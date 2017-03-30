Pajot Hills Classic (Belgique) : Roxane Fournier 4ème

Classement :
1 EDMONDSON Annette AUSH16´31S WIGGLE HIGH5DE
2 GUARISCHI Barbara ITA0H0´0S CANYON SRAM RACINGDE
3 SANGUINETI Ilaria ITA BEPINK COGEASDE
4 FOURNIER Roxane FRA FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTURUSCOPEDE
5 SIGGAARD Christina DEN TEAM VELOCONCEPT WOMENDE
6 CROMWELL Tiffany AUS CANYON SRAM RACINGDE
7 PIETERS Amy NED BOELS DOLMANS CYCLINGTEAMDE
8 RADOTIC Mia CRO BTC CITY LJUBLJANADE
9 DIDERIKSEN Amalie DEN BOELS DOLMANS CYCLINGTEAMDE
10 GUTIERREZ RUIZ Sheyla ESP CYLANCE PRO CYCLINGDE
11 MUSTONEN LICHAN Sara SWE TEAM VELOCONCEPT WOMENDE
12 GARFOOT Katrin AUS ORICA SCOTTDE
13 VAN DE REE Monique NED LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE
14 STRICKER Anna Zita Maria ITA BTC CITY LJUBLJANADE
15 VERHOEVEN Aurore FRA WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
16 NUMAINVILLE Joelle CAN CYLANCE PRO CYCLINGDE
17 MAJERUS Christine LUX BOELS DOLMANS CYCLINGTEAMDE
18 KOSTER Anouska NED WM3 PRO CYCLING TEAMDE
19 DRUYTS Kelly BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D´ORDE. UCI
20 ROY Sarah AUS ORICA SCOTTDE
21 HANNES Kaat BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI
22 BATAGELJ Polona SLO BTC CITY LJUBLJANADE
23 PEDERSEN Camilla DEN TEAM VELOCONCEPT WOMENDE
24 VAN SEVEREN Celine BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D´ORDE. UCI
25 DOM Annelies BEL LOTTO SOUDAL LADIESDE. UCI
26 KUIJPERS Evy NED JAN VAN ARCKELDE
27 HOLDEN Elizabeth GBR DROPSDE
28 SCANDOLARA Valentina ITA WM3 PRO CYCLING TEAMDE
29 COLBORNE Henrietta GBR SWABOLADIES. NLDE
30 BUYSMAN Nina NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE
31 LIPPERT Liane GER MIXT TEXT STDO-DJR/TM SUNWEBDE
32 KOPPENBURG Clara GER CERVELO - BIGLA PRO CYCLING TEAMDE
33 DRUYTS Jessy BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D´ORDE. UCI
34 ZORZI Susanna ITA DROPSDE
35 MAES Elise LUX TEAM WNT PRO CYCLINGDE
36 PERCHTOLD Christina AUT CERVELO - BIGLA PRO CYCLING TEAMDE
37 KOREVAAR Jeanne NED WM3 PRO CYCLING TEAMDE
38 PARKINSON Abby-Mae GBR DROPSDE
39 ERIC Jelena SRB BTC CITY LJUBLJANADE
40 PINTAR Urša SLO BTC CITY LJUBLJANADE
41 GAFINOVITZ Rotem ISR WM3 PRO CYCLING TEAMDE
42 REIS Daniela POR LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE
43 SOLOVEI Ganna UKR PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE
44 KING Danielle GBR CYLANCE PRO CYCLINGDE
45 PEETOOM Kirsten NED MAASLANDSTER VERIS CCNDE
46 JASINSKA Malgorzata POL CYLANCE PRO CYCLINGDE
47 KASTELIJN Yara NED WM3 PRO CYCLING TEAMDE
48 SHAPIRA Omer ISR ISOREX CYCLING TEAMDE
49 PAWLOWSKA Katarzyna POL BOELS DOLMANS CYCLINGTEAMDE
50 BRAVARD Charlotte FRA FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTURUSCOPEDE
51 RATTO Rossella ITA CYLANCE PRO CYCLINGDE
52 CROOKS Jenelle AUS ORICA SCOTTDE
53 LICHTENBERG Claudia GER WIGGLE HIGH5DE
54 SIMPSON Annabel GBR DROPSDE
55 DRUYTS Demmy BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D´ORDE. UCI
56 WILLIAMS Georgia NZL ORICA SCOTTDE
57 LETH Julie DEN WIGGLE HIGH5DE
58 STULTIENS Sabrina NED MIXT TEXT STDO-DJR/TM SUNWEBDE
59 CANUEL Karol-Ann CANH16´48S0H0´17S BOELS DOLMANS CYCLINGTEAMDE
60 RYAN Alexis USAH17´17S0H0´46S CANYON SRAM RACINGDE
61 BARNES Hannah GBRH17´28S0H0´57S CANYON SRAM RACINGDE
62 VAN DEN BOS Jip NEDH17´44S0H1´13S BOELS DOLMANS CYCLINGTEAMDE
63 BRAAM Danique NED JAN VAN ARCKELDE
64 JONES Hayley GBR TEAM WNT PRO CYCLINGDE
65 SOEK Julia NEDH19´5S0H2´34S MIXT TEXT STDO-DJR/TM SUNWEBDE
66 KRÖGER Mieke GERH19´13S0H2´42S CANYON SRAM RACINGDE
67 JACKSON Alison CANH19´21S0H2´50S BEPINK COGEASDE
68 RIABCHENKO Tetiana UKR LENSWORLD - KUOTADE
69 ALLIN Pauline FRAH19´26S0H2´55S DN 17 NOUVELLE AQUITAINEDE
70 OSSOLA Irena USA SAS - MACOGEPDE
71 DURRELL Rebecca GBRH19´55S0H3´24S DROPSDE
72 DAAMS Jessie BEL LOTTO SOUDAL LADIESDEPROF
73 VAN DER BURG Nancy NEDH19´57S0H3´26S JOS FERON LADY FORCEDE
74 LOWTHER Melissa GBR GB NATIONAL TEAMDE
75 BEX Nathalie BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D´ORDE
76 ALIEKSIEIEVA Viktoria UKR TEAM UKRAINEDE
77 RAGUSA Katia ITA BEPINK COGEASDE
78 SOET Aafke NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE
79 STEIGENGA Nicole NED SWABOLADIES. NLDE
80 GORTER Laura NED WV BREDA LADIES CYCLING TEAMDE
81 VAN VEEN Esther NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE
82 DEMAY Coralie FRA FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTURUSCOPEDE
83 YONAMINE Eri JPN FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTURUSCOPEDE
84 DEMYDOVA Olena UKR TEAM UKRAINEDE
85 SCHMIDT Trine DENH20´2S0H3´31S LOTTO SOUDAL LADIESDE
86 LECHNER Corinna GERH20´3S0H3´32S BTC CITY LJUBLJANADE
87 BLOCH-DAVIDOV Shani ISR TEAM VELOCONCEPT WOMENDE
88 LAHAYE Lucie FRA DN 17 NOUVELLE AQUITAINEDE
89 VAN VELZEN Bryony NED LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE
90 VAN ´T GELOOF Marjolein NED JAN VAN ARCKELDE
91HRUZEVYCH Nina UKRH20´5S0H3´34S TEAM UKRAINEDE
92STOUGJE Chanella NEDH20´6S0H3´35S PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE
93TAGLIAFERRO Marta ITA CYLANCE PRO CYCLINGDE
94SPEROTTO Maria Vittoria ITAH21´27S0H4´56S BEPINK COGEASDE
95MARKUS Riejanne NEDH23´37S0H7´6S WM3 PRO CYCLING TEAMDE
96GUILMAN Victorie FRA FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTURUSCOPEDE
97CHRISTMAS Dani GBR JOS FERON LADY FORCEDE
98MASSEY Laura GBR DROPSDE
99WHITSON Genevieve GBR ISOREX CYCLING TEAMDE
DNFTEMPERT Ingrid NED SWABOLADIES. NLDE
DNFNIEUWERTH Kimberly NED SWABOLADIES. NLDE
DNFHOLMSGAARD Trine DEN REGIOTEAM NOORD-HOLLANDDE
DNFKOFMAN Kristine NED REGIOTEAM NOORD-HOLLANDDE
DNFVAN MAANEN Judith NED REGIOTEAM NOORD-HOLLANDDE
DNFVAN ROZELAAR Pernilla NED REGIOTEAM NOORD-HOLLANDDE
DNFVAN DEN HAUTE Steffy BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
DNFOTTESTAD Mie Bjørndal NOR WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
DNFDEFOUR Lara BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
DNFTERJESEN Andrea NOR ISOREX CYCLING TEAMDE
DNFGULLIKSEN Line NOR AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
DNFDENEEF Naïka BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
DNFVERHAGEN Alicja NED WV BREDA LADIES CYCLING TEAMDE
DNFANNEVELDT Roos NED WV BREDA LADIES CYCLING TEAMDE
DNFWAMMES-BOUMAN Angelique NED WV BREDA LADIES CYCLING TEAMDE
DNFTÖRMÄNEN Rosa FIN WV BREDA LADIES CYCLING TEAMDE
DNFMOOLMAN-PASIO Ashleigh RSA CERVELO - BIGLA PRO CYCLING TEAMDE
DNFPILOTE-FORTIN Gabrielle CAN CERVELO - BIGLA PRO CYCLING TEAMDE
DNFTHORVILSON Leah USA CANYON SRAM RACINGDE
DNFOLSEN Caroline Thorvik NOR JOS FERON LADY FORCEDE
DNFEHRBERG Liisa EST JOS FERON LADY FORCEDE
DNFOLSSON Sara SWE JOS FERON LADY FORCEDE
DNFPILZ Estafania ARG AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
DNFBECKERINGH Nike NED JAN VAN ARCKELDE
DNFMENA SOLANO Milagro CRC SAS - MACOGEPDE
DNFWALKER Hannah GBR TEAM WNT PRO CYCLINGDE
DNFALMEIDA Sophie FRA DN 17 NOUVELLE AQUITAINEDE
DNFBELZ Elodie FRA DN 17 NOUVELLE AQUITAINEDE
DNFRAYBOULD Rebecca GBR GB NATIONAL TEAMDE
DNFDECEUNINCK Stefanie BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
DNFANDERSSON Emmy SWE WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
DNFJOVAIŠYTÉ Justina LTU WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
DNFBUURMAN Eva NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE
DNFRADIONOVA Khrystyna UKR TEAM UKRAINEDE
DNFSPRATT Amanda AUS ORICA SCOTTDE
DNFALLEN Jessica AUS ORICA SCOTTDE
DNFVAINIONPÄÄ Laura FIN ISOREX CYCLING TEAMDE
DNFJONKER Chane RSA ISOREX CYCLING TEAMDE
DNFKALM Kelly EST ISOREX CYCLING TEAMDE
DNFDREVILLE Anabelle FRA FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTURUSCOPEDE
DNFPARK Annasley GBR GB NATIONAL TEAMDE
DNFBAMELIS Sanne BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
DNFDENTUS Abigail GBR GB NATIONAL TEAMDE
DNFFERON Senna NED JOS FERON LADY FORCEDE
DNFJAMIESON Amanda NZL MAASLANDSTER VERIS CCNDE
DNFSAARELAINEN Sari FIN MAASLANDSTER VERIS CCNDE
DNFMAKISE Tsubasa JPN MAASLANDSTER VERIS CCNDE
DNFVAN LOO Christel NED MAASLANDSTER VERIS CCNDE
DNFLANE Jessica AUS MAASLANDSTER VERIS CCNDE
DNFZABELINSKAYA Olga RUS BEPINK COGEASDE
DNFDELZENNE Elise FRA LOTTO SOUDAL LADIESDE
DNFKIESENHOFER Anna AUT LOTTO SOUDAL LADIESDE
DNFVANHOUTTE Fenna BEL LOTTO SOUDAL LADIESDE. UCI
DNFBAZIN Marjolaine FRA SAS - MACOGEPDE
DNFSACHET Iris FRA SAS - MACOGEPDE
DNFALLAERT Ine BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
DNFBARKER Megan GBR GB NATIONAL TEAMDE
DNFRUUD Kirsti NOR AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
DNFARZUFFI Alice Maria ITA LENSWORLD - KUOTADE
DNFPOLSPOEL Maaike BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI
DNFVERSCHELDEN Nathalie BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI
DNFKNIBBE Bonne NED SWABOLADIES. NLDE
DNFVAN WITZENBURG Marieke NED SWABOLADIES. NLDE
DNFCARTER Rebecca GBR TEAM WNT PRO CYCLINGDE
DNFSHAW Gabriella GBR TEAM WNT PRO CYCLINGDE
DNFGARNER Grace GBR WIGGLE HIGH5DE
DNFMCVITTY Keira GBR TEAM WNT PRO CYCLINGDE
DNFGARNER Lucy GBR WIGGLE HIGH5DE
DNFDE VRIES Simone NED JAN VAN ARCKELDE
DNFDRIEHUIJS Robin NED MIXT TEXT STDO-DJR/TM SUNWEBDE
DNFBRANDWAGT Maaike NED MIXT TEXT STDO-DJR/TM SUNWEBDE
DNFDYBWAD Vibeke NOR KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
DNFGINS Tara BEL LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
DNFSTOLWIJK Ingrid NED MIXT TEXT STDO-DJR/TM SUNWEBDE
DNFSTOUGJE Delore NED JAN VAN ARCKELDE
DNFDOMMANSCHET Sharon NED WV BREDA LADIES CYCLING TEAMDE
DNFRAVNDAL Birgitte NOR KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
DNFSOLVANG Julie NOR KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
DNFDEBBOUDT Lensy BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
DNFPOSTMA Jacqueline NED REGIOTEAM NOORD-HOLLANDDE
DNFLUST Bianca NED REGIOTEAM NOORD-HOLLANDDE
DNFCROKET Gilke BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D´ORDE. UCI
DNFNORMAN HANSEN Louise DEN TEAM VELOCONCEPT WOMENDE
DNFKERWIN Natalie NZL TEAM VELOCONCEPT WOMENDE
DNFSTEGVILAITÉ Regina LTU WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
DNFMARKUS Kelly NED LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE
DNFDOCX Mieke BEL LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
DNFROBERTS Amy GBR WIGGLE HIGH5DE Wedstrijduitslag