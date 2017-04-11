Guillerval (95) - Prix Coupes National (Dames Minimes/Cadettes)

Classement :
1 NENADOVIC Kristina CS VILLETANEUSE 1:25:20
2 FAHY Camille JS FERTE GAUCHER à 00mn30 s
3 DEMONTREUILLE Mathilde SC VAL D'ARRE à 01mn00 s
4 HOEBANCKX Daphnée CG ORLEANS LOIRET à 02mn33 s
5 GOERGEN Océane ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 à 06mn00 s
6 BENAHMED Nesrine CS VILLETANEUSE
7 DUBOIS Alicia UC LONGJUMELLOISE
8 BROUSSE Marina CSM VILLENEUVE GARENNE à 08mn50 s
9 SILVA Morgane OLYMPIQUE C.V.O. à 09mn20 s
10 RIOBE Alice CSM CLAMART à 11mn00 s
11 BERGHEAUD Maëlys US METRO TRANSPORTS à 11mn15 s
12 LETAILLEUR Shirine US METRO TRANSPORTS à 1 T
13 KAROUIA Sonia CS VILLETANEUSE
14 GEISEN Mathilde NEUVES MAISONS CYCLISME
15 SELLIER Alicia TEAM PELTRAX - CSD
16 FONTAINE Pauline US MAULE CYCLISME
17 VIMONT Yaël SC VAL D'ARRE
18 KERAVAL Maelle US MAULE CYCLISME
19 MARTIN Amandine AV THIAIS
20 RATNA Iniya CS VILLETANEUSE