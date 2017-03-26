Grand Prix André Noyelle (Belgique) : Anthony Macron 6ème

Classement :
1 WACKER Ludvig Anton DENMARK les 128 km en 3h09'02'' (moy. 40,628 km/h)
2 HILLEN Michiel ANTWERPEN 00:00
3 FERRARI Davide ITALY 00:00
4 MÄRKL Niklas GERMANY 00:00
5 ŠTOČEK Matúš SLOVAKIA 00:00
6 MACRON Anthony FRANCE 00:00
7 VAN DEN BERG Marijn ZUID-WEST NEDERLAND 00:00
8 ANDERSEN Idar NORWAY 00:00
9 GAZZOLI Michele ITALY 00:17
10 FREHEN Jeremy WALLONIE 00:17
11 PIDCOCK Thomas GREAT BRITAIN 00:17
12 ZANA Filippo ITALY 00:20
13 MACIEJUK Filip POLAND 00:20
14 BRITTON Rhys SOUTH-EAST 00:23
15 BRAET Vito BELGIUM 00:24
16 SMIRNOV Ivan RUSSIAN FEDERATION 00:24
17 VANSTEELANDT Thomas WEST-VLAANDEREN 00:24
18 VANHOOF Ward BELGIUM 00:24
19 STEWART Jake SOUTH-EAST 00:24
20 GRIGNARD Sébastien BELGIUM 00:24
21 ZIJLAARD Maikel NEDERLAND 00:24
22 PETERS Tom NEDERLAND 00:24
23 KAESEMANS Jasper VLAAMS BRABANT 00:24
24 WRIGHT Fred GREAT BRITAIN 00:24
25 VAN WILDER Ilan BELGIUM 00:24
26 GOURGUECHON Baptist HAUTS-DE-FRANCE 00:24
27 VERNON Ethan GREAT BRITAIN 00:24
28 ROSE-DAVIES Louis SOUTH-EAST 00:24
29 HUENS Rémi FRANCE 00:24
30 MARIT Arne VLAAMS BRABANT 00:24
31 ROBINSON Oliver SOUTH-EAST 00:24
32 TIDBALL William GREAT BRITAIN 00:24
33 BOMBOI Davide ANTWERPEN 00:24
34 WALKOWIAK Kacper POLAND 00:24
35 VAN TRICHT Stan VLAAMS BRABANT 00:24
36 NABERMAN Tim NEDERLAND 00:24
37 KVIST Linus SWEDEN 00:24
38 BROWN Jim SOUTH-EAST 00:24
39 WARD Adam IRELAND 00:24
40 KONIECZNY Mikolaj POLAND 00:24
41 LOUVEL Matis FRANCE 00:24
42 VERHEYEN Maarten ANTWERPEN 00:24
43 ERIKSSON Jacob SWEDEN 00:24
44 DAEMEN Stijn NEDERLAND 00:24
45 MÜNSTERMANN Per Christian GERMANY 00:24
46 PEDERSEN Einar Liseth NORWAY 00:24
47 SITTERSB art ZUID-WEST NEDERLAND 00:24
48 WALSH Ben IRELAND 00:24
49 HOOLE Daan NEDERLAND 00:24
50 BAGIOLI Andrea ITALY 00:24
51 DOHERTY Aaron IRELAND 00:24
52 KOCKELMANN Raphaël LUXEMBOURG 00:24
53 VAN DE PAAR Jarne ANTWERPEN 00:24
54 TROFIMOVS Deniss LATVIA 00:24
55 LANGBALLE Johan Tiedeman DENMARK 00:24
56 JUNTUNEN Antti-Jussi FINLAND 00:24
57 HVIDEBERG Jonas Iversby NORWAY 00:24
58 DOPCHIE Felix WALLONIE 00:24
59 POPOV Anton RUSSIAN FEDERATION 00:24
60 JARC Aljaž SLOVENIA 00:24
61 FOLTÁN Adam SLOVAKIA 00:24
62 INNOCENTI Andrea ITALY 00:24
63 AZE Alex FRANCE 00:24
64 PONSAERTS Thibaut BELGIUM 00:24
65 MERIAČ Tomáš SLOVAKIA 00:24
66 VANDENABEELE Henri WEST-VLAANDEREN 00:24
67 STOCKX Aaron WEST-VLAANDEREN 00:24
68 PAPIERSKI Damian POLAND 00:24
69 LOY Maxime HAUTS-DE-FRANCE 00:24
70 PAQUOT Tom WALLONIE 00:24
71 MICHALIČKA ŠTefan SLOVAKIA 00:24
72 DUFAU Axel HAUTS-DE-FRANCE 00:24
73 NONNEZ Théo FRANCE 00:24
74 ČEMAŽAR Nik SLOVENIA 00:34
75 HAEST Jasper ZUID-WEST NEDERLAND 00:38
76 NOVIKOV Savva RUSSIAN FEDERATION 00:38
77 DE JONG Timo NEDERLAND 01:04
78 PRIES Cédric LUXEMBOURG 01:57
79 LEYDER Misch LUXEMBOURG 02:38
80 AASHEIM Ludvig Fischer NORWAY 02:38
81 ZUBRICKAS Romas LITHUANIA 04:31
82 VAITAITIS Kestutis LITHUANIA 04:31
83 MUKHOMEDIAROV Dmitry RUSSIAN FEDERATION 04:31
84 PARROTTA Tristan LUXEMBOURG 04:31
85 DOCHY Thibaut WEST-VLAANDEREN 04:31
86 ANDERSSON Andreas SWEDEN 04:34
87 BRESSELEERS Jonas ANTWERPEN 04:36
88 HEINSCHKE Leon GERMANY 04:36
89 WALL Christoffer SWEDEN 04:36
90 HUYET Baptiste HAUTS-DE-FRANCE 04:36
Abandons :
THEOT Killian FRANCE
VERCAMST Wesley BELGIUM
LARSEN Mathias Alexander E. DENMARK
SANDER HANSEN Marcus DENMARK
FREDERIKSEN Oliver DENMARK
PRICE-PEJTERSEN Johan DENMARK
TASKINEN Julius FINLAND
KOLEHMAINEN Otto Pyry Petteri FINLAND
LAHTI Sampo FINLAND
BERGMAN Robin FINLAND
KNOLLE Jon GERMANY
MAYRHOFER Marius GERMANY
HOLLMANN Juri GERMANY
NALLY Joseph GREAT BRITAIN
CALVERT Charley GREAT BRITAIN
BARNES Harvey IRELAND
SMITH Luke IRELAND
MURPHY Jb IRELAND
CARPENE Samuele ITALY
ANSONS Kristers LATVIA
PELCERS Kristaps LATVIA
RENDORS Arvis LATVIA
BINDEMANIS Kristofers LATVIA
SAUJA Ricards Roberts LATVIA
KLUCKERS Arthur LUXEMBOURG
KESS Nicolas LUXEMBOURG
LEKNESSUND Andreas NORWAY
HEGGØ Andre NORWAY
RICHTER Wiktor POLAND
WAWRZYNIAK Karol POLAND
GONOV Lev RUSSIAN FEDERATION
SYRICA Gleb RUSSIAN FEDERATION
ODOLAK Patrik SLOVAKIA
BLAŠKO Matej SLOVAKIA
OMRZEL Aljaž SLOVENIA
SKOK Anže SLOVENIA
SAGADIN Luka SLOVENIA
ČADEŽ David SLOVENIA
LORD Samuel SWEDEN
LUNDMARK Emil SWEDEN
DERKINTIS Zigmas LITHUANIA
ŠIDLAUSKAS Erikas LITHUANIA
GELŽINIS Rokas LITHUANIA
MIKALAJUNAS Ignas-Edmunda LITHUANIA
JACOBS Levi ANTWERPEN
PLATTEEUW ROBBE Robbe VLAAMS BRABANT
VAN EECKHOUT Len VLAAMS BRABANT
VERBIST Alexander VLAAMS BRABANT
DE LIE Axel WALLONIE
VERSLYPE Theo WALLONIE
RADOUX Robin WALLONIE
LOEYS Jarne WEST-VLAANDEREN
LUYSSENG reg WEST-VLAANDEREN
VAUGHAN Jacob SOUTH-EAST
BACHERY Julien HAUTS-DE-FRANCE
PINSON Damien HAUTS-DE-FRANCE
AEST Kevin ZUID-WEST NEDERLAND
TOLHOEK Ezra ZUID-WEST NEDERLAND
IEPE Jeffrey ZUID-WEST NEDERLAND
Source : Directvelo.com