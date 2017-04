Boucle de l'Artois - Étape 2 : Julien Van Haverbeke 1er

Classement Étape 2 :

1 VAN HAVERBEKE Julien NOG les 82,2 km en 1h50'57'' (moy. 44,452 km/h)

2 WILLEMS Thimo EFC à 0

3 KISKONEN Siim TOU à 0

4 TERRASSON Pierre VIB à 0

5 PLOUHINEC Samuel PEL à 0

6 VAN ESLANDER Florian DOU à 0

7 BIONDI Andrea CHA à 0

8 BIDEAU Ludovic VSC à 0

9 DERIAUX Florian DLC à 0

10 BRADBURY Stephen MOR à 0

11 PHILIBERT Aurélien TOU à 0

12 GRATIOT Alexandre SQT à 0

13 DUGUENET Stéphane GCH à 0

14 TIELEMANS Pierre PAV à 0

15 CANALES Wilfried R76 à 0

16 HAVIK Piotr WWV à 0

17 THOMINET Camille A93 à 0

18 LOUICHE Vincent TOU à 0

19 DE JONCKHEERE Johan VSC à 0

20 KORETZKY Clément CHA à 0

21 GUINET Dylan UVA à 0

22 VERSCHAEVE Viktor EFC à 0

23 SALMON Maxime A93 à 0

24 LE GALL Tom TOU à 0

25 DO REGO Fabio PEL à 0

26 VERHULST Lothar EFC à 0

27 CHOPIER Loïc VSC à 0

28 GUILLOT Romain VIB à 0

29 VANDEVYVERE Gauthie AT6 à 0

30 EVRARD Laurent VIB à 0

31 BOUVIER Léo BIS à 0

32 CLERE Emilien VSC à 0

33 LEYMAN Celestin EFC à 0

34 LELEU Antoine DLC à 0

35 GAREZ Raphaël DLC à 0

36 WUBBEN Bob WWV à 0

37 DUMOULIN Clement VIB à 0

38 PASTOT Vincent SQT à 0

39 MARTIN Alexis SQT à 0

40 MEERBEEK Christiaan WWV à 0

41 DYBALL Benjamin BIS à 0

42 ELLIOTT William TRC à 0

43 NACHTERGAELE Niels AT6 à 0

44 MEREDITH Charlie TOU à 0

45 MONCOMBLE Nicolas DLC à 0

46 SUCHET Loïc VIB à 0

47 TOULOUSE Nicolas UVA à 0

48 RACAULT Ronan GCH à 0

49 PEYROTON DARTET Th PEL à 0

50 PRODHOMME Nicolas A93 à 0

51 HUYGENS Maxime DOU à 0

52 WALSH Edward TRC à 0

53 LALOUETTE Kévin NOG à 0

54 PIRY Sébastien A93 à 0

55 KOWALSKI Rudy CHA à 0

56 VAN BEETHOVEN Mathi DOU à 0

57 WILD Damian TOU à 0

58 CARESMEL Alexis DOU à 0

59 DE HAES Jorden EFC à 0

60 DELEHAYE Bryan PAV à 0

61 BECRET Geoffroy NOG à 0

62 HATTIER Bruno A93 à 0

63 DEELEN Diederik WWV à 0

64 BORRA Gilles EFC à 0

65 BURTNIK Evan TRC à 0

66 WASTIAUX Joey GCH à 0

67 BERLIN SEMON Joseph BIS à 57

68 NAKAMURA Keisuke PAV à 1 4

69 DUPONQ Clément PAV à 2 0

70 HUBAU Pierre DLC à 2 5

71 ORBIE Stephen AT6 à 2 5

72 PINAUD Anthony SQT à 2 45

73 GOUSSET Victor A93 à 2 53

74 BENARFA Rémi GCH à 3 20

75 VAN DER MEER Nick WWV à 3 51

76 WARAS Corentin R76 à 3 51

77 PATOUX Jérémy PEL à 5 5

78 DUCROCQ Joris UVA à 5 5

79 LE ROUX Pascal SQT à 5 5

80 COURTENS Olivier AT6 à 5 5

81 BAILLET Alexandre DOU à 5 5

82 HEYMANS Florian UVA à 5 5

83 PATAT Clément PEL à 5 5

84 DAURIANNES Antonin BIS à 5 5

85 EVENOT Killian A93 à 5 5

86 GARCIA Tom DLC à 5 5

87 DELBOVE Jordan UVA à 5 5

88 AVOINE Kévin DOU à 5 5

89 FINE Eddy CHA à 5 5

90 MOORE Adam MOR à 6 51

91 VAN DER WAL Luuk WWV à 6 51

92 VALETTE Pierre PEL à 6 51

93 MAISON Mathieu VSC à 6 58

94 CASIER Arne AT6 à 9 22

95 BARROSO Romain PEL à 9 22

96 RONXIN Pierre GCH à 9 24

97 WEISS Thomas BIS à 12 42

98 BOERSMA Willem TRC à 12 42

99 BOSMAN Arne AT6 à 12 42

100 FESNIERES Maxime GCH à 12 42

101 HANNINEN Jaakko BIS à 12 42

102 DESTATSBADER Royke AT6 à 12 42

103 DUCROCQ Quentin UVA à 12 42

104 PELLERIAUX Nicolas SQT à 12 42

105 POULLAIN Benoît SQT à 12 42

106 BEAUCHAUD Mathieu TOU à 12 42

107 BERNARD Quentin DLC à 12 46

108 POIRET Benjamin DOU à 17 3

109 ANTI Enzo R76 à 17 3

110 CORDEVANT Eric PAV à 17 3

111 HAUDIQUET Pierre PAV à 17 3

Non-partants :

LEFEBVRE Thomas PAV N Part/DNS

KIROUAC MARCASSA T TRC N Part/DNS

WILLCOX John TRC N Part/DNS

Abandons :

JOLY Thomas NOG

DEMEAUTIS Matthieu GCH

URBAIN Mathieu UVA

VIDAL Florian CHA

MKRTCHYAN Mher CHA

CORVALAN Joaquim CHA

SEGAERT Loic EFC

ILONGO Dimitri VSC

MAISON Maxime VSC

GAOUA Cédric VIB

VINCENT Joris VIB

KOOP Jos WWV

KIRK Thomas MOR

ORMOND Rob MOR

SILVERTON Edward MOR

CURRY James BIS

Classement général :

1 WILLEMS Thimo EFC BEL * les 166,4 km en 3h40'48'' (moy. 45,217 km/h)

2 VAN ESLANDER Florian DOU FRA * HdF

3 DUGUENET Stéphane GCH FRA

4 PHILIBERT Aurélien TOU FRA *

5 GRATIOT Alexandre SQT FRA HdF

6 GUINET Dylan UVA FRA *

7 BIDEAU Ludovic VSC FRA

8 VERSCHAEVE Viktor EFC BEL *

9 HAVIK Piotr WWV NED

10 THOMINET Camille A93 FRA

11 LOUICHE Vincent TOU FRA

12 BRADBURY Stephen MOR GBR

13 MEERBEEK Christiaan WWV NED *

14 LE GALL Tom TOU FRA *

15 DE JONCKHEERE Johan VSC FRA

16 PASTOT Vincent SQT FRA * HdF

17 VERHULST Lothar EFC BEL *

18 VAN HAVERBEKE Julien NOG FRA * HdF

19 KISKONEN Siim TOU EST *

20 MARTIN Alexis SQT FRA HdF

21 PLOUHINEC Samuel PEL FRA

22 EVRARD Laurent VIB BEL

23 DO REGO Fabio PEL FRA *

24 GUILLOT Romain VIB FRA *

25 CARESMEL Alexis DOU FRA HdF

26 LELEU Antoine DLC BEL HdF

27 BIONDI Andrea CHA FRA *

28 DE HAES Jorden EFC BEL *

29 LEYMAN Celestin EFC BEL *

30 CLERE Emilien VSC FRA

31 TIELEMANS Pierre PAV FRA

32 CHOPIER Loïc VSC FRA *

33 CANALES Wilfried R76 FRA *

34 WILD Damian TOU FRA

35 KORETZKY Clément CHA FRA

36 DUMOULIN Clement VIB FRA *

37 WALSH Edward TRC CAN *

38 BURTNIK Evan TRC CAN *

39 DERIAUX Florian DLC FRA HdF

40 DELEHAYE Bryan PAV FRA *

41 MEREDITH Charlie TOU GBR *

42 KOWALSKI Rudy CHA FRA

43 TOULOUSE Nicolas UVA FRA *

44 VANDEVYVERE Gauthier AT6 BEL *

45 WUBBEN Bob WWV NED

46 NACHTERGAELE Niels AT6 BEL

47 RACAULT Ronan GCH FRA

48 DYBALL Benjamin BIS AUS

49 HUYGENS Maxime DOU FRA HdF

50 ELLIOTT William TRC CAN *

51 GAREZ Raphaël DLC FRA * HdF

52 PEYROTON DARTET Thomas PEL FRA

53 LALOUETTE Kévin NOG FRA HdF

54 DEELEN Diederik WWV NED

55 PIRY Sébastien A93 FRA *

56 MONCOMBLE Nicolas DLC FRA HdF

57 PRODHOMME Nicolas A93 FRA *

58 SUCHET Loïc VIB FRA

59 BECRET Geoffroy NOG FRA * HdF

60 BORRA Gilles EFC BEL *

61 HATTIER Bruno A93 FRA *

62 WASTIAUX Joey GCH FRA

63 TERRASSON Pierre VIB FRA * 0 42

64 SALMON Maxime A93 FRA 0 42

65 BERLIN SEMON Joseph BIS FRA 0 57

66 DUPONQ Clément PAV FRA * 2 0

67 ORBIE Stephen AT6 BEL 2 5

68 HUBAU Pierre DLC FRA * HdF 2 5

69 VAN BEETHOVEN Mathias DOU BEL HdF 2 5

70 PINAUD Anthony SQT FRA * HdF 2 45

71 GOUSSET Victor A93 FRA 2 53

72 BENARFA Rémi GCH FRA 3 20

73 WARAS Corentin R76 FRA * 3 51

74 VAN DER MEER Nick WWV NED 3 51

75 BOUVIER Léo BIS FRA * 4 10

76 EVENOT Killian A93 FRA * 5 5

77 DUCROCQ Joris UVA FRA 5 5

78 AVOINE Kévin DOU FRA * HdF 5 5

79 HEYMANS Florian UVA FRA * 5 5

80 PATAT Clément PEL FRA 5 5

81 COURTENS Olivier AT6 BEL 5 5

82 DAURIANNES Antonin BIS FRA 5 5

83 BAILLET Alexandre DOU FRA HdF 5 5

84 GARCIA Tom DLC FRA * HdF 5 5

85 LE ROUX Pascal SQT FRA HdF 5 25

86 VALETTE Pierre PEL FRA * 6 51

87 MAISON Mathieu VSC FRA 6 58

88 PATOUX Jérémy PEL FRA 7 10

89 NAKAMURA Keisuke PAV JPN * 8 51

90 CASIER Arne AT6 BEL 9 22

91 BARROSO Romain PEL FRA 9 22

92 RONXIN Pierre GCH FRA * 9 24

93 VAN DER WAL Luuk WWV NED 12 25

94 BEAUCHAUD Mathieu TOU FRA * 12 42

95 DESTATSBADER Royke AT6 BEL * 12 42

96 PELLERIAUX Nicolas SQT FRA HdF 12 42

97 HANNINEN Jaakko BIS FIN * 12 42

98 WEISS Thomas BIS FRA * 12 42

99 BERNARD Quentin DLC FRA HdF 12 46

100 DELBOVE Jordan UVA FRA * 12 52

101 FINE Eddy CHA FRA * 12 52

102 POULLAIN Benoît SQT FRA * HdF 13 55

103 MOORE Adam MOR GBR 14 38

104 BOSMAN Arne AT6 BEL * 14 47

105 DUCROCQ Quentin UVA FRA 14 47

106 POIRET Benjamin DOU FRA HdF 17 3

107 HAUDIQUET Pierre PAV FRA * 17 3

108 BOERSMA Willem TRC CAN * 18 6

109 FESNIERES Maxime GCH FRA * 18 55

110 ANTI Enzo R76 FRA * 22 34

111 CORDEVANT Eric PAV FRA * 24 50

Classement par points :

1 WILLEMS Thimo EFC BEL 40 pts

2 VAN ESLANDER Florian DOU FRA 35

3 VAN HAVERBEKE Julien NOG FRA 25 25

4 DUGUENET Stéphane GCH FRA 17

5 KISKONEN Siim TOU EST 16

6 TERRASSON Pierre VIB FRA 14

7 PLOUHINEC Samuel PEL FRA 12

8 EVENOT Killian A93 FRA 12

9 PHILIBERT Aurélien TOU FRA 11

10 WARAS Corentin R76 FRA 10

11 MEERBEEK Christiaan WWV NED 9

12 BIONDI Andrea CHA FRA 9

13 BIDEAU Ludovic VSC FRA 8

14 CARESMEL Alexis DOU FRA 8

15 DERIAUX Florian DLC FRA 7

16 VAN DER MEER Nick WWV NED 7

17 BRADBURY Stephen MOR GBR 6

18 PASTOT Vincent SQT FRA 5

19 GRATIOT Alexandre SQT FRA 4

20 GUINET Dylan UVA FRA 4

21 DE HAES Jorden EFC BEL 3

22 VERSCHAEVE Viktor EFC BEL 2

23 TIELEMANS Pierre PAV FRA 2

24 CANALES Wilfried R76 FRA 1

25 GOUSSET Victor A93 FRA 1

Classement du meilleur grimpeur :

1 BENARFA Rémi GCH FRA 11 pts

2 ELLIOTT William TRC CAN 9

3 TIELEMANS Pierre PAV FRA 4

4 VAN DER MEER Nick WWV NED 4

5 GUINET Dylan UVA FRA 3

6 PLOUHINEC Samuel PEL FRA 3

7 WALSH Edward TRC CAN 3

8 HUYGENS Maxime DOU FRA 3

9 MAISON Mathieu VSC FRA 3

10 VERSCHAEVE Viktor EFC BEL 1

11 EVRARD Laurent VIB BEL 1

12 WUBBEN Bob WWV NED 1

13 PATAT Clément PEL FRA 1

Classement du meilleur jeune :

1 WILLEMS Thimo EFC les 166,4 km en 3h40'48''

2 VAN ESLANDER Florian DOU à 0

3 PHILIBERT Aurélien TOU à 0

4 GUINET Dylan UVA à 0

5 VERSCHAEVE Viktor EFC à 0

6 MEERBEEK Christiaan WWV à 0

7 LE GALL Tom TOU à 0

8 PASTOT Vincent SQT à 0

9 VERHULST Lothar EFC à 0

10 VAN HAVERBEKE Julien NOG à 0

11 KISKONEN Siim TOU à 0

12 DO REGO Fabio PEL à 0

13 GUILLOT Romain VIB à 0

14 BIONDI Andrea CHA à 0

15 DE HAES Jorden EFC à 0

16 LEYMAN Celestin EFC à 0

17 CHOPIER Loïc VSC à 0

18 CANALES Wilfried R76 à 0

19 DUMOULIN Clement VIB à 0

20 WALSH Edward TRC à 0

21 BURTNIK Evan TRC à 0

22 DELEHAYE Bryan PAV à 0

23 MEREDITH Charlie TOU à 0

24 TOULOUSE Nicolas UVA à 0

25 VANDEVYVERE Gauthier AT6 à 0

26 ELLIOTT William TRC à 0

27 GAREZ Raphaël DLC à 0

28 PIRY Sébastien A93 à 0

29 PRODHOMME Nicolas A93 à 0

30 BECRET Geoffroy NOG à 0

31 BORRA Gilles EFC à 0

32 HATTIER Bruno A93 à 0

33 TERRASSON Pierre VIB à 42

34 DUPONQ Clément PAV à 2 0

35 HUBAU Pierre DLC à 2 5

36 PINAUD Anthony SQT à 2 45

37 WARAS Corentin R76 à 3 51

38 BOUVIER Léo BIS à 4 10

39 EVENOT Killian A93 à 5 5

40 AVOINE Kévin DOU à 5 5

41 HEYMANS Florian UVA à 5 5

42 GARCIA Tom DLC à 5 5

43 VALETTE Pierre PEL à 6 51

44 NAKAMURA Keisuke PAV à 8 51

45 RONXIN Pierre GCH à 9 24

46 BEAUCHAUD Mathieu TOU à 12 42

47 DESTATSBADER Royke AT6 à 12 42

48 HANNINEN Jaakko BIS à 12 42

49 WEISS Thomas BIS à 12 42

50 DELBOVE Jordan UVA à 12 52

51 FINE Eddy CHA à 12 52

52 POULLAIN Benoît SQT à 13 55

53 BOSMAN Arne AT6 à 14 47

54 HAUDIQUET Pierre PAV à 17 3

55 BOERSMA Willem TRC à 18 6

56 FESNIERES Maxime GCH à 18 55

57 ANTI Enzo R76 à 22 34

58 CORDEVANT Eric PAV à 24 50

Source : Directvelo.com

Crédit Photo : Jean Marc Hecquet