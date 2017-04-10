Guines (62) - Prix Fernand Bacquet (3-Juniors)

Classement :
1 DURAND Thibaut CC FORMERIE
2 HUCK Léandre CV LIEVINOIS
3 BYTEBIER Baptiste CC FORMERIE
4 RIDE Geoffrey EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE
5 DE JONCKHEERE Aurélien VC NOEUXOIS
6 DURAND Guillaume CC FORMERIE
7 DURANEL Olivier CL BARLIN
8 LEBRUN Xavier O GRANDE SYNTHE
9 VARENNE Aurélien EV GUINES
10 FOURNIER Jérémy FLANDRE ELITE CYCLISME
11 BOISSADY Maxence EC ABBEVILLOISE
12 COLPIN Théo VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
13 BOUTREUX Valentin VC AMATEUR ST QUENTIN
14 POUILLARD Hugo O GRANDE SYNTHE
15 HENNERE Loïc SC BOULONNAIS
16 THILLOY Thomas EC ABBEVILLOISE
17 MILLIOZ Axel US GRAVELINOISE
18 MORTIER Louis CONTOIRE HAMEL TEAM ORGANISATION
19 LORY Florian ESEG DOUAI
20 CABOCHE Antoine EC D'HERMELINGHEN
21 MERLIN Julien SC BOULONNAIS
22 POUILLE Maxime O GRANDE SYNTHE
23 GAILLIEZ Vincent CC CAMBRESIEN
Crédit Photo : Alex Roma Photographe (Archive)