Saint Inglevert (62) - Tour Des 2 Caps (Prologue)

Classement Prologue :

1 DOURLENS Charles antoine O GRANDE SYNTHE 0:04:20,61

2 SAISON Antoine 0:04:20,98 TOUQUET ACC

3 BOUCHER Johan VC HETTANGE GRANDE 0:04:23,60

4 HOUCKE Killyan O GRANDE SYNTHE 0:04:24,18

5 JUMEAUX Henry TEAM PELTRAX - CSD 0:04:24,56

6 BIGO Mathias ESEG DOUAI 0:04:24,64

7 HOPIN Dimitri VC AMATEUR ST QUENTIN0:04:25,78

8 DEGRAEVE Yann ES ARQUES 0:04:26,10

9 GABISSON Clément ESEG DOUAI 0:04:26,32

10 FOURRIER Vincent CL BARLIN 0:04:26,49

11 FERON Rudy EC ABBEVILLOISE 0:04:26,74

12 DELVART Marvyn DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 0:04:26,92

13 DELORY Cyril TEAM PELTRAX - CSD 0:04:27,03

14 DUCROCQ Quentin U.V.AUBE 0:04:27,27

15 ORTILLON Valentin TEAM PELTRAX - CSD 0:04:27,74

16 HAY Frédéric VC HETTANGE GRANDE 0:04:28,32

17 RICOUART Gérard O GRANDE SYNTHE 0:04:28,33

18 LEJEUNE Rémi EC ABBEVILLOISE 0:04:28,63

19 VANDERMEERSCH Emilien O GRANDE SYNTHE 0:04:29,04

20 ROUSSEL Léo SC BOULONNAIS 0:04:29,12

21 TALEUX Jean baptiste O GRANDE SYNTHE 0:04:29,35

22 LERAT Franck DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 0:04:29,75

23 DUSSART Quentin SC BOULONNAIS 0:04:30,09

24 GODQUIN Steven EC ABBEVILLOISE 0:04:30,15

25 NEGARET Nicolas CDC EURE DE LA FFC 0:04:30,18

26 SERGENT Guillaume SC BOULONNAIS 0:04:30,31

27 RINGOT Romain TOUQUET ACC 0:04:30,86

28 KADOTA Yusuke SC VAL D'ARRE 0:04:31,06

29 LOUIS Alexandre P.CHALONNAISE 0:04:31,09

30 DUBOS Aurélien CDC EURE DE LA FFC 0:04:31,45

31 DELBOVE Jordan U.V.AUBE 0:04:31,49

32 MADORRE Thibaut TEAM PELTRAX - CSD 0:04:31,50

33 CORRIETTE Dimitri VC HETTANGE GRANDE 0:04:31,78

34 LELIEVRE Michel TOUQUET ACC 0:04:31,89

35 MUNIER Fabian P.CHALONNAISE 0:04:32,15

36 LEROUX Maxime VC AMATEUR ST QUENTIN0:04:32,62

37 DABOT Raphaël P.CHALONNAISE 0:04:33,25

38 BARDIN Julien P.CHALONNAISE 0:04:33,44

39 DEGRUTERE Corentin FLANDRE ELITE CYCLISME 0:04:33,60

40 DEVIENNE Quentin FLANDRE ELITE CYCLISME 0:04:33,76

41 MASSON Nicolas UVC CALAIS 0:04:34,19

42 CARPENTIER Yoann U.V.AUBE 0:04:34,42

43 RONDEAU Thibaut VC AMATEUR ST QUENTIN0:04:34,53 Jun

44 MASSON Anthony EC ABBEVILLOISE 0:04:34,62 3 c

44 ROBIN Jérôme CL BARLIN 0:04:34,62 3 c

46 HAFFREINGUE Charles ESEG DOUAI 0:04:34,82 2 c

47 HELLIN Maxime SC BOULONNAIS 0:04:34,99 3 c

48 COEUGNET Valentin VC AMATEUR ST QUENTIN 0:04:35,04 2 c

49 FLIGNY Arnaud TOUQUET ACC 0:04:35,23 3 c

50 JAVELLY Luis TEAM PELTRAX - CSD 0:04:35,42 2 c

51 KAPRAL Bastien EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE 0:04:35,46 3 c

52 VERGNIEZ Valentin SC BOULONNAIS 0:04:35,62 3 c

53 GRIFFON Laurent SC VAL D'ARRE 0:04:35,85 3 c

54 FAUVEZ Sébastien US GRAVELINOISE 0:04:36,30 2 c

55 THILLOY Jean claude EC ABBEVILLOISE 0:04:36,38 3 c

56 GREVIN Jérôme TEAM PELTRAX - CSD 0:04:36,41 2 c

57 PAROISSIEN Pierre U.V.AUBE 0:04:36,55 2 c

58 NARDOT Benjamin VC AMATEUR ST QUENTIN 0:04:36,62 Jun Jun

59 MESSANT David U.V.AUBE 0:04:36,99 2 c

60 MACHART Luc ES ARQUES 0:04:37,08 Po2

61 BERWEILLER Kevin P.CHALONNAISE 0:04:37,16 3 c

62 LESAINT Jérémy FLANDRE ELITE CYCLISME 0:04:37,66 Jun Jun

63 FOURRIER Gautier CL BARLIN 0:04:37,75 Po2

64 FROMENT Julien CDC EURE DE LA FFC 0:04:37,76 Po1

65 NOIREAUX Constant VC AMATEUR ST QUENTIN 0:04:38,05 2 c

66 ANANIE Léo ES ARQUES 0:04:38,22 Jun Jun

67 LARCHER Baptiste U.V.AUBE 0:04:38,33 2 c

68 KIRCHMANN Brice VC HETTANGE GRANDE 0:04:38,58 2 c

69 MENARD Vincent CDC EURE DE LA FFC 0:04:38,77 2 c

70 VIEZ Adam FLANDRE ELITE CYCLISME 0:04:38,94 3 c

71 MINET Florent ES ARQUES 0:04:39,00 3 c

72 MARIE Judicaël CDC EURE DE LA FFC 0:04:39,09 3 c

73 BERNARD Baptiste EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE 0:04:39,32 Jun

74 DEQUEKER Arnaud CL BARLIN 0:04:39,79 3 c

75 HUSS Joffrey VC HETTANGE GRANDE 0:04:40,06 2 c

76 BAILLOEUIL Alexis ESEG DOUAI 0:04:40,07 3 c

77 DELOBEL Florian ES ARQUES 0:04:40,08 Jun Jun

78 PIERRE Adrien DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 0:04:40,14 3 c

79 HELLIN Gatien EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE 0:04:40,16 3 c

80 GOSSELIN Guillaume SC VAL D'ARRE 0:04:40,42 2 c

81 MARASCO Lorenzo VC HETTANGE GRANDE 0:04:40,62 3 c

82 FOURNIER Julien CDC EURE DE LA FFC 0:04:40,71 Jun Jun

83 BRUCHET Guillaume US GRAVELINOISE 0:04:41,04 3 c

84 BOURY Thibaut SC VAL D'ARRE 0:04:41,18 3 c

85 BARDIN Jeremy P.CHALONNAISE 0:04:41,41 3 c

86 THUILLEZ Anthony EC ABBEVILLOISE 0:04:42,00 3 c

87 TRONET Quentin UVC CALAIS 0:04:42,03 Jun Jun

88 TORNU Valentin EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE 0:04:42,09 3 c

89 DEFONTAINE Mathieu SC BOULONNAIS 0:04:42,40 3 c

90 DELARACE Xavier O GRANDE SYNTHE 0:04:43,18 3 c

91 MOREL Sébastien FLANDRE ELITE CYCLISME 0:04:43,31 3 c

92 FAYOLLE Maxime ES ARQUES 0:04:43,48 Jun Jun

93 DESITTER Anthony UVC CALAIS 0:04:43,63 3 c

94 DOURLENS Thomas SC VAL D'ARRE 0:04:43,83 Jun Jun

95 THERY Thomas US GRAVELINOISE 0:04:44,08 3 c

96 LEBORGNE Pierre UVC CALAIS 0:04:44,64 3 c

97 CRESPIN Alexis CL BARLIN 0:04:45,64 3 c

98 BRABANT Antoine TOUQUET ACC 0:04:46,74 Po2

99 LEBON Cyril EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE 0:04:47,30 2 c

100 HEDDEBAUX Franck US GRAVELINOISE 0:04:47,59 3 c

101 TRINEL Jérôme FLANDRE ELITE CYCLISME 0:04:47,74 3 c

102 GARENAUX Christophe TOUQUET ACC 0:04:48,50 Pc4

103 DELANGUE Thomas EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE 0:04:48,63 Jun Jun

104 DELAHAYE Hugo ESEG DOUAI 0:04:50,23 Jun Jun

105 DURET Benjamin SC VAL D'ARRE 0:04:50,54 Jun

106 FOURE Maxence UVC CALAIS 0:04:51,72 Jun Jun

107 LLORENS Alexandre US GRAVELINOISE 0:04:53,15 Po2

108 GILLIERS Emmanuel US GRAVELINOISE 0:04:54,18 3 c

109 PASSARD Matéo ESEG DOUAI 0:04:57,59 Jun Jun

110 DEMARET Maxime UVC CALAIS 0:04:59,22 Jun Jun

111 VINCENT Yann CL BARLIN 0:05:01,68 Po2

DEVOS Romain N Part/DNS 2 c