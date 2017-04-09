Hooglede (Belgique) : Julien Van Haverbeke 4ème

Classement :
1 ODDLI Anders NORH41´48" OTTESTAD IL SYKKELELITE
2 MINNE Stijn BEL ALL FRIENDS CYCLINGELITE
3 VANHAECKE Thomas BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
4 VAN HAVERBEKE Julien FRAH41´54"+0´06" CC NOGENT SUR OISEELITE
5 VAN HERCK Glen BEL JONGE RAKKERS VOLLEZELEU23
6 VERMEIREN Tom BEL ILLI-BIKES CYCLING TEAMELITE
7 BOUTTÉ Kenzie BEL PCT TOMACCELITE
8 ORBIE Stephen BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE
9 LELEU Antoine BEL DUNKERQUE LITTORAL CYCLISMEELITE
10 CREFFIER Laurent BEL STAGECO - SPECIAL PAINT CYCLING TEAMELITE
11 LANNOO Jaromir BEL C. T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE VZWELITE
12 VERHULST Lothar BEL EFC-L&R-VULSTEKEU
13 VERFAILLIE Arne BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU
14 DEWACHTER Aaron BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23
15 CONSTANT Kenny BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE
16 VANDEVYVERE Gauthier BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU
17 VERVAEKE Aäron BEL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEU23
18 CASTRIQUE Jonas BEL LOTTO SOUDALU23
19 JONCKHEERE Michael BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMELITE
20 VANDAELE Angelo BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
21 BOUTTÉ Jordy BEL PCT TOMACCU23
22 ADRIAENS Bert BEL ASFRA RACING TEAMU23
23 HANADA Kiyomasa JPN TEAM EURASIA - IRC TIREU23
24 VANNESTE Evert BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
25 OMACHI Kento JPN TEAM EURASIA - IRC TIREU23
26 DEBUYCK Robbe BEL LOTTO SOUDALU23
27 HORDNES Vebjørn NOR TVKELITE
28 TOUQUET Joren BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
29 SHIMIZU Ohko JPN TEAM EURASIA - IRC TIREELITE
30 VANDAELE Thijs BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE
31 CLAEYS Timothy BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
32 KNUTSEN Odin NOR TVKELITE
33 TEIRLINCK Jens BEL DOVY KEUKENS - FCCU23
34 CAVEY Laurens BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23
35 BORRY Kim BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE
36 DEKKERS Hans NED ARROW CYCLING TEAMELITE
37 BOSMANS Arne BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU
38 CAVEY Vincent BEL EFC-L&R-VULSTEKEU
39 VANTHOURNOUT Brecht BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE
40 DEBOOT Bruce BEL DOVY KEUKENS - FCCU23
41 VERBEECK Qwinten BEL PCT TOMACCU23
42 BIDO ARDUINO Giovane BRA DOVY KEUKENS - FCCU23
43 PATTEN Daniel GBR ASFRA RACING TEAMELITE
44 GELDHOF David BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
45 WALSH Liam GBR VC ST RAPHAELELITE
46 REA Craig IRL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEELITE
47 TUNSET Anton NOR TVKU23
48 CAETHOVEN Steven BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
49 RUBBEN Sander BELH42´09"+0´21" KONINKLIJKE BRUGSE VELOSPORT VZWELITE
50 CLAERHOUT Sven BEL PCT TOMACCELITE
51 SOTBERG Andre NOR TVK U23
52 GROV Magnus Austlid NOR TVK ELITE
53 JORDE Ola NOR MORGAN BLUE C. T. VZWELITE
54 MARUMI So JPN EURASIAU23
55 KLEVGåRD Kristian NOR TVKELITE
56 DE VRIES Jan BEL WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V. Z. W. U23
57 PRANGEL Kristo EST SPORDIKLUBI CFCU23
58 MOTTE David BEL VAN EYCK SPORTELITE
59 DESTATSBADER Roy BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU
60 PATTYN Jamie BELH43´58"+2´10" IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMU23
61 WYFFELS Jonas BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
62 DE GREVE Maxim BELH44´13"+2´25" DMC- CYCLING TEAM VZWELITE
63 GULLHAV Anders Nordby NOR TVKELITE
64 VERHULST Wouter BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
65 HUYSSER Jeroen BEL INDIVIDUEELELITE
66 CLAUW John-ross BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23
67 DEVROYE Kim BELH44´48"+3´00" WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
68 DE RUYSSCHER Dante BEL VETRAPO CYCLING TEAMELITE
69 VANDENBERGHE Nick BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
70 CALLEWAERT Rodric BEL INDIVIDUEELELITE
71 AMDAHL Christian NOR TVKELITE
72 DELEU Arnaud BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU
73 VAN HYFTE Steven BEL VETRAPO CYCLING TEAMELITE
74 CARPENTIER Jari BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23
75 DE JAEGHERE Ruben BEL K. V. C. DEINZE VZWU23
76 DE MAREZ Ruben BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE
77 TOUBEAU Alexandre BEL ROYAL CYCLISTS PESANT CLUB LIEGEOISU
78 GOOSSENS Stijn BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTU
79 VANSTEENKISTE Mathieu BEL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEU23
80 BAECKELANDT Dominique BEL VIND ! CYCLING PROJECTMASTM
81 MARKEY Lucas BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23
DNF HUYGHE Gilles BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23
DNF VERMEULEN Niels BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23
DNF D´HONDT Jari BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23
DNF TUNSET Arnfinn NOR TRONDHJEMS VKELITE
DNF JONES Harrison GBR POLARTEC FUNDACION CONTRADORU23
DNF CORNELIS Nico BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
DNF VERMOTE Gianni BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23
DNF DERYNCK Peter BEL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEELITE
DNF VANDENBOGAERDE Jens BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
DNF DE VULDER Gilles BEL ASFRA RACING TEAMU23
DNF CASIER Arne BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE
DNF TRIO Maxim BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23
DNF DE GROOT Wouter NED SPECIALIZED WORKFOR. CEELITE
DNF VANDEVYVERE Beau BEL WIELERTEAM IEPERU
DNF DE VOS Dries BEL CYCLING TEAM OOSTKUSTELITE
DNF CAPPELLE Maxim BEL DOVY KEUKENS - FCCU23
DNF SENO Clément FRA ASFRA RACING TEAMELITE
DNF GODERIS Jelle BEL TEAM NIKOLAAS - CHALETPARK DE BLEKKERELITE
DNF GRIMMONPREZ Django BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
DNF COUCKUYT Jens BEL TRUST MTB TEAM VZWELITE
DNF BONNE Bart BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23
DNF HEANEY Marc IRL ASFRA RACING TEAMU23
DNF DESEURE Lars BEL CYCLING TEAM HOUTLAND-WESTKUSTU
DNF DEPYPERE Mathias BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMELITE
DNF HOSTE Simon BEL BIKE ADVICE CTU
DNF THERAIN Quentin BEL VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNYU
DNF DE SCHUYTER Arne BEL VETRAPO CYCLING TEAMELITE
DNF MASSET Maxime BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESU23
DNF COOREVITS Gilles BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMU23
DNF TOUBEAU Nicolas BEL BLANCS GILETS BRABANT WALLONELITE
DNF TAKIYAMA Riku JPN EURASIAU23
DNF DECLERCQ Jan-willem BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23
DNF VANKEIRSBULCK Jorden BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23
DNF GOUEL Valentin FRA ESEG DOUAIELITE
DNF DELCOURT Julien BEL BLANCS GILETS BRABANT WALLONU23
DNF NEVE Dimitry BEL PCT TOMACCELITE
DNF BOUTTÉ Niels BEL PCT TOMACCU23
DNF VANHOVE Jonas BEL PCT TOMACCELITE
DNF KALJA Mihkel EST REIN TAARAMAE RATTAKLUBIU23
DNF CLAERBOUT Josse BEL ASFRA RACING TEAMU23
DNF BEUSELINCK Briek BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23
DNF DEGRANDE Arne BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTU23
DNF VERMEIRE Matthias BEL K. V. C. DEINZE VZWELITE
DNF KOOLS Jos NED KTC-CYCLING TEAMELITE
DNF LAPIERE Ward BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE
DNF LOCQUET Efraïm BEL KONINKLIJKE BRUGSE VELOSPORT VZWU23
DNF DUTOO Jérémy BEL WIELERTEAM IEPERU
DNF SESSLER Nicolas BRA LIZARTEELITE
DNF VIAENE Jonas BEL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEELITE
DNF YOSHIOKA Takuya JPN TEAM EURASIA - IRC TIREU23
DNF WELVAERT Michaël FRA GAZ ELEC C DE DOUAIELITE
DNF SEMERANO Kevin BEL VIND ! CYCLING PROJECTMASTM
DNF VENEL Thomas FRA ESEG DOUAIELITE
Crédit Photo : Martine Verfaillie