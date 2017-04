Hooglede (Belgique) : Julien Van Haverbeke 4ème

Classement :

1 ODDLI Anders NORH41´48" OTTESTAD IL SYKKELELITE

2 MINNE Stijn BEL ALL FRIENDS CYCLINGELITE

3 VANHAECKE Thomas BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

4 VAN HAVERBEKE Julien FRAH41´54"+0´06" CC NOGENT SUR OISEELITE

5 VAN HERCK Glen BEL JONGE RAKKERS VOLLEZELEU23

6 VERMEIREN Tom BEL ILLI-BIKES CYCLING TEAMELITE

7 BOUTTÉ Kenzie BEL PCT TOMACCELITE

8 ORBIE Stephen BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE

9 LELEU Antoine BEL DUNKERQUE LITTORAL CYCLISMEELITE

10 CREFFIER Laurent BEL STAGECO - SPECIAL PAINT CYCLING TEAMELITE

11 LANNOO Jaromir BEL C. T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE VZWELITE

12 VERHULST Lothar BEL EFC-L&R-VULSTEKEU

13 VERFAILLIE Arne BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU

14 DEWACHTER Aaron BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23

15 CONSTANT Kenny BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE

16 VANDEVYVERE Gauthier BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU

17 VERVAEKE Aäron BEL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEU23

18 CASTRIQUE Jonas BEL LOTTO SOUDALU23

19 JONCKHEERE Michael BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMELITE

20 VANDAELE Angelo BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

21 BOUTTÉ Jordy BEL PCT TOMACCU23

22 ADRIAENS Bert BEL ASFRA RACING TEAMU23

23 HANADA Kiyomasa JPN TEAM EURASIA - IRC TIREU23

24 VANNESTE Evert BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

25 OMACHI Kento JPN TEAM EURASIA - IRC TIREU23

26 DEBUYCK Robbe BEL LOTTO SOUDALU23

27 HORDNES Vebjørn NOR TVKELITE

28 TOUQUET Joren BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

29 SHIMIZU Ohko JPN TEAM EURASIA - IRC TIREELITE

30 VANDAELE Thijs BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE

31 CLAEYS Timothy BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

32 KNUTSEN Odin NOR TVKELITE

33 TEIRLINCK Jens BEL DOVY KEUKENS - FCCU23

34 CAVEY Laurens BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23

35 BORRY Kim BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE

36 DEKKERS Hans NED ARROW CYCLING TEAMELITE

37 BOSMANS Arne BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU

38 CAVEY Vincent BEL EFC-L&R-VULSTEKEU

39 VANTHOURNOUT Brecht BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE

40 DEBOOT Bruce BEL DOVY KEUKENS - FCCU23

41 VERBEECK Qwinten BEL PCT TOMACCU23

42 BIDO ARDUINO Giovane BRA DOVY KEUKENS - FCCU23

43 PATTEN Daniel GBR ASFRA RACING TEAMELITE

44 GELDHOF David BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

45 WALSH Liam GBR VC ST RAPHAELELITE

46 REA Craig IRL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEELITE

47 TUNSET Anton NOR TVKU23

48 CAETHOVEN Steven BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

49 RUBBEN Sander BELH42´09"+0´21" KONINKLIJKE BRUGSE VELOSPORT VZWELITE

50 CLAERHOUT Sven BEL PCT TOMACCELITE

51 SOTBERG Andre NOR TVK U23

52 GROV Magnus Austlid NOR TVK ELITE

53 JORDE Ola NOR MORGAN BLUE C. T. VZWELITE

54 MARUMI So JPN EURASIAU23

55 KLEVGåRD Kristian NOR TVKELITE

56 DE VRIES Jan BEL WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V. Z. W. U23

57 PRANGEL Kristo EST SPORDIKLUBI CFCU23

58 MOTTE David BEL VAN EYCK SPORTELITE

59 DESTATSBADER Roy BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU

60 PATTYN Jamie BELH43´58"+2´10" IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMU23

61 WYFFELS Jonas BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

62 DE GREVE Maxim BELH44´13"+2´25" DMC- CYCLING TEAM VZWELITE

63 GULLHAV Anders Nordby NOR TVKELITE

64 VERHULST Wouter BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

65 HUYSSER Jeroen BEL INDIVIDUEELELITE

66 CLAUW John-ross BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23

67 DEVROYE Kim BELH44´48"+3´00" WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

68 DE RUYSSCHER Dante BEL VETRAPO CYCLING TEAMELITE

69 VANDENBERGHE Nick BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

70 CALLEWAERT Rodric BEL INDIVIDUEELELITE

71 AMDAHL Christian NOR TVKELITE

72 DELEU Arnaud BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU

73 VAN HYFTE Steven BEL VETRAPO CYCLING TEAMELITE

74 CARPENTIER Jari BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23

75 DE JAEGHERE Ruben BEL K. V. C. DEINZE VZWU23

76 DE MAREZ Ruben BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE

77 TOUBEAU Alexandre BEL ROYAL CYCLISTS PESANT CLUB LIEGEOISU

78 GOOSSENS Stijn BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTU

79 VANSTEENKISTE Mathieu BEL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEU23

80 BAECKELANDT Dominique BEL VIND ! CYCLING PROJECTMASTM

81 MARKEY Lucas BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23

DNF HUYGHE Gilles BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23

DNF VERMEULEN Niels BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23

DNF D´HONDT Jari BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23

DNF TUNSET Arnfinn NOR TRONDHJEMS VKELITE

DNF JONES Harrison GBR POLARTEC FUNDACION CONTRADORU23

DNF CORNELIS Nico BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

DNF VERMOTE Gianni BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23

DNF DERYNCK Peter BEL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEELITE

DNF VANDENBOGAERDE Jens BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

DNF DE VULDER Gilles BEL ASFRA RACING TEAMU23

DNF CASIER Arne BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE

DNF TRIO Maxim BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23

DNF DE GROOT Wouter NED SPECIALIZED WORKFOR. CEELITE

DNF VANDEVYVERE Beau BEL WIELERTEAM IEPERU

DNF DE VOS Dries BEL CYCLING TEAM OOSTKUSTELITE

DNF CAPPELLE Maxim BEL DOVY KEUKENS - FCCU23

DNF SENO Clément FRA ASFRA RACING TEAMELITE

DNF GODERIS Jelle BEL TEAM NIKOLAAS - CHALETPARK DE BLEKKERELITE

DNF GRIMMONPREZ Django BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

DNF COUCKUYT Jens BEL TRUST MTB TEAM VZWELITE

DNF BONNE Bart BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23

DNF HEANEY Marc IRL ASFRA RACING TEAMU23

DNF DESEURE Lars BEL CYCLING TEAM HOUTLAND-WESTKUSTU

DNF DEPYPERE Mathias BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMELITE

DNF HOSTE Simon BEL BIKE ADVICE CTU

DNF THERAIN Quentin BEL VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNYU

DNF DE SCHUYTER Arne BEL VETRAPO CYCLING TEAMELITE

DNF MASSET Maxime BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESU23

DNF COOREVITS Gilles BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMU23

DNF TOUBEAU Nicolas BEL BLANCS GILETS BRABANT WALLONELITE

DNF TAKIYAMA Riku JPN EURASIAU23

DNF DECLERCQ Jan-willem BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23

DNF VANKEIRSBULCK Jorden BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23

DNF GOUEL Valentin FRA ESEG DOUAIELITE

DNF DELCOURT Julien BEL BLANCS GILETS BRABANT WALLONU23

DNF NEVE Dimitry BEL PCT TOMACCELITE

DNF BOUTTÉ Niels BEL PCT TOMACCU23

DNF VANHOVE Jonas BEL PCT TOMACCELITE

DNF KALJA Mihkel EST REIN TAARAMAE RATTAKLUBIU23

DNF CLAERBOUT Josse BEL ASFRA RACING TEAMU23

DNF BEUSELINCK Briek BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23

DNF DEGRANDE Arne BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTU23

DNF VERMEIRE Matthias BEL K. V. C. DEINZE VZWELITE

DNF KOOLS Jos NED KTC-CYCLING TEAMELITE

DNF LAPIERE Ward BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE

DNF LOCQUET Efraïm BEL KONINKLIJKE BRUGSE VELOSPORT VZWU23

DNF DUTOO Jérémy BEL WIELERTEAM IEPERU

DNF SESSLER Nicolas BRA LIZARTEELITE

DNF VIAENE Jonas BEL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEELITE

DNF YOSHIOKA Takuya JPN TEAM EURASIA - IRC TIREU23

DNF WELVAERT Michaël FRA GAZ ELEC C DE DOUAIELITE

DNF SEMERANO Kevin BEL VIND ! CYCLING PROJECTMASTM

DNF VENEL Thomas FRA ESEG DOUAIELITE

Crédit Photo : Martine Verfaillie