Serches (02) - Prix de la Ville (Cadets)

Classement :
1 HUENS Axel VC AMATEUR ST QUENTIN 1:40:23
2 JOT Hugo E C V BOULZICOURT 0:00:06
3 THORLET Maxence VC AMATEUR ST QUENTIN 0:00:47
4 FRANCOME Alexandre VC AMATEUR ST QUENTIN ''
5 EMERY Arthur VC AMATEUR ST QUENTIN 0:02:53
6 LALEU Timothée CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE ''
7 BERQUEZ Théo COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES ''
8 TASSART Marc Antoine VC AMATEUR ST QUENTIN ''
9 MOCCI Pierrick VC CHATEAU THIERRY METROPOLE ''
10 BARSBY Julien VC AMATEUR ST QUENTIN ''
11 LAMAND Thomas EC VALLEE DE L'AISNE ''
12 SALOT Adrien JS FERTE GAUCHER ''
13 PIETRAS Léo VC AMATEUR ST QUENTIN ''
14 HERPIN Raphaël VC AMATEUR ST QUENTIN ''
15 GUERLUS Axel UC SOLREZIENNE ''
16 DELEHAYE Matthieu CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 0:11:00
17 BRUNET Hugo VC AMATEUR ST QUENTIN ''
18 DUTRANNOY Killian EC VALLEE DE L'AISNE ''
19 BAURIN Nicolas CC CHAVIGNON ''
20 DANNEQUIN Quentin VC CHATEAU THIERRY METROPOLE ''
21 LEGAL Romann EC VALLEE DE L'AISNE 0:25:00
22 CHARPENTIER Kylian VC TERNOIS ''
23 BELLOT Benoît UV PINON ANIZY ''
24 THEVENIN Nicolas JS FERTE GAUCHER ''
25 PARADIS Thomas CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE ''
26 BUGNOT Théo EC CHATEAU THIERRY ''
27 FONTAINE Benjamin AOS COURMELLES ''
28 UGER Léa EC CHATEAU THIERRY ''
Crédit Photo : Jeanne Jot