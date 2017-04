Guillerval (95) - Prix Souvenir Pierre Bezard (3-Juniors)

Classement :

1 LUXEUIL Quentin ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 2:53:23

2 RICCI Pierre ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

3 PODESTA Nathan VC SAVIGNY SUR ORGE à 00mn14 s

4 LAMAILLE Christopher TEAM 94 CYCLING

5 AZE Alex ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

6 KERRAUD Erwann US METRO TRANSPORTS

7 LAVIE Ianis EC MONTGERON VIGNEUX

8 MARCOUX Rémi US METRO TRANSPORTS

9 LECLERC Julien AV THIAIS

10 HUMBERT Igor ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

11 SIMON Frédéric CC NOGENT / OISE

12 LE GUEL Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX

13 DEMANDRILLE Alexandre ES GERVAIS LILAS

14 MARTIN Thomas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

15 BALLAY Yoann ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

16 PHILIPP Renaud ESC MEAUX

17 TABARY Paul LAGNY PONTCARRE CYC.

18 GRIGNE Bastien VC GARENNOIS

19 PORCU Enzo US METRO TRANSPORTS

20 CAMUS Antoine CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C.

21 ROCHE Antoine ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

22 TRAVERS Sébastien A. C. B. B.

23 NARI Olivier VELO CLUB ARPAJON

24 MARTIGNON Jérémy ESC MEAUX

25 BERTON MANI Alexandre TEAM PELTRAX - CSD

26 RAULT Alann ESC MEAUX

27 SHAHMAEI Nathanael PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

28 BERNERON Paul EC MONTGERON VIGNEUX

29 CONTAL Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX

30 BONOMELLI Eric USM GAGNY

31 WOLFERSBERGER Adrien VC SAVIGNY SUR ORGE

32 GREGOIRE Tom EC MONTGERON VIGNEUX

33 LAUR Christophe VC ETAMPES

34 JOLY Romain UC ORLEANS

35 CHAHUNEAU Benjamin VC MUREAUX

36 FLEURY Erwan LAGNY PONTCARRE CYC.

37 HUBER Christophe ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

38 BOBIN Alexis CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE

39 GALON Geoffrey VELO CLUB ARPAJON

40 LOLLIEROU Erwann TEAM PELTRAX - CSD

41 SIMONNEAU Aymeric VC SAVIGNY SUR ORGE

42 LAVIE Clément AV THIAIS

43 MARIE BORNAND Tuavai AV THIAIS

44 GILLAIN Francis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

45 LLORCA Cédric VC FONTAINEBLEAU AVON

46 GOUAIT Bryan AS CORBEIL ESSONNES

47 THICOT Elvin TEAM 94 CYCLING

48 CERVESATO Enzo OLYMPIQUE C.V.O.

49 TARDIF Aurélien EC MONTGERON VIGNEUX

50 LOBJOIE Thomas VC GARENNOIS

51 LABROSSE Cédric TEAM PELTRAX - CSD

52 JUMEAUX Louis TEAM PELTRAX - CSD

53 WEINUM Rodriguez Kimani AS CORBEIL ESSONNES

54 PITTIA Emmanuel EC MONTGERON VIGNEUX

55 CHARNAY Thierry CSM PUTEAUX

56 BONNAUD Maxime LAGNY PONTCARRE CYC.

57 LEMOINE Florian ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95