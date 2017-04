Somain (59) - Prix Kléber Defontaine (Pass'Cyclisme)

Eric Chagot (Gaz Elec C De Douai) a remporté ce Dimanche 2 Avril 2017 le Prix Kléber Defontaine de Somain (59) (Pass'Cyclisme). Olivier Heunet (Gaz Elec C De Douai) et Nicolas Blondiaux (Gaz Elec C De Douai) ont complété le podium.

Classement :

1 CHAGOT Eric GAZ ELEC C DE DOUAI 1h45'55''

2 HEUNET Olivier GAZ ELEC C DE DOUAI 1h45'55''

3 BLONDIAUX Nicolas GAZ ELEC C DE DOUAI 1h45'55''

4 MILHAMONT Denis FLANDRE ELITE CYCLISME 1h45'55''

5 BEGLIOMINI Laurent GAZ ELEC C DE DOUAI 1h48'25''

6 DUTRY Grégory FLANDRE ELITE CYCLISME 1h48'28''

7 QUESNEL Frédéric ARRAS VC 1h49'14''

8 BUTTIAUX Séverin TOUQUET ACC 1h49'14''

9 DJONCKHEERE Christian O GRANDE SYNTHE 1h49'14''

10 VALKENAERE Nicolas UC WATTIGNIES 1h49'14''

11 DELABY Quentin ES ARQUES 1h49'14''

12 LERUSTRE Jean-Luc FR les Ageux 1h49'14''

14 CUIGNET Nikolas CL BARLIN 1h49'14''

15 DEFOSSE Hervé GAZ ELEC C DE DOUAI 1h49'14''

16 GROSSEMY Mathieu ARRAS VC 1h49'14''

17 BLEUZET Grégory ARRAS VC 1h49'14''

18 DEWIMILLE Christophe CL BARLIN 1h49'14''

19 FLORQUIN Mathieu O GRANDE SYNTHE 1h49'14''

20 PRATO Kévin CL BARLIN À 3 tours

21 NEUTRE Bertrand O GRANDE SYNTHE À 6 tours