Grand Prix de Dottignies : Jolien D'Hoore 1er

Classement :

1 D'HOORE Jolien WHT WIGGLE HIGH5 les 115 km en 2h51'35'' (moy. 40,214 km/h)

2 HOSKING Chloe ALE ALE CIPOLLINI 00:00

3 ERIĆ Jelena BTC BTC CITY LJUBLJANA 00:00

4 SANGUINETI Ilaria BPK BEPINK COGEAS 00:00

5 DRUYTS Kelly SVG SPORT VLAANDEREN - GUILL D OR 00:00

6 VERHOEVEN Aurore WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDEREN 00:00

7 GUTIERREZ RUIZ Sheyla CPC CYLANCE PRO CYCLING 00:00

8 TREVISI Anna ALE ALE CIPOLLINI 00:00

9 CRETTI Claudia VAL VALCAR PBM 00:00

10 PAVIN Michela TOP TOP GIRLS FASSA BORTOLO 00:00

11 RADOTIĆ Mia BTC BTC CITY LJUBLJANA 00:00

12 SIERRA Arlenis ASA ASTANA WOMEN'S TEAM 00:00

13 GONZALEZ BLANCO Alicia LTK LOINTEK 00:00

14 FIDANZA Arianna ASA ASTANA WOMEN'S TEAM 00:00

15 FOURNIER Roxane FDJ FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE 00:00

16 TERUEL RIBES Alba LTK LOINTEK 00:00

17 DE BAAT Kim LWK LENSWORLD - KUOTA 00:00

18 HANNES Kaat LWK LENSWORLD - KUOTA 00:00

19 CONFALONIERI Maria Giulia LWK LENSWORLD - KUOTA 00:00

20 VAN SEVEREN Celine SVG SPORT VLAANDEREN - GUILL D OR 00:00

21 VAN DE REE Monique LWD LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAM 00:00

22 LELEIVYTE Rasa VAI AROMITALIA VAIANO 00:00

23 VAN TWISK Abigail DRP DROPS 00:00

24 SPEROTTO Maria Vittoria BPK BEPINK COGEAS 00:00

25 BRONZINI Giorgia WHT WIGGLE HIGH5 00:00

26 MARKUS Kelly LWD LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAM 00:00

27 SCANDOLARA Valentina WM3 WM3 PRO CYCLING TEAM 00:00

28 VAN DER MEULEN Kaat LSL LOTTO SOUDAL LADIES 00:00

29 CONSONNI Chiara VAL VALCAR PBM 00:00

30 FRANCHI Elena VAI AROMITALIA VAIANO 00:00

31 OYARBIDE JIMENEZ Lourdes BDP BIZKAIA - DURANGO 00:00

32 DRUYTS Jessy SVG SPORT VLAANDEREN - GUILL D OR 00:00

33 JACKSON Alison BPK BEPINK COGEAS 00:00

34 EHRLER Désirée MAASLANDSTER CCN INTERNATIONAL CT 00:00

35 ERAUD Severine FDJ FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE 00:00

36 KITCHEN Lauren WM3 WM3 PRO CYCLING TEAM 00:00

37 BARTELLONI Beatrice TOP TOP GIRLS FASSA BORTOLO 00:00

38 BATAGELJ Polona BTC BTC CITY LJUBLJANA 00:00

39 KOREVAAR Jeanne WM3 WM3 PRO CYCLING TEAM 00:00

40 KERN Špela BDP BIZKAIA - DURANGO 00:00

41 DE JONG Thalita LWD LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAM 00:00

42 VERSTICHELEN Femke BDP BIZKAIA - DURANGO 00:00

43 KANTI Dorrottya WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDEREN 00:00

44 YOSHIKAWA Miho BDP BIZKAIA - DURANGO 00:00

45 SHAW Lucy DRP DROPS 00:00

46 RAGUSA Katia BPK BEPINK COGEAS 00:00

47 BALDUCCI Francesca MIC S.C. MICHELA FANINI 00:00

48 GARNER Lucy WHT WIGGLE HIGH5 00:00

49 DEMEY Valerie SVG SPORT VLAANDEREN - GUILL D OR 00:00

50 SOLOVEI Ganna PVD PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAM 00:00

51 SAIFUTDINOVA Natalya ASA ASTANA WOMEN'S TEAM 00:00

52 BASTIANELLI Marta ALE ALE CIPOLLINI 00:00

53 RUUD Kirsti AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM 00:00

54 JUNIPER Nicola TEAM FORD ECOBOOST 00:00

55 OSBORNE Rose DRP DROPS 00:00

56 POLLICINI Silvia VAL VALCAR PBM 00:00

57 GARNER Grace WHT WIGGLE HIGH5 00:00

58 BERTIZZOLO Sofia ASA ASTANA WOMEN'S TEAM 00:00

59 DURRELL Rebecca DRP DROPS 00:00

60 VERSCHELDEN Nathalie LWK LENSWORLD - KUOTA 00:00

61 VAN GOGH Natalie PVD PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAM 00:00

62 RICHIOUD Greta FDJ FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE 00:00

63 GOMEZ FRANQUET Beatriu LTK LOINTEK 00:00

64 GAFINOVITZ Rotem WM3 WM3 PRO CYCLING TEAM 00:00

65 ZABELINSKAYA Olga BPK BEPINK COGEAS 00:00

66 LECHNER Corinna BTC BTC CITY LJUBLJANA 00:00

67 GARCIA OCASIO Iraida MIC S.C. MICHELA FANINI 00:00

68 TENNIGLO Moniek WM3 WM3 PRO CYCLING TEAM 00:00

69 TUSLAITE Daiva ALE ALE CIPOLLINI 00:00

70 MANEEPHAN Jutatip MIC S.C. MICHELA FANINI 00:00

71 WOMERSLEY Rebecca DRP DROPS 00:00

72 DYBWAD Vibeke KEUKENS REDANT CYCLING TEAM 00:00

73 ARZUFFI Allegra VAL VALCAR PBM 00:00

74 RATTO Rossella CPC CYLANCE PRO CYCLING 00:00

75 DEBBOUDT Lensy KEUKENS REDANT CYCLING TEAM 00:00

76 HERMANS Anka WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZW 00:00

77 DALTON Heidi VAI AROMITALIA VAIANO 00:00

78 PILZ Estafania AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM 00:00

79 VANDEKERCKHOVE Juliette AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM 00:00

80 BECKERS Isabelle LSL LOTTO SOUDAL LADIES 00:00

81 BIANNIC Aude FDJ FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE 00:00

82 POTOKINA Anna SER SERVETTO GIUSTA 00:00

83 BERTON Fatima JOS FERON LADIES FORCE 00:00

84 KONONENKO Valeriya MIC S.C. MICHELA FANINI 00:00

85 HOFFMANN Chantal LSL LOTTO SOUDAL LADIES 00:00

86 SKALNIAK Agnieszka ASA ASTANA WOMEN'S TEAM 00:00

87 REIS Daniela LWD LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAM 00:00

88 CROKET Gilke SVG SPORT VLAANDEREN - GUILL D OR 00:00

89 VAN VEEN Esther PVD PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAM 00:00

90 BUIJSMAN Nina PVD PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAM 00:00

91 STRICKER Anna Zita Maria BTC BTC CITY LJUBLJANA 00:00

92 KIRÁLY Mónika MIC S.C. MICHELA FANINI 00:00

93 DRIEHUIJS Robin TEXTIELSTAD DE JONGE RENNER 00:00

94 VIECELI Lara ASA ASTANA WOMEN'S TEAM 00:00

95 MERINO KORTAZAR Eider LTK LOINTEK 00:00

96 RAVNDAL Birgitte KEUKENS REDANT CYCLING TEAM 00:00

97 PALADIN Soraya ALE ALE CIPOLLINI 00:00

98 SAARELAINEN Sari MAASLANDSTER CCN INTERNATIONAL CT 00:00

99 BULLERI Alessia VAI AROMITALIA VAIANO 00:00

100 NIEUWERTH Kimberly SWABOLADIES CYCLING TEAM 00:00

101 EHRBERG Liisa JOS FERON LADIES FORCE 00:00

102 ZANETTIN Chiara VAL VALCAR PBM 00:00

103 GULLIKSEN Line Marie AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM 00:00

104 VALSECCHI Silvia BPK BEPINK COGEAS 00:00

105 EDMONDSON Annette WHT WIGGLE HIGH5 00:00

106 KNIBBE Bonne SWABOLADIES CYCLING TEAM 00:00

107 MARKUS Riejanne WM3 WM3 PRO CYCLING TEAM 00:00

108 DOBRYNINA Kseniia SER SERVETTO GIUSTA 00:00

109 BORGHESI Letizia SER SERVETTO GIUSTA 00:00

110 RIABCHENKO Tetiana LWK LENSWORLD - KUOTA 00:00

111 DRUYTS Lenny SVG SPORT VLAANDEREN - GUILL D OR 00:00

112 CEOLONI Anna MIC S.C. MICHELA FANINI 00:00

113 BRITS Delphine EQUANO CYCLING TEAM 00:00

114 PALADIN Asja TOP TOP GIRLS FASSA BORTOLO 00:00

115 OLSSON Sara JOS FERON LADIES FORCE 00:00

116 DUTRIAUX Fiona AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM 00:00

117 COLBORNE Henrietta SWABOLADIES CYCLING TEAM 00:00

118 ROSSATO Beatrice TOP TOP GIRLS FASSA BORTOLO 00:00

119 GUDERZO Tatiana LWK LENSWORLD - KUOTA 00:00

120 BRANDWAGT Maaike TEXTIELSTAD DE JONGE RENNER 00:00

121 SOET Aafke PVD PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAM 00:00

122 GEERIS Femke MAASLANDSTER CCN INTERNATIONAL CT 00:00

123 CAVALLI Marta VAL VALCAR PBM 00:00

124 VEKEMANS Anisha ALE ALE CIPOLLINI 00:00

125 LAIZANE Lija VAI AROMITALIA VAIANO 00:00

126 JASINSKA Malgorzata CPC CYLANCE PRO CYCLING 00:00

127 DE RANIERI Lisa VAI AROMITALIA VAIANO 00:00

128 POWELL Jennifer TEAM FORD ECOBOOST 00:00

129 COVRIG Ana Maria TOP TOP GIRLS FASSA BORTOLO 00:00

130 CHRISTMAS Dani JOS FERON LADIES FORCE 00:00

131 BARBIERI Rachele CPC CYLANCE PRO CYCLING 00:00

132 TAGLIAFERRO Marta CPC CYLANCE PRO CYCLING 00:00

133 BORREMANS Sarah AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM 00:26

134 MURPHY Kelly TEAM FORD ECOBOOST 00:26

135 HAYWARD Bethany TEAM FORD ECOBOOST 00:26

136 SPEKLÉ Danique TEXTIELSTAD DE JONGE RENNER 00:26

137 MOONEN Puck LSL LOTTO SOUDAL LADIES 00:26

138 DEBBOUDT Evelien KEUKENS REDANT CYCLING TEAM 00:26

139 LICHTENBERG Claudia WHT WIGGLE HIGH5 00:26

140 FERON Senna JOS FERON LADIES FORCE 01:23

141 HUANG Ting Ying SER SERVETTO GIUSTA 02:04

142 BUJAK Eugenia BTC BTC CITY LJUBLJANA 02:38

143 EBERHARDT Verena MAASLANDSTER CCN INTERNATIONAL CT 02:50

Abandons :

KIESENHOFER Anna LSL LOTTO SOUDAL LADIES

DOCX Mieke LWD LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAM

OLIVEIRA Flavia LWD LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAM

LOZANO RAMIREZ Laura Camila SER SERVETTO GIUSTA

MARIOTTO Sara TOP TOP GIRLS FASSA BORTOLO

LEONET Naia BDP BIZKAIA - DURANGO

DE GOEJE Hanneke SWABOLADIES CYCLING TEAM

HUINEN Anne SWABOLADIES CYCLING TEAM

VERHAEST Sara JOS FERON LADIES FORCE

LAHAIJE Kim TEXTIELSTAD DE JONGE RENNER

VAN LEEUWE Esther TEXTIELSTAD DE JONGE RENNER

WOUTERS Morag TEXTIELSTAD DE JONGE RENNER

WATERREUS Kylie MAASLANDSTER CCN INTERNATIONAL CT

LANE Jessica MAASLANDSTER CCN INTERNATIONAL CT

PORTER Charmaine TEAM FORD ECOBOOST

TINDLEY Jo TEAM FORD ECOBOOST

ANDERSSON Emmy WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDEREN

BERLIN Malin WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDEREN

TROCH Tiana WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDEREN

VERMEIRE Lisa WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDEREN

GOESSENS Brenda KEUKENS REDANT CYCLING TEAM

SOLVANG Julie KEUKENS REDANT CYCLING TEAM

THELBERG Emmy EQUANO CYCLING TEAM

MAGILL Hazel EQUANO CYCLING TEAM

FREMINEUR Terry EQUANO CYCLING TEAM

VERHAEGEN Lien EQUANO CYCLING TEAM

GELUK Yva EQUANO CYCLING TEAM

FELIX TUR Empar LTK LOINTEK

JACOBS Katleen WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZW

COMMISSARIS Caren WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZW

DE VESTELE Adeline WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZW

REYNDERS Melanie WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZW