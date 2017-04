Marquise (62) - Tour Des 2 Caps (Étape 1)

Classement Étape 1 :

1 GABISSON Clément ESEG DOUAI 2 59 14

2 DELORY Cyril TEAM PELTRAX - CSD à 0

3 ORTILLON Valentin TEAM PELTRAX - CSD à 5

4 DELVART Marvyn DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME à 8

5 SAISON Antoine TOUQUET ACC à 8

6 THILLOY Jean claude EC ABBEVILLOISE à 8

7 DUSSART Quentin SC BOULONNAIS à 13

8 HOUCKE Killyan O GRANDE SYNTHE à 13

9 LERAT Franck DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME à 13

10 MADORRE Thibaut TEAM PELTRAX - CSD à 13

11 BOURY Thibaut SC VAL D'ARRE à 13

12 GRIFFON Laurent SC VAL D'ARRE à 13

13 TALEUX Jean baptiste O GRANDE SYNTHE à 34

14 BOUCHER Johan VC HETTANGE GRANDE à 34

15 RICOUART Gérard O GRANDE SYNTHE à 41

16 HUSS Joffrey VC HETTANGE GRANDE à 44

17 DELBOVE Jordan U.V.AUBE à 1 13

18 BIGO Mathias ESEG DOUAI à 1 17

19 KAPRAL Bastien EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE à 1 23

20 DEGRUTERE Corentin FLANDRE ELITE CYCLISME à 1 23

21 DEQUEKER Arnaud CL BARLIN à 1 57

22 FOURNIER Julien CDC EURE DE LA FFC à 1 57

23 LELIEVRE Michel TOUQUET ACC à 2 04

24 VANDERMEERSCH Emilien O GRANDE SYNTHE à 2 20

25 FERON Rudy EC ABBEVILLOISE à 2 21

26 HOPIN Dimitri VC AMATEUR ST QUENTIN à 2 21

27 RINGOT Romain TOUQUET ACC à 2 21

28 PAROISSIEN Pierre U.V.AUBE à 2 21

29 GODQUIN Steven EC ABBEVILLOISE à 2 21

30 LARCHER Baptiste U.V.AUBE à 2 21

31 MUNIER Fabian P.CHALONNAISE à 2 21

32 MASSON Anthony EC ABBEVILLOISE à 2 21

33 KADOTA Yusuke SC VAL D'ARRE à 2 21

34 FLIGNY Arnaud TOUQUET ACC à 2 21

35 MARIE Judicaël CDC EURE DE LA FFC à 2 21

36 NOIREAUX Constant VC AMATEUR ST QUENTIN à 2 21

37 LOUIS Alexandre P.CHALONNAISE à 2 21

38 ANANIE Léo ES ARQUES à 2 21

39 VIEZ Adam FLANDRE ELITE CYCLISME à 2 21

40 DUBOS Aurélien CDC EURE DE LA FFC à 2 21

41 HAFFREINGUE Charles ESEG DOUAI à 2 21

42 ROBIN Jérôme CL BARLIN à 2 21

43 CRESPIN Alexis CL BARLIN à 2 21

44 DELOBEL Florian ES ARQUES à 2 21

45 ROUSSEL Léo SC BOULONNAIS à 2 21

46 DOURLENS Charles antoine O GRANDE SYNTHE à 2 21

47 VERGNIEZ Valentin SC BOULONNAIS à 2 21

48 GREVIN Jérôme TEAM PELTRAX - CSD à 2 21

49 HELLIN Maxime SC BOULONNAIS à 2 21

50 KIRCHMANN Brice VC HETTANGE GRANDE à 2 21

51 COEUGNET Valentin VC AMATEUR ST QUENTIN à 2 21

52 HAY Frédéric VC HETTANGE GRANDE à 2 21

53 DUCROCQ Quentin U.V.AUBE à 2 21

54 DEVIENNE Quentin FLANDRE ELITE CYCLISME à 2 21

55 MARASCO Lorenzo VC HETTANGE GRANDE à 2 21

56 LEJEUNE Rémi EC ABBEVILLOISE à 2 21

57 CARPENTIER Yoann U.V.AUBE à 2 21

58 MESSANT David U.V.AUBE à 2 21

59 NARDOT Benjamin VC AMATEUR ST QUENTIN à 2 21

60 FAUVEZ Sébastien US GRAVELINOISE à 2 21

61 CORRIETTE Dimitri VC HETTANGE GRANDE à 2 21

62 THERY Thomas US GRAVELINOISE à 2 21

63 NEGARET Nicolas CDC EURE DE LA FFC à 2 21

64 MENARD Vincent CDC EURE DE LA FFC à 3 04

65 FOURRIER Vincent CL BARLIN à 8 13

66 GARENAUX Christophe TOUQUET ACC à 11 38

67 PIERRE Adrien DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME à 11 38

68 BAILLOEUIL Alexis ESEG DOUAI à 11 38

69 HEDDEBAUX Franck US GRAVELINOISE à 11 38

70 TRINEL Jérôme FLANDRE ELITE CYCLISME à 11 38

71 MOREL Sébastien FLANDRE ELITE CYCLISME à 11 38

72 HELLIN Gatien EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE à 11 38

73 BARDIN Jeremy P.CHALONNAISE à 11 38

74 DOURLENS Thomas SC VAL D'ARRE à 11 38

75 BERNARD Baptiste EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE à 11 45

76 SERGENT Guillaume SC BOULONNAIS à 11 45

77 DEGRAEVE Yann ES ARQUES à 11 57

78 FROMENT Julien CDC EURE DE LA FFC à 11 57

79 GOSSELIN Guillaume SC VAL D'ARRE à 16 28

80 JAVELLY Luis TEAM PELTRAX - CSD à 16 28

81 RONDEAU Thibaut VC AMATEUR ST QUENTIN à 16 28

82 TORNU Valentin EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE à 16 28

83 DABOT Raphaël P.CHALONNAISE à 16 28

84 THUILLEZ Anthony EC ABBEVILLOISE à 16 28

85 JUMEAUX Henry TEAM PELTRAX - CSD à 16 28

86 BRUCHET Guillaume US GRAVELINOISE à 16 28

87 BERWEILLER Kevin P.CHALONNAISE à 16 28

88 FAYOLLE Maxime ES ARQUES à 16 28

89 PASSARD Matéo ESEG DOUAI à 16 28

90 BRABANT Antoine TOUQUET ACC à 16 28

91 MINET Florent ES ARQUES à 16 28

92 LEBORGNE Pierre UVC CALAIS à 16 38

93 DELANGUE Thomas EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE à 16 47

94 TRONET Quentin UVC CALAIS à 16 47

95 GILLIERS Emmanuel US GRAVELINOISE à 16 47

96 DURET Benjamin SC VAL D'ARRE à 16 47

97 LEROUX Maxime VC AMATEUR ST QUENTIN à 16 57

98 DEMARET Maxime UVC CALAIS à 38 00

99 DESITTER Anthony UVC CALAIS à 38 00

100 FOURE Maxence UVC CALAIS à 38 00

101 DELAHAYE Hugo ESEG DOUAI à 38 00

Abandons

DEFONTAINE Mathieu SC BOULONNAIS

LESAINT Jérémy FLANDRE ELITE CYCLISME

DELARACE Xavier O GRANDE SYNTHE

FOURRIER Gautier CL BARLIN

VINCENT Yann CL BARLIN

MACHART Luc ES ARQUES

LLORENS Alexandre US GRAVELINOISE

LEBON Cyril EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE

MASSON Nicolas UVC CALAIS

BARDIN Jeremy P.CHALONNAISE

Classement Général :

1 GABISSON Clément ESEG DOUAI 3 3 40

2 DELORY Cyril TEAM PELTRAX - CSD à 1

3 SAISON Antoine TOUQUET ACC à 2

4 ORTILLON Valentin TEAM PELTRAX - CSD à 6

5 DELVART Marvyn DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME à 8

6 HOUCKE Killyan O GRANDE SYNTHE à 11

7 LERAT Franck DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME à 16

8 DUSSART Quentin SC BOULONNAIS à 17

9 THILLOY Jean claude EC ABBEVILLOISE à 18

10 DELBOVE Jordan U.V.AUBE à 18