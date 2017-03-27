Saint Quentin (02) - Prix de la Ville (1-2-3-Juniors)

Classement :
1 VAN ESLANDER Florian ESEG DOUAI 2.45.20
2 GARBET Nicolas CC NOGENT / OISE
3 THOMINET Camille CM AUBERVILLIERS 93
4 GAREZ Raphaël DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
5 PATAT Clément TEAM PELTRAX - CSD
6 GINELLI Vincent CC NOGENT / OISE
7 LEROUX Samuel CC NOGENT / OISE 2.46.50
8 DO REGO Fabio TEAM PELTRAX - CSD
9 MONCOMBLE Nicolas DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
10 MARTIN Alexis VC AMATEUR ST QUENTIN
11 LOUICHE Vincent VC TOUCY
12 JOLY Thomas CC NOGENT / OISE
13 CHOPIER Loïc VS CHARTRAIN
14 HUBAU Pierre DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 2.47.40
15 BIDEAU Ludovic VS CHARTRAIN
16 HAVOT Sébastien CC NOGENT / OISE
17 DERIAUX Florian DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
18 VALETTE Pierre TEAM PELTRAX - CSD
19 BECRET Geoffroy CC NOGENT / OISE
20 PATOUX Jérémy TEAM PELTRAX - CSD
21 LE GALL Tom VC TOUCY
22 HALLOP Greg TEAM PELTRAX - CSD 2.48.05
23 HANCKE Charles CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
24 PASCAL Adrien E C V BOULZICOURT
25 GRATIOT Alexandre VC AMATEUR ST QUENTIN
26 HOPIN Dimitri VC AMATEUR ST QUENTIN
27 SAGNIER Théo CC NOGENT / OISE
28 PINAUD Anthony VC AMATEUR ST QUENTIN
29 LALOUETTE Kévin CC NOGENT / OISE
30 PELLERIAUX Nicolas VC AMATEUR ST QUENTIN 2.48.15
31 LE ROUX Pascal VC AMATEUR ST QUENTIN
32 HUYGENS Maxime ESEG DOUAI CC NOGENT / OISE 2.48.30
33 PHILIBERT Aurélien VC TOUCY
34 BREYE Florent VC AMATEUR ST QUENTIN
35 BERNARD Quentin DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
Crédit Photo : Charlotte D-f