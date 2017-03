Saint Quentin (02) - Prix de la Ville (1-2-3-Juniors)

Classement :

1 VAN ESLANDER Florian ESEG DOUAI 2.45.20

2 GARBET Nicolas CC NOGENT / OISE

3 THOMINET Camille CM AUBERVILLIERS 93

4 GAREZ Raphaël DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

5 PATAT Clément TEAM PELTRAX - CSD

6 GINELLI Vincent CC NOGENT / OISE

7 LEROUX Samuel CC NOGENT / OISE 2.46.50

8 DO REGO Fabio TEAM PELTRAX - CSD

9 MONCOMBLE Nicolas DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

10 MARTIN Alexis VC AMATEUR ST QUENTIN

11 LOUICHE Vincent VC TOUCY

12 JOLY Thomas CC NOGENT / OISE

13 CHOPIER Loïc VS CHARTRAIN

14 HUBAU Pierre DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 2.47.40

15 BIDEAU Ludovic VS CHARTRAIN

16 HAVOT Sébastien CC NOGENT / OISE

17 DERIAUX Florian DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

18 VALETTE Pierre TEAM PELTRAX - CSD

19 BECRET Geoffroy CC NOGENT / OISE

20 PATOUX Jérémy TEAM PELTRAX - CSD

21 LE GALL Tom VC TOUCY

22 HALLOP Greg TEAM PELTRAX - CSD 2.48.05

23 HANCKE Charles CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE

24 PASCAL Adrien E C V BOULZICOURT

25 GRATIOT Alexandre VC AMATEUR ST QUENTIN

26 HOPIN Dimitri VC AMATEUR ST QUENTIN

27 SAGNIER Théo CC NOGENT / OISE

28 PINAUD Anthony VC AMATEUR ST QUENTIN

29 LALOUETTE Kévin CC NOGENT / OISE

30 PELLERIAUX Nicolas VC AMATEUR ST QUENTIN 2.48.15

31 LE ROUX Pascal VC AMATEUR ST QUENTIN

32 HUYGENS Maxime ESEG DOUAI CC NOGENT / OISE 2.48.30

33 PHILIBERT Aurélien VC TOUCY

34 BREYE Florent VC AMATEUR ST QUENTIN

35 BERNARD Quentin DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

Crédit Photo : Charlotte D-f