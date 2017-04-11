Guillerval (95) - Prix Souvenir Pierre Bezard (3-Juniors)

Classement :
1 LUXEUIL Quentin ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 2:53:23
2 RICCI Pierre ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
3 PODESTA Nathan VC SAVIGNY SUR ORGE à 00mn14 s
4 LAMAILLE Christopher TEAM 94 CYCLING
5 AZE Alex ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
6 KERRAUD Erwann US METRO TRANSPORTS
7 LAVIE Ianis EC MONTGERON VIGNEUX
8 MARCOUX Rémi US METRO TRANSPORTS
9 LECLERC Julien AV THIAIS
10 HUMBERT Igor ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
11 SIMON Frédéric CC NOGENT / OISE
12 LE GUEL Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX
13 DEMANDRILLE Alexandre ES GERVAIS LILAS
14 MARTIN Thomas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
15 BALLAY Yoann ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
16 PHILIPP Renaud ESC MEAUX
17 TABARY Paul LAGNY PONTCARRE CYC.
18 GRIGNE Bastien VC GARENNOIS
19 PORCU Enzo US METRO TRANSPORTS
20 CAMUS Antoine CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C.
21 ROCHE Antoine ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
22 TRAVERS Sébastien A. C. B. B.
23 NARI Olivier VELO CLUB ARPAJON
24 MARTIGNON Jérémy ESC MEAUX
25 BERTON MANI Alexandre TEAM PELTRAX - CSD
26 RAULT Alann ESC MEAUX
27 SHAHMAEI Nathanael PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
28 BERNERON Paul EC MONTGERON VIGNEUX
29 CONTAL Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX
30 BONOMELLI Eric USM GAGNY
31 WOLFERSBERGER Adrien VC SAVIGNY SUR ORGE
32 GREGOIRE Tom EC MONTGERON VIGNEUX
33 LAUR Christophe VC ETAMPES
34 JOLY Romain UC ORLEANS
35 CHAHUNEAU Benjamin VC MUREAUX
36 FLEURY Erwan LAGNY PONTCARRE CYC.
37 HUBER Christophe ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
38 BOBIN Alexis CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
39 GALON Geoffrey VELO CLUB ARPAJON
40 LOLLIEROU Erwann TEAM PELTRAX - CSD
41 SIMONNEAU Aymeric VC SAVIGNY SUR ORGE
42 LAVIE Clément AV THIAIS
43 MARIE BORNAND Tuavai AV THIAIS
44 GILLAIN Francis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
45 LLORCA Cédric VC FONTAINEBLEAU AVON
46 GOUAIT Bryan AS CORBEIL ESSONNES
47 THICOT Elvin TEAM 94 CYCLING
48 CERVESATO Enzo OLYMPIQUE C.V.O.
49 TARDIF Aurélien EC MONTGERON VIGNEUX
50 LOBJOIE Thomas VC GARENNOIS
51 LABROSSE Cédric TEAM PELTRAX - CSD
52 JUMEAUX Louis TEAM PELTRAX - CSD
53 WEINUM Rodriguez Kimani AS CORBEIL ESSONNES
54 PITTIA Emmanuel EC MONTGERON VIGNEUX
55 CHARNAY Thierry CSM PUTEAUX
56 BONNAUD Maxime LAGNY PONTCARRE CYC.
57 LEMOINE Florian ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95