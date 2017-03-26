Rotselaar (Belgique) : Florian Tornu 11ème

Classement :
1 VAN UDEN Casper NEDH38´28" WV ZEEUWS-VLAANDERENU17M
2 VAN KERCKHOVE Quinten BELH38´33"+0´05" VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAMU17M
3 LAROY Bjarne BELH38´35"+0´07" INDIVIDUEELUM
4 BEEC km AN Brent BEL WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZWU17M
5 BYSKOV SARBO Andreas DEN VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAMU17M
6 BOELS Senne BEL WIM RUELENS LOTTO OLYMPIA TIENENU17M
7 DECOSTER Michael BEL DE DIJLESPURTERS V. V. MECHELEN V. Z. W. U17M
8 VAN DYCK Cisse BEL HEIST CYCLING TEAM (HCT) U17M
9 DE PRETER Emiel BEL HEIST CYCLING TEAM (HCT) U17M
10 DE CRAECKER Gianni BEL SPORTCLUB VELOCIPEDIQUE - MARCHOVELETTEU17M
11 TORNU Florian FRA TEAM AVENOISU17M
12 THIELEMANS Robbe BEL DE DIJLESPURTERS V. V. MECHELEN V. Z. W. U17M
13 VANSTOCKSTRAETEN Rutger BEL LENSWORLD CYCLING TEAMU17M
14 BIJL Kinley NED HET SNELLE WIELU17M
15 DE WEERT Robbe BEL WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZWU17M
16 DE SCHRIJVER Bjarne BEL WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZWU17M
17 CAES Thomas BEL COMITE REGIONAL HAINAUTU17M
18 TIMMERMANS Tristan NED PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAMU17M
19 HUYBRECHTS Sander BEL HEIST CYCLING TEAM (HCT) U17M
20 VAN GAELEN Louis BEL WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V. Z. W. U17M
21 RASENBERG Robbert NED WV BREDAUM
22 HUMBLET Matthieu BEL UC SERAING - VOOU17M
23 GALLE Marlo BEL WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZWU17M
24 CORVERS Milan BEL SPORT EN MOEDIG GENKU17M
25 ROMBAUTS Daan BEL DE DIJLESPURTERS V. V. MECHELEN V. Z. W. U17M
26 LANSBERGEN Lucas BEL YOUNG CYCLING TALENT D&DU17M
27 DEBAELE Jorre BEL KZLWC HEYLENU17M
28 VAN GESTEL Sidney BEL YOUNG CYCLING TALENT D&DU17M
29 WALLYN Tibo BEL DE DIJLESPURTERS V. V. MECHELEN V. Z. W. U17M
30 WATRISSE Thibaut BEL SPORTCLUB VELOCIPEDIQUE - MARCHOVELETTEU17M
31 LAGROU Stan BEL WIM RUELENS LOTTO OLYMPIA TIENENU17M
32 MERTENS Wim BEL YOUNG CYCLING TALENT D&DU17M
33 THEUWS Bartje BEL VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNYUM
34 HUYGHE Gust BEL WIM RUELENS LOTTO OLYMPIA TIENENU17M
35 HABETS Jordan NED MAASLANDSTER ZUID-LIMBURGU17M
36 STEVENS Daan BEL ACROG - BALEN BCUM
37 DEMUYNCK Victor BEL VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAMU17M
38 GILLES Florent BEL WIM RUELENS LOTTO OLYMPIA TIENENU17M
39 ERAUW Thiemo BEL WIM RUELENS LOTTO OLYMPIA TIENENU17M
40 DE JAEGER Arthur BEL WIM RUELENS LOTTO OLYMPIA TIENENU17M
41 GJØS Bendik NOR HORTEN OG OMEGN CYKLEKLUBB (HOC) U17M
42 REYNDERS Robbe BEL SPORT EN MOEDIG GENKU17M
43 DERAEDT Victor BEL WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V. Z. W. U17M
44 BUDENAERS Thomas BEL SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURGU17M
45 DE RYCK Robbe BEL WIM RUELENS LOTTO OLYMPIA TIENENU17M
46 KONINCKX Maarten BEL WIM RUELENS LOTTO OLYMPIA TIENENU17M
47 SIMONS Rob BEL SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURGU17M
48 DE GRAEF Noah BEL VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNYUM
49 STEGEN Quinten BEL CYCLING VLIJTINGENU17M
50 JOCHEMS Jody NED WV SCHIJNDELU17M
51 JANSEN Jesse BEL LENSWORLD CYCLING TEAMU17M
52 VAN BELLINGHEN Keano BEL DE DIJLESPURTERS V. V. MECHELEN V. Z. W. U17M
53 VERBIEST Jordi BEL YOUNG CYCLING TALENT D&DU17M
54 CLAUDOT François BEL VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNYUM
55 DANIËLS Pieter BEL WIM RUELENS LOTTO OLYMPIA TIENENU17M
56 DE COCK Robbe BEL HEIST CYCLING TEAM (HCT) U17M
57 GLOESENER Jacques LUX VV TOOLTIME PREIZERDAULUM
DNF CLAESKENS Matthias BEL LENSWORLD CYCLING TEAMU17M
DNF VERLINDEN Diego BEL HEIST CYCLING TEAM (HCT) U17M
DNF JORDENS Jules BEL WIM RUELENS LOTTO OLYMPIA TIENENU17M
DNF HOLLEVOET Siem BEL YOUNG CYCLING TALENT D&DU17M
DNF LIJNEN Tymon BEL WIM RUELENS LOTTO OLYMPIA TIENENU17M
DNF SOETAERTS Andreas BEL WIM RUELENS LOTTO OLYMPIA TIENENU17M
DNF BACKSTEDT Elynor GBR TEAM BACKSTEDT/HOTCHILLEEU17V
DNF OLAUSSON Wilma SWE TEAM BACKSTEDT/HOTCHILLEEU17V
DNF GILIS Senne BEL SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURGU17M
DNF MOUSTIER Louis BEL LOTTO-VC ARDENNESUM
DNF FELLMANN Martin BEL LOTTO-VC ARDENNESUM
DNF COX Luuk NED ACROG - BALEN BCUM
DNF NOLLER Loïk BEL ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIEUM
DNF DAS Jitse BEL SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURGU17M
DNF VERBEECK Dag BEL WIM RUELENS LOTTO OLYMPIA TIENENU17M
DNF HOEBEKE Maarten BEL YOUNG CYCLING TALENT D&DU17M
DNF VAES Alexandre BEL ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIEUM
DNF HAMELRYCKX Tom BEL LOTTO-VC ARDENNESUM
DNF HALSBERGHE Noah BEL HEIST CYCLING TEAM (HCT) U17M
DNF TURCKSIN Linus BEL LENSWORLD CYCLING TEAMU17M
DNF DEFORT Oberon BEL WIM RUELENS LOTTO OLYMPIA TIENENU17M
DNF BOOSTEN Sam BEL CYCLING VLIJTINGENU17M
DNF PRINCE Jamie NED WV DE JONGE RENNERU17M
DNF VAN NOYEN Lukas BEL WIM RUELENS LOTTO OLYMPIA TIENENU17M
DNF MATHEVE Ben BEL SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURGU17M
DNF DE LEEUW Ward BEL LENSWORLD CYCLING TEAMU17M
DNF PITTOMVILS Jochen BEL WIM RUELENS LOTTO OLYMPIA TIENENU17M
DNF HOUTMEYERS Mika BEL LENSWORLD CYCLING TEAMU17M
DNF DEBLIR Lionel BEL ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIEUM
DNF DION Loïc BEL VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNYUM
DNF MALFAIT Willem BEL VD HAUWE CT - GENTSE VSUM
DNF VAN NUFFEL Thomas BEL DE KASTELSE DURVERS V. Z. W. U17M
DNF HUYGHE Stef BEL ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZWU17M
DNF LENSECLAES Robbe BEL ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZWU17M
DNF MINEO Florian BEL SPORTCLUB VELOCIPEDIQUE - MARCHOVELETTEU17M
DNF VAN ROY Tristan BEL ACROG - BALEN BCUM
DNF CEULEMANS Ward BEL YOUNG CYCLING TALENT D&DU17M
DNF LEONARD Adrien BEL VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNYUM
DNF PAULY Axel BEL ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIEUM
DNF PIRON Jonas BEL LENSWORLD CYCLING TEAMU17M
DNF BOECKX Seppe BEL HEIST CYCLING TEAM (HCT) U17M
DNF VAN DE KERKHOF Bram BEL HEIST CYCLING TEAM (HCT) U17M
DNF GOFFART Jordi BEL VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNYUM
DNF PITISCI Leandro BEL ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZWU17M
DNF BULBO Samuel BEL SPRINT 2000 CHARLEROI ASBLU17M
DNF POFFÉ Arne BEL LENSWORLD CYCLING TEAMU17M
DNF DE ROECK Dante BEL VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAMU17M
Photo Archive : Edith Lebleu