22e édition de la Route Adélie de Vitré : Félix Pouilly 21ème

Classement :

1 PICHON Laurent FVC FRA les 197,8 km en 4h50'12" (moy. 40,896 km/h)

2 GAUTIER Cyril ALM FRA ' '

3 SIMON Julien COF FRA ' '

4 GAUDU David FDJ FRA ' '

5 JAKIN Alo AUB EST 02"

6 VAN GENECHTEN Jonas COF BEL 05"

7 YSSAAD Yannis ADT FRA ' '

8 BOUDAT Thomas DEN FRA ' '

9 FONSECA Armindo FVC FRA ' '

10 VENTURINI Clément COF FRA ' '

11 MALUCELLI Matteo AND ITA ' '

12 JÄGER Patrick VOL AUT ' '

13 TOUZE Damien AUB FRA ' '

14 LIENHARD Fabian VOL SUI ' '

15 MENUT David AUB FRA ' '

16 HARDY Romain FVC FRA ' '

17 BENFATTO Marco AND ITA ' '

18 MAIKIN Roman GAZ RUS ' '

19 FOURNIER Marc FDJ FRA ' '

20 THALMANN Roland TRA SUI ' '

21 POUILLY Félix RLM FRA ' '

22 LE CUNFF Kévin AUB FRA ' '

23 PACHER Quentin DMP FRA 4h50'17" ' '

24 MATE Luis Angel COF ESP ' '

25 LEVEAU Jérémy RLM FRA ' '

26 BOL Jetse MZN NED ' '

27 MARTINEZ Yannick DMP FRA ' '

28 DUMOULIN Samuel ALM FRA ' '

29 ARSLANOV Ildar GAZ RUS ' '

30 KNEISKY Morgan ADT FRA ' '

31 PLANET Charles TNN FRA ' '

32 THOMAS Benjamin ADT FRA ' '

33 VACHON Florian FVC FRA ' '

34 CALLEEUW Joeri RLM BEL ' '

35 DER Zsolt VOL HUN ' '

36 PAREDES Wilmar Andres MZN COL ' '

37 SPREAFICO Matteo AND ITA ' '

38 FRAPPORTI Mattia AND ITA ' '

39 GODON Dorian COF FRA ' '

40 HOELGAARD Daniel FDJ NOR ' '

41 MANZIN Lorrenzo FDJ FRA 15"

42 SUAZA ARANGO Bernardo MZN COL 16"

43 NYCH Artem GAZ RUS 18"

44 DELAPLACE Anthony FVC FRA 19"

45 DASSONVILLE Flavien AUB FRA ' '

46 PINEAU Cédric FDJ FRA 23"

47 MAISON Jérémy FDJ FRA ' '

48 BALDO Nicolas AUB FRA ' '

49 JARRIER Benoît FVC FRA ' '

50 GESBERT Elie FVC FRA ' '

51 HONIG Reinier VOL NED ' '

52 SCHELLING Patrick VOL SUI ' '

53 VENDRAME Andrea AND ITA ' '

54 MOUREY Francis FVC FRA 37"

55 FERASSE Thibault ADT FRA ' '

56 TURGIS Jimmy COF FRA 47"

57 STÜSSI Colin TRA SUI ' '

58 COUSIN Jérôme COF FRA 01'09"

59 OURSELIN Paul DEN FRA 02'02"

60 BERARD Julien ALM FRA ' '

61 NIKOLAEV Sergey GAZ RUS ' '

62 COURTEILLE Arnaud FDJ FRA ' '

63 CHEVRIER Clément ALM FRA ' '

64 GUILLEMOIS Romain DEN FRA 02'48"

65 KOZONCHUK Dmitrii GAZ RUS 03'44"

66 GAUDIN Damien ADT FRA 04'15"

67 SIERRA SANCHEZ Yecid Arturo MZN COL ' '

68 MALDONADO Anthony AUB FRA 04'21"

69 JAUREGUI Quentin ALM FRA 04'32"

70 NAULEAU Brian DEN FRA 05'16"

71 QUEMENEUR Perrig DEN FRA ' '

72 BOUHANNI Rayane COF FRA 05'32"

73 PACIONI Luca AND ITA ' '

74 BAILLIFARD Valentin TRA SUI ' '

75 CORNU Jérémy DEN FRA ' '

76 REZA Kévin FDJ FRA 05'38"

77 RIBLON Christophe ALM FRA 05'41"

78 SEYNAEVE Lander RLM BEL ' '

79 VOECKLER Thomas DEN FRA ' '

80 ORJUELA Fernando MZN COL 06'58"

81 VOROBYEV Anton GAZ RUS 07'03"

82 SISKEVICIUS Evaldas DMP LTU ' '

83 FRIESECKE Gian VOL SUI 10'14"

84 SMUKULIS Gatis DMP LAT ' '

85 JAUN Lukas TRA SUI ' '

86 ENGER Sondre Holst ALM NOR ' '

Abandons :

RYBALKIN Aleksey GAZ RUS

PETERS Nans ALM FRA

PALINI Andrea AND ITA

CHERHAL Corentin TNN FRA

BENHAMOUDA Mehdi TNN FRA

GIOUX Romain TNN FRA

MCCLURE Reid TNN CAN

DE KEIJZER Gerd TNN NED

POLI Umberto TNN ITA

VERSCHOOR Martijn TNN NED

GRELLIER Fabien DEN FRA

VILLEGAS CARDONA Juan Pablo MZN COL

MOLANO Sebastian MZN COL

HIGUITA Sergio MZN COL

SCHIR Théry VOL SUI

ZURITA Francesc VOL ESP

GIRAUD Benjamin DMP FRA

HUPOND Thierry DMP FRA

DI GREGORIO Rémy DMP FRA

MADRAZO Angel DMP ESP

FEILLU Romain AUB FRA

FUMEAUX Jonathan TRA SUI

LÜSCHER Damian TRA SUI

REUTIMANN Matthias TRA SUI

WENDELSPIESS Diego TRA SUI

ANTOMARCHI Julien RLM FRA

LECROQ Jérémy RLM FRA

VEREECKEN Nicolas RLM BEL

VERMEULEN Emiel RLM BEL

LEBRETON Kévin ADT FRA

ALAPHILIPPE Bryan ADT FRA

POULHIES Stéphane ADT FRA

Source : Directvelo.com