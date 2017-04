Gouy Sous Bellonne (59) - Prix de la Municipalité (1-2-3-Juniors)

Classement :

1 CARESMEL Alexis ESEG DOUAI 2:50:20

2 DE DECKER Bjorn VAN DURME MICHIELS TRAWOBO CT ''

3 TIELEMANS Pierre USSA PAVILLY BARENTIN ''

4 GRATIOT Alexandre VC AMATEUR ST QUENTIN ''

5 CHARDON Bruno ASPTT NANCY ''

6 PAQUE Johan VC AMATEUR ST QUENTIN 0:00:16

7 VAN HAVERBEKE Julien CC NOGENT / OISE 0:00:21

8 AVOINE Kévin ESEG DOUAI ''

9 DELEHAYE Bryan USSA PAVILLY BARENTIN 0:01:18

10 BAILLET Alexandre ESEG DOUAI ''

11 HUYGENS Maxime ESEG DOUAI 0:01:50

12 NACHTERGAELE Niels ATOM6 ALNO WAKKEN CT 0:05:33

13 LE ROUX Pascal VC AMATEUR ST QUENTIN ''

14 ORBIE Stephen ATOM6 ALNO WAKKEN CT ''

15 BOTEREL Stéphen ASPTT NANCY 0:07:40

16 GRATIOT Christian AS THOUROTTE CYCLISTE PCO D1 ''

17 VAN ESLANDER Florian ESEG DOUAI ''

18 VAN RAEPENBUSCH Ruben VAN DURME MICHIELS TRAWOBO CT ''

19 TANIS Quentin CC VILLENEUVE ST GERMAIN

20 BERNARD Quentin DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME ''

21 RICHARD Valentin CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE ''

22 LEFEVRE Sébastien UV FOURMISIENNE ''

23 HANCKE Charles CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE ''

24 FERAT Fabrice VC AMATEUR ST QUENTIN ''

25 DE VRIES Stijn IMAGE 4U TREK ''

26 GAILLIEZ Vincent CC CAMBRAI ''

27 D'HOOGE Thomas VAN DURME MICHIELS TRAWOBO CT ''

28 BEUGNET Gregory GAZELEC DOUAI ''

29 DELSAUX Damien GAZ ELEC C DE DOUAI ''

30 LALOUX Guillaume PEDALE MADELEINOISE ''

31 RONSSE Gauthier VAN DURME MICHIELS TRAWOBO CT ''

32 HUCK Leandre CV LIEVIN ''

33 CHOLLET Severin U. COSNOISE SPORTIVE ''

34 GOUEL Valentin ESEG DOUAI ''

35 SOMOGYL Gregoire CC VILLENEUVE ST GERMAIN ''

36 FLOUR Guillaume US EZANVILLE ECOUEN ''

37 AINI Issam GAZ ELEC C DE DOUAI ''

38 FRANCOIS Fabrice VC MAUBEUGE ''

39 PLAISANT Julien CM AUBERVILLIERS 93 ''

40 KRAWCZYK Benjamin CL BARLIN ''

Crédit Photo : Aurélie Tscheiller - Photographies cyclistes