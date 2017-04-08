Saint Inglevert (62) - Tour Des 2 Caps (Prologue)

Classement Prologue :
1 DOURLENS Charles antoine O GRANDE SYNTHE 0:04:20,61
2 SAISON Antoine 0:04:20,98 TOUQUET ACC
3 BOUCHER Johan VC HETTANGE GRANDE 0:04:23,60
4 HOUCKE Killyan O GRANDE SYNTHE 0:04:24,18
5 JUMEAUX Henry TEAM PELTRAX - CSD 0:04:24,56
6 BIGO Mathias ESEG DOUAI 0:04:24,64
7 HOPIN Dimitri VC AMATEUR ST QUENTIN0:04:25,78
8 DEGRAEVE Yann ES ARQUES 0:04:26,10
9 GABISSON Clément ESEG DOUAI 0:04:26,32
10 FOURRIER Vincent CL BARLIN 0:04:26,49
11 FERON Rudy EC ABBEVILLOISE 0:04:26,74
12 DELVART Marvyn DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 0:04:26,92
13 DELORY Cyril TEAM PELTRAX - CSD 0:04:27,03
14 DUCROCQ Quentin U.V.AUBE 0:04:27,27
15 ORTILLON Valentin TEAM PELTRAX - CSD 0:04:27,74
16 HAY Frédéric VC HETTANGE GRANDE 0:04:28,32
17 RICOUART Gérard O GRANDE SYNTHE 0:04:28,33
18 LEJEUNE Rémi EC ABBEVILLOISE 0:04:28,63
19 VANDERMEERSCH Emilien O GRANDE SYNTHE 0:04:29,04
20 ROUSSEL Léo SC BOULONNAIS 0:04:29,12
21 TALEUX Jean baptiste O GRANDE SYNTHE 0:04:29,35
22 LERAT Franck DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 0:04:29,75
23 DUSSART Quentin SC BOULONNAIS 0:04:30,09
24 GODQUIN Steven EC ABBEVILLOISE 0:04:30,15
25 NEGARET Nicolas CDC EURE DE LA FFC 0:04:30,18
26 SERGENT Guillaume SC BOULONNAIS 0:04:30,31
27 RINGOT Romain TOUQUET ACC 0:04:30,86
28 KADOTA Yusuke SC VAL D'ARRE 0:04:31,06
29 LOUIS Alexandre P.CHALONNAISE 0:04:31,09
30 DUBOS Aurélien CDC EURE DE LA FFC 0:04:31,45
31 DELBOVE Jordan U.V.AUBE 0:04:31,49
32 MADORRE Thibaut TEAM PELTRAX - CSD 0:04:31,50
33 CORRIETTE Dimitri VC HETTANGE GRANDE 0:04:31,78
34 LELIEVRE Michel TOUQUET ACC 0:04:31,89
35 MUNIER Fabian P.CHALONNAISE 0:04:32,15
36 LEROUX Maxime VC AMATEUR ST QUENTIN0:04:32,62
37 DABOT Raphaël P.CHALONNAISE 0:04:33,25
38 BARDIN Julien P.CHALONNAISE 0:04:33,44
39 DEGRUTERE Corentin FLANDRE ELITE CYCLISME 0:04:33,60
40 DEVIENNE Quentin FLANDRE ELITE CYCLISME 0:04:33,76
41 MASSON Nicolas UVC CALAIS 0:04:34,19
42 CARPENTIER Yoann U.V.AUBE 0:04:34,42
43 RONDEAU Thibaut VC AMATEUR ST QUENTIN0:04:34,53 Jun
44 MASSON Anthony EC ABBEVILLOISE 0:04:34,62 3 c
44 ROBIN Jérôme CL BARLIN 0:04:34,62 3 c
46 HAFFREINGUE Charles ESEG DOUAI 0:04:34,82 2 c
47 HELLIN Maxime SC BOULONNAIS 0:04:34,99 3 c
48 COEUGNET Valentin VC AMATEUR ST QUENTIN 0:04:35,04 2 c
49 FLIGNY Arnaud TOUQUET ACC 0:04:35,23 3 c
50 JAVELLY Luis TEAM PELTRAX - CSD 0:04:35,42 2 c
51 KAPRAL Bastien EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE 0:04:35,46 3 c
52 VERGNIEZ Valentin SC BOULONNAIS 0:04:35,62 3 c
53 GRIFFON Laurent SC VAL D'ARRE 0:04:35,85 3 c
54 FAUVEZ Sébastien US GRAVELINOISE 0:04:36,30 2 c
55 THILLOY Jean claude EC ABBEVILLOISE 0:04:36,38 3 c
56 GREVIN Jérôme TEAM PELTRAX - CSD 0:04:36,41 2 c
57 PAROISSIEN Pierre U.V.AUBE 0:04:36,55 2 c
58 NARDOT Benjamin VC AMATEUR ST QUENTIN 0:04:36,62 Jun Jun
59 MESSANT David U.V.AUBE 0:04:36,99 2 c
60 MACHART Luc ES ARQUES 0:04:37,08 Po2
61 BERWEILLER Kevin P.CHALONNAISE 0:04:37,16 3 c
62 LESAINT Jérémy FLANDRE ELITE CYCLISME 0:04:37,66 Jun Jun
63 FOURRIER Gautier CL BARLIN 0:04:37,75 Po2
64 FROMENT Julien CDC EURE DE LA FFC 0:04:37,76 Po1
65 NOIREAUX Constant VC AMATEUR ST QUENTIN 0:04:38,05 2 c
66 ANANIE Léo ES ARQUES 0:04:38,22 Jun Jun
67 LARCHER Baptiste U.V.AUBE 0:04:38,33 2 c
68 KIRCHMANN Brice VC HETTANGE GRANDE 0:04:38,58 2 c
69 MENARD Vincent CDC EURE DE LA FFC 0:04:38,77 2 c
70 VIEZ Adam FLANDRE ELITE CYCLISME 0:04:38,94 3 c
71 MINET Florent ES ARQUES 0:04:39,00 3 c
72 MARIE Judicaël CDC EURE DE LA FFC 0:04:39,09 3 c
73 BERNARD Baptiste EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE 0:04:39,32 Jun
74 DEQUEKER Arnaud CL BARLIN 0:04:39,79 3 c
75 HUSS Joffrey VC HETTANGE GRANDE 0:04:40,06 2 c
76 BAILLOEUIL Alexis ESEG DOUAI 0:04:40,07 3 c
77 DELOBEL Florian ES ARQUES 0:04:40,08 Jun Jun
78 PIERRE Adrien DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 0:04:40,14 3 c
79 HELLIN Gatien EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE 0:04:40,16 3 c
80 GOSSELIN Guillaume SC VAL D'ARRE 0:04:40,42 2 c
81 MARASCO Lorenzo VC HETTANGE GRANDE 0:04:40,62 3 c
82 FOURNIER Julien CDC EURE DE LA FFC 0:04:40,71 Jun Jun
83 BRUCHET Guillaume US GRAVELINOISE 0:04:41,04 3 c
84 BOURY Thibaut SC VAL D'ARRE 0:04:41,18 3 c
85 BARDIN Jeremy P.CHALONNAISE 0:04:41,41 3 c
86 THUILLEZ Anthony EC ABBEVILLOISE 0:04:42,00 3 c
87 TRONET Quentin UVC CALAIS 0:04:42,03 Jun Jun
88 TORNU Valentin EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE 0:04:42,09 3 c
89 DEFONTAINE Mathieu SC BOULONNAIS 0:04:42,40 3 c
90 DELARACE Xavier O GRANDE SYNTHE 0:04:43,18 3 c
91 MOREL Sébastien FLANDRE ELITE CYCLISME 0:04:43,31 3 c
92 FAYOLLE Maxime ES ARQUES 0:04:43,48 Jun Jun
93 DESITTER Anthony UVC CALAIS 0:04:43,63 3 c
94 DOURLENS Thomas SC VAL D'ARRE 0:04:43,83 Jun Jun
95 THERY Thomas US GRAVELINOISE 0:04:44,08 3 c
96 LEBORGNE Pierre UVC CALAIS 0:04:44,64 3 c
97 CRESPIN Alexis CL BARLIN 0:04:45,64 3 c
98 BRABANT Antoine TOUQUET ACC 0:04:46,74 Po2
99 LEBON Cyril EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE 0:04:47,30 2 c
100 HEDDEBAUX Franck US GRAVELINOISE 0:04:47,59 3 c
101 TRINEL Jérôme FLANDRE ELITE CYCLISME 0:04:47,74 3 c
102 GARENAUX Christophe TOUQUET ACC 0:04:48,50 Pc4
103 DELANGUE Thomas EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE 0:04:48,63 Jun Jun
104 DELAHAYE Hugo ESEG DOUAI 0:04:50,23 Jun Jun
105 DURET Benjamin SC VAL D'ARRE 0:04:50,54 Jun
106 FOURE Maxence UVC CALAIS 0:04:51,72 Jun Jun
107 LLORENS Alexandre US GRAVELINOISE 0:04:53,15 Po2
108 GILLIERS Emmanuel US GRAVELINOISE 0:04:54,18 3 c
109 PASSARD Matéo ESEG DOUAI 0:04:57,59 Jun Jun
110 DEMARET Maxime UVC CALAIS 0:04:59,22 Jun Jun
111 VINCENT Yann CL BARLIN 0:05:01,68 Po2
DEVOS Romain N Part/DNS 2 c