Pajot Hills Classic (Belgique) : Roxane Fournier 4ème

Classement :

1 EDMONDSON Annette AUSH16´31S WIGGLE HIGH5DE

2 GUARISCHI Barbara ITA0H0´0S CANYON SRAM RACINGDE

3 SANGUINETI Ilaria ITA BEPINK COGEASDE

4 FOURNIER Roxane FRA FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTURUSCOPEDE

5 SIGGAARD Christina DEN TEAM VELOCONCEPT WOMENDE

6 CROMWELL Tiffany AUS CANYON SRAM RACINGDE

7 PIETERS Amy NED BOELS DOLMANS CYCLINGTEAMDE

8 RADOTIC Mia CRO BTC CITY LJUBLJANADE

9 DIDERIKSEN Amalie DEN BOELS DOLMANS CYCLINGTEAMDE

10 GUTIERREZ RUIZ Sheyla ESP CYLANCE PRO CYCLINGDE

11 MUSTONEN LICHAN Sara SWE TEAM VELOCONCEPT WOMENDE

12 GARFOOT Katrin AUS ORICA SCOTTDE

13 VAN DE REE Monique NED LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE

14 STRICKER Anna Zita Maria ITA BTC CITY LJUBLJANADE

15 VERHOEVEN Aurore FRA WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE

16 NUMAINVILLE Joelle CAN CYLANCE PRO CYCLINGDE

17 MAJERUS Christine LUX BOELS DOLMANS CYCLINGTEAMDE

18 KOSTER Anouska NED WM3 PRO CYCLING TEAMDE

19 DRUYTS Kelly BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D´ORDE. UCI

20 ROY Sarah AUS ORICA SCOTTDE

21 HANNES Kaat BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI

22 BATAGELJ Polona SLO BTC CITY LJUBLJANADE

23 PEDERSEN Camilla DEN TEAM VELOCONCEPT WOMENDE

24 VAN SEVEREN Celine BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D´ORDE. UCI

25 DOM Annelies BEL LOTTO SOUDAL LADIESDE. UCI

26 KUIJPERS Evy NED JAN VAN ARCKELDE

27 HOLDEN Elizabeth GBR DROPSDE

28 SCANDOLARA Valentina ITA WM3 PRO CYCLING TEAMDE

29 COLBORNE Henrietta GBR SWABOLADIES. NLDE

30 BUYSMAN Nina NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE

31 LIPPERT Liane GER MIXT TEXT STDO-DJR/TM SUNWEBDE

32 KOPPENBURG Clara GER CERVELO - BIGLA PRO CYCLING TEAMDE

33 DRUYTS Jessy BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D´ORDE. UCI

34 ZORZI Susanna ITA DROPSDE

35 MAES Elise LUX TEAM WNT PRO CYCLINGDE

36 PERCHTOLD Christina AUT CERVELO - BIGLA PRO CYCLING TEAMDE

37 KOREVAAR Jeanne NED WM3 PRO CYCLING TEAMDE

38 PARKINSON Abby-Mae GBR DROPSDE

39 ERIC Jelena SRB BTC CITY LJUBLJANADE

40 PINTAR Urša SLO BTC CITY LJUBLJANADE

41 GAFINOVITZ Rotem ISR WM3 PRO CYCLING TEAMDE

42 REIS Daniela POR LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE

43 SOLOVEI Ganna UKR PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE

44 KING Danielle GBR CYLANCE PRO CYCLINGDE

45 PEETOOM Kirsten NED MAASLANDSTER VERIS CCNDE

46 JASINSKA Malgorzata POL CYLANCE PRO CYCLINGDE

47 KASTELIJN Yara NED WM3 PRO CYCLING TEAMDE

48 SHAPIRA Omer ISR ISOREX CYCLING TEAMDE

49 PAWLOWSKA Katarzyna POL BOELS DOLMANS CYCLINGTEAMDE

50 BRAVARD Charlotte FRA FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTURUSCOPEDE

51 RATTO Rossella ITA CYLANCE PRO CYCLINGDE

52 CROOKS Jenelle AUS ORICA SCOTTDE

53 LICHTENBERG Claudia GER WIGGLE HIGH5DE

54 SIMPSON Annabel GBR DROPSDE

55 DRUYTS Demmy BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D´ORDE. UCI

56 WILLIAMS Georgia NZL ORICA SCOTTDE

57 LETH Julie DEN WIGGLE HIGH5DE

58 STULTIENS Sabrina NED MIXT TEXT STDO-DJR/TM SUNWEBDE

59 CANUEL Karol-Ann CANH16´48S0H0´17S BOELS DOLMANS CYCLINGTEAMDE

60 RYAN Alexis USAH17´17S0H0´46S CANYON SRAM RACINGDE

61 BARNES Hannah GBRH17´28S0H0´57S CANYON SRAM RACINGDE

62 VAN DEN BOS Jip NEDH17´44S0H1´13S BOELS DOLMANS CYCLINGTEAMDE

63 BRAAM Danique NED JAN VAN ARCKELDE

64 JONES Hayley GBR TEAM WNT PRO CYCLINGDE

65 SOEK Julia NEDH19´5S0H2´34S MIXT TEXT STDO-DJR/TM SUNWEBDE

66 KRÖGER Mieke GERH19´13S0H2´42S CANYON SRAM RACINGDE

67 JACKSON Alison CANH19´21S0H2´50S BEPINK COGEASDE

68 RIABCHENKO Tetiana UKR LENSWORLD - KUOTADE

69 ALLIN Pauline FRAH19´26S0H2´55S DN 17 NOUVELLE AQUITAINEDE

70 OSSOLA Irena USA SAS - MACOGEPDE

71 DURRELL Rebecca GBRH19´55S0H3´24S DROPSDE

72 DAAMS Jessie BEL LOTTO SOUDAL LADIESDEPROF

73 VAN DER BURG Nancy NEDH19´57S0H3´26S JOS FERON LADY FORCEDE

74 LOWTHER Melissa GBR GB NATIONAL TEAMDE

75 BEX Nathalie BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D´ORDE

76 ALIEKSIEIEVA Viktoria UKR TEAM UKRAINEDE

77 RAGUSA Katia ITA BEPINK COGEASDE

78 SOET Aafke NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE

79 STEIGENGA Nicole NED SWABOLADIES. NLDE

80 GORTER Laura NED WV BREDA LADIES CYCLING TEAMDE

81 VAN VEEN Esther NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE

82 DEMAY Coralie FRA FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTURUSCOPEDE

83 YONAMINE Eri JPN FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTURUSCOPEDE

84 DEMYDOVA Olena UKR TEAM UKRAINEDE

85 SCHMIDT Trine DENH20´2S0H3´31S LOTTO SOUDAL LADIESDE

86 LECHNER Corinna GERH20´3S0H3´32S BTC CITY LJUBLJANADE

87 BLOCH-DAVIDOV Shani ISR TEAM VELOCONCEPT WOMENDE

88 LAHAYE Lucie FRA DN 17 NOUVELLE AQUITAINEDE

89 VAN VELZEN Bryony NED LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE

90 VAN ´T GELOOF Marjolein NED JAN VAN ARCKELDE

91HRUZEVYCH Nina UKRH20´5S0H3´34S TEAM UKRAINEDE

92STOUGJE Chanella NEDH20´6S0H3´35S PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE

93TAGLIAFERRO Marta ITA CYLANCE PRO CYCLINGDE

94SPEROTTO Maria Vittoria ITAH21´27S0H4´56S BEPINK COGEASDE

95MARKUS Riejanne NEDH23´37S0H7´6S WM3 PRO CYCLING TEAMDE

96GUILMAN Victorie FRA FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTURUSCOPEDE

97CHRISTMAS Dani GBR JOS FERON LADY FORCEDE

98MASSEY Laura GBR DROPSDE

99WHITSON Genevieve GBR ISOREX CYCLING TEAMDE

DNFTEMPERT Ingrid NED SWABOLADIES. NLDE

DNFNIEUWERTH Kimberly NED SWABOLADIES. NLDE

DNFHOLMSGAARD Trine DEN REGIOTEAM NOORD-HOLLANDDE

DNFKOFMAN Kristine NED REGIOTEAM NOORD-HOLLANDDE

DNFVAN MAANEN Judith NED REGIOTEAM NOORD-HOLLANDDE

DNFVAN ROZELAAR Pernilla NED REGIOTEAM NOORD-HOLLANDDE

DNFVAN DEN HAUTE Steffy BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE

DNFOTTESTAD Mie Bjørndal NOR WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE

DNFDEFOUR Lara BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE

DNFTERJESEN Andrea NOR ISOREX CYCLING TEAMDE

DNFGULLIKSEN Line NOR AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE

DNFDENEEF Naïka BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE

DNFVERHAGEN Alicja NED WV BREDA LADIES CYCLING TEAMDE

DNFANNEVELDT Roos NED WV BREDA LADIES CYCLING TEAMDE

DNFWAMMES-BOUMAN Angelique NED WV BREDA LADIES CYCLING TEAMDE

DNFTÖRMÄNEN Rosa FIN WV BREDA LADIES CYCLING TEAMDE

DNFMOOLMAN-PASIO Ashleigh RSA CERVELO - BIGLA PRO CYCLING TEAMDE

DNFPILOTE-FORTIN Gabrielle CAN CERVELO - BIGLA PRO CYCLING TEAMDE

DNFTHORVILSON Leah USA CANYON SRAM RACINGDE

DNFOLSEN Caroline Thorvik NOR JOS FERON LADY FORCEDE

DNFEHRBERG Liisa EST JOS FERON LADY FORCEDE

DNFOLSSON Sara SWE JOS FERON LADY FORCEDE

DNFPILZ Estafania ARG AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE

DNFBECKERINGH Nike NED JAN VAN ARCKELDE

DNFMENA SOLANO Milagro CRC SAS - MACOGEPDE

DNFWALKER Hannah GBR TEAM WNT PRO CYCLINGDE

DNFALMEIDA Sophie FRA DN 17 NOUVELLE AQUITAINEDE

DNFBELZ Elodie FRA DN 17 NOUVELLE AQUITAINEDE

DNFRAYBOULD Rebecca GBR GB NATIONAL TEAMDE

DNFDECEUNINCK Stefanie BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE

DNFANDERSSON Emmy SWE WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE

DNFJOVAIŠYTÉ Justina LTU WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE

DNFBUURMAN Eva NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE

DNFRADIONOVA Khrystyna UKR TEAM UKRAINEDE

DNFSPRATT Amanda AUS ORICA SCOTTDE

DNFALLEN Jessica AUS ORICA SCOTTDE

DNFVAINIONPÄÄ Laura FIN ISOREX CYCLING TEAMDE

DNFJONKER Chane RSA ISOREX CYCLING TEAMDE

DNFKALM Kelly EST ISOREX CYCLING TEAMDE

DNFDREVILLE Anabelle FRA FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTURUSCOPEDE

DNFPARK Annasley GBR GB NATIONAL TEAMDE

DNFBAMELIS Sanne BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE

DNFDENTUS Abigail GBR GB NATIONAL TEAMDE

DNFFERON Senna NED JOS FERON LADY FORCEDE

DNFJAMIESON Amanda NZL MAASLANDSTER VERIS CCNDE

DNFSAARELAINEN Sari FIN MAASLANDSTER VERIS CCNDE

DNFMAKISE Tsubasa JPN MAASLANDSTER VERIS CCNDE

DNFVAN LOO Christel NED MAASLANDSTER VERIS CCNDE

DNFLANE Jessica AUS MAASLANDSTER VERIS CCNDE

DNFZABELINSKAYA Olga RUS BEPINK COGEASDE

DNFDELZENNE Elise FRA LOTTO SOUDAL LADIESDE

DNFKIESENHOFER Anna AUT LOTTO SOUDAL LADIESDE

DNFVANHOUTTE Fenna BEL LOTTO SOUDAL LADIESDE. UCI

DNFBAZIN Marjolaine FRA SAS - MACOGEPDE

DNFSACHET Iris FRA SAS - MACOGEPDE

DNFALLAERT Ine BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE

DNFBARKER Megan GBR GB NATIONAL TEAMDE

DNFRUUD Kirsti NOR AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE

DNFARZUFFI Alice Maria ITA LENSWORLD - KUOTADE

DNFPOLSPOEL Maaike BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI

DNFVERSCHELDEN Nathalie BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI

DNFKNIBBE Bonne NED SWABOLADIES. NLDE

DNFVAN WITZENBURG Marieke NED SWABOLADIES. NLDE

DNFCARTER Rebecca GBR TEAM WNT PRO CYCLINGDE

DNFSHAW Gabriella GBR TEAM WNT PRO CYCLINGDE

DNFGARNER Grace GBR WIGGLE HIGH5DE

DNFMCVITTY Keira GBR TEAM WNT PRO CYCLINGDE

DNFGARNER Lucy GBR WIGGLE HIGH5DE

DNFDE VRIES Simone NED JAN VAN ARCKELDE

DNFDRIEHUIJS Robin NED MIXT TEXT STDO-DJR/TM SUNWEBDE

DNFBRANDWAGT Maaike NED MIXT TEXT STDO-DJR/TM SUNWEBDE

DNFDYBWAD Vibeke NOR KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE

DNFGINS Tara BEL LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI

DNFSTOLWIJK Ingrid NED MIXT TEXT STDO-DJR/TM SUNWEBDE

DNFSTOUGJE Delore NED JAN VAN ARCKELDE

DNFDOMMANSCHET Sharon NED WV BREDA LADIES CYCLING TEAMDE

DNFRAVNDAL Birgitte NOR KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE

DNFSOLVANG Julie NOR KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE

DNFDEBBOUDT Lensy BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE

DNFPOSTMA Jacqueline NED REGIOTEAM NOORD-HOLLANDDE

DNFLUST Bianca NED REGIOTEAM NOORD-HOLLANDDE

DNFCROKET Gilke BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D´ORDE. UCI

DNFNORMAN HANSEN Louise DEN TEAM VELOCONCEPT WOMENDE

DNFKERWIN Natalie NZL TEAM VELOCONCEPT WOMENDE

DNFSTEGVILAITÉ Regina LTU WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE

DNFMARKUS Kelly NED LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE

DNFDOCX Mieke BEL LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI

DNFROBERTS Amy GBR WIGGLE HIGH5DE Wedstrijduitslag