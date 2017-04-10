Somain (59) - Prix Kléber Defontaine (Pass'Cyclisme)

Classement :
1 CHAGOT Eric GAZ ELEC C DE DOUAI 1h45'55''
2 HEUNET Olivier GAZ ELEC C DE DOUAI 1h45'55''
3 BLONDIAUX Nicolas GAZ ELEC C DE DOUAI 1h45'55''
4 MILHAMONT Denis FLANDRE ELITE CYCLISME 1h45'55''
5 BEGLIOMINI Laurent GAZ ELEC C DE DOUAI 1h48'25''
6 DUTRY Grégory FLANDRE ELITE CYCLISME 1h48'28''
7 QUESNEL Frédéric ARRAS VC 1h49'14''
8 BUTTIAUX Séverin TOUQUET ACC 1h49'14''
9 DJONCKHEERE Christian O GRANDE SYNTHE 1h49'14''
10 VALKENAERE Nicolas UC WATTIGNIES 1h49'14''
11 DELABY Quentin ES ARQUES 1h49'14''
12 LERUSTRE Jean-Luc FR les Ageux 1h49'14''
14 CUIGNET Nikolas CL BARLIN 1h49'14''
15 DEFOSSE Hervé GAZ ELEC C DE DOUAI 1h49'14''
16 GROSSEMY Mathieu ARRAS VC 1h49'14''
17 BLEUZET Grégory ARRAS VC 1h49'14''
18 DEWIMILLE Christophe CL BARLIN 1h49'14''
19 FLORQUIN Mathieu O GRANDE SYNTHE 1h49'14''
20 PRATO Kévin CL BARLIN À 3 tours
21 NEUTRE Bertrand O GRANDE SYNTHE À 6 tours