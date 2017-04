Guillerval (95) - Prix de la Boulangerie Regnier (Dames Juniors/Seniors)

Classement :

1 HOEBANCKX Thérésa CG ORLEANS LOIRET 2:29:18

2 FENART Ophelie CSM VILLENEUVE GARENNE

3 BIDEAU Sandrine MONTRICHARD CYCLISME 41 à 00mn06 s

4 THOMAS Annie CG ORLEANS LOIRET

5 FONSECA Rebeca U.V.C.A TROYES

6 LOLLIEROU Elodie U.V.C.A TROYES à 00mn11 s

7 ROBERT Camille U.V.C.A TROYES

8 DA CRUZ Laura CSM VILLENEUVE GARENNE à 04mn00 s

9 LE DANTEC Gwennig U.V.C.A TROYES

10 MIDELET Alphanie CLUB CYCLISTE BOULOU

11 RIBEIRO Leah CSM VILLENEUVE GARENNE

12 BARRITAULT Lucie CG ORLEANS LOIRET

13 LABEYRIE Mélanie CM AUBERVILLIERS 93

14 LETAILLEUR Zohra ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

15 DUFOUR Marie CS MAINVILLIERS

16 LEPLAT Florine CC CAMBRESIEN à 1 T

17 MORIN Nolwenn U.V.C.A TROYES

18 LEVARLET Clara CM AUBERVILLIERS 93

19 DAYDE Léa CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

20 HUBER Lisa ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

21 THIEBAULT Marine CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

22 ROBERT Estelle U.V.C.A TROYES

23 MONTANA Sarah US DOMONT CYCLISME

24 ROLEA Nicoleta Lavinia CM AUBERVILLIERS 93

25 LEGROS Angeline US METRO TRANSPORTS

26 LE BRAS Justine CSM VILLENEUVE GARENNE

27 BARRALIS Béatrice CSM PUTEAUX

28 CERVESATO Oriane U.V.C.A TROYES

29 VASSENT Frédérique CSM PUTEAUX

30 FOURCADE Elodie CSM PUTEAUX

31 CONTAULT Marjorie CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

32 AIECH Katleen US CRETEIL