rémi SC BOULONNAIS
10 HELLIN Maxime SC BOULONNAIS
11 DELALEAU Alexis O GRANDE SYNTHE
12 DELARACE Marc O GRANDE SYNTHE
13 BREL Antoine VC ROUBAIX LILLE METROPOLE 0.01.13
14 ANANIE Jimmy ES ARQUES
15 DELOBEL Florian ES ARQUES
16 VIEZ Adam FLANDRE ELITE CYCLISME
17 HUCK Léandre CV LIEVINOIS
18 DEGRAEVE Yann ES ARQUES
19 VARENNE Aurélien EV GUINES
20 HOEZ Théo CC CAMBRESIEN
21 BERNARD Baptiste EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE
22 GARENAUX Christophe TOUQUET ACC
23 ROBIN Jérôme CL BARLIN
24 BRUCHET Guillaume US GRAVELINOISE
25 DASSONVILLE Geoffrey CV LIEVINOIS
26 BEHAGUE Yoann UC WATTIGNIES
27 VANOTTI Paul PEDALE MADELEINOISE
28 MERLIN Julien SC BOULONNAIS
29 POUILLARD Hugo O GRANDE SYNTHE
30 VINCENT Yann CL BARLIN
31 BOMBLE Valentin UVC CALAIS 0.01.42
32 DELALEAU Antoine O GRANDE SYNTHE
33 DELARACE Xavier O GRANDE SYNTHE
34 FOURNIER Jérémy FLANDRE ELITE CYCLISME
35 DEQUEKER Arnaud CL BARLIN
36 THUILLEZ Anthony EC ABBEVILLOISE
37 CRESPIN Alexis CL BARLIN
38 TRONET Quentin UVC CALAIS
39 HENNERE Loïc SC BOULONNAIS
40 PETIT Maxence SC BOULONNAIS
41 BOURY Thibaut SC VAL D'ARRE
42 DURANEL Olivier CL BARLIN
43 DEMARET Alexandre UVC CALAIS
44 ATTARD Mavrick FLANDRE ELITE CYCLISME
45 THERY Thomas US GRAVELINOISE
46 MASSON Anthony EC ABBEVILLOISE
47 CHALAS Jean Pierre ANNEQUIN CYCLING TEAM
48 LALOUX Guillaume PEDALE MADELEINOISE
49 RAMON Thomas O GRANDE SYNTHE
50 GRESSIER Bastien SC BOULONNAIS
51 FRANCOIS André CC BRIMEUX
52 VERGNIEZ Valentin SC BOULONNAIS
53 BRULE Louis O GRANDE SYNTHE
54 ANANIE Léo ES ARQUES
55 KAPRAL Bastien EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE
56 TRINEL Jérôme FLANDRE ELITE CYCLISME
Crédit Photo : Christophe Garénaux