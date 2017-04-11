Guillerval (95) - Prix de la Boulangerie Regnier (Dames Juniors/Seniors)

Classement :
1 HOEBANCKX Thérésa CG ORLEANS LOIRET 2:29:18
2 FENART Ophelie CSM VILLENEUVE GARENNE
3 BIDEAU Sandrine MONTRICHARD CYCLISME 41 à 00mn06 s
4 THOMAS Annie CG ORLEANS LOIRET
5 FONSECA Rebeca U.V.C.A TROYES
6 LOLLIEROU Elodie U.V.C.A TROYES à 00mn11 s
7 ROBERT Camille U.V.C.A TROYES
8 DA CRUZ Laura CSM VILLENEUVE GARENNE à 04mn00 s
9 LE DANTEC Gwennig U.V.C.A TROYES
10 MIDELET Alphanie CLUB CYCLISTE BOULOU
11 RIBEIRO Leah CSM VILLENEUVE GARENNE
12 BARRITAULT Lucie CG ORLEANS LOIRET
13 LABEYRIE Mélanie CM AUBERVILLIERS 93
14 LETAILLEUR Zohra ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
15 DUFOUR Marie CS MAINVILLIERS
16 LEPLAT Florine CC CAMBRESIEN à 1 T
17 MORIN Nolwenn U.V.C.A TROYES
18 LEVARLET Clara CM AUBERVILLIERS 93
19 DAYDE Léa CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
20 HUBER Lisa ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
21 THIEBAULT Marine CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
22 ROBERT Estelle U.V.C.A TROYES
23 MONTANA Sarah US DOMONT CYCLISME
24 ROLEA Nicoleta Lavinia CM AUBERVILLIERS 93
25 LEGROS Angeline US METRO TRANSPORTS
26 LE BRAS Justine CSM VILLENEUVE GARENNE
27 BARRALIS Béatrice CSM PUTEAUX
28 CERVESATO Oriane U.V.C.A TROYES
29 VASSENT Frédérique CSM PUTEAUX
30 FOURCADE Elodie CSM PUTEAUX
31 CONTAULT Marjorie CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
32 AIECH Katleen US CRETEIL