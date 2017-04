Guillerval (95) - Prix Coupes National (Dames Minimes/Cadettes)

Classement :

1 NENADOVIC Kristina CS VILLETANEUSE 1:25:20

2 FAHY Camille JS FERTE GAUCHER à 00mn30 s

3 DEMONTREUILLE Mathilde SC VAL D'ARRE à 01mn00 s

4 HOEBANCKX Daphnée CG ORLEANS LOIRET à 02mn33 s

5 GOERGEN Océane ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 à 06mn00 s

6 BENAHMED Nesrine CS VILLETANEUSE

7 DUBOIS Alicia UC LONGJUMELLOISE

8 BROUSSE Marina CSM VILLENEUVE GARENNE à 08mn50 s

9 SILVA Morgane OLYMPIQUE C.V.O. à 09mn20 s

10 RIOBE Alice CSM CLAMART à 11mn00 s

11 BERGHEAUD Maëlys US METRO TRANSPORTS à 11mn15 s

12 LETAILLEUR Shirine US METRO TRANSPORTS à 1 T

13 KAROUIA Sonia CS VILLETANEUSE

14 GEISEN Mathilde NEUVES MAISONS CYCLISME

15 SELLIER Alicia TEAM PELTRAX - CSD

16 FONTAINE Pauline US MAULE CYCLISME

17 VIMONT Yaël SC VAL D'ARRE

18 KERAVAL Maelle US MAULE CYCLISME

19 MARTIN Amandine AV THIAIS

20 RATNA Iniya CS VILLETANEUSE