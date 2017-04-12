Zandvoorde (Belgique) : Axel Huens Vainqueur

Classement :
1 HUENS Axel FRAH36´18" VC AMATEUR ST QUENTINU17M
2 VANDENBORRE Mathias BELH36´20"+0´02" CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
3 TULETT Ben GBR BEELINE BICYCLES RTUM
4 VERBEECK Calvin BEL ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZWU17M
5 DHAEYE Enrico BEL ACROG - BALEN BCUM
6 CEURENS Robbe BEL ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZWU17M
7 LELEU Audric BEL SPRINT 2000 CHARLEROI ASBLU17M
8 VANDAELE Laurens BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
9 GROSEMANS Daan BEL ACROG - BALEN BCUM
10 THORÉ Rune BEL WIELERTEAM IEPERUM
11 NONNEMAN Maxim BEL WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZWU17M
12 EECKHOUT Emile BEL ACROG - BALEN BCUM
13 VAN RILLAERT Dayan BEL LA ROYALE PEDALE SAINT-MARTIN - TOURNAIU17M
14 VANDENBULCKE Alex BEL TIELTSE RENNERSCLUBUM
15 ZOLOPA Louis FRA TEAM AVESNOISUM
16 LEFEVRE Ruben BEL VZW JONG WIELERTALENTU17M
17 DECAESTECKER Korneel BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
18 VERSTRAETE Aaron BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
19 COSYNS Milan BEL PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAMU17M
20 MAES Simon BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
21 DEWACHTER Lucas BEL ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZWU17M
22 LECHANTRE Bastien FRA VC ROUBAIXU17M
23 GOEBEERT Théo BEL ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURYU17M
24 VERHELLE Cedric BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
25 VANDERBEKE Aiden BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
26 DEMARES Achille BEL WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZWU17M
27 LEBRUN Robin BEL ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURYU17M
28 STALPAERT Lawrence BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
29 CORNETTE Steve BEL ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZWU17M
30 VROMANNE Alexis BEL WIELERTEAM IEPERUM
31 VANGHELUWE Warre BEL TIELTSE RENNERSCLUBUM
32 MOLLY Gil BEL WIELERTEAM IEPERUM
33 DE CLEEN Wouter BEL VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAMU17M
34 DEJAEGHER Jasper BEL VZW JONG WIELERTALENTU17M
35 DE LOBEL Sander BEL TIELTSE RENNERSCLUBUM
36 DEMUYNCK Arno BEL TIELTSE RENNERSCLUBUM
37 VROMANNE Mathias BEL ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURYU17M
38 CASIER Milan BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
39 THOMAS Leroy FRA CLUB NEUTRE NORD PAS DE CALAISU17M
40 ORINS Robin BEL ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZWU17M
41 DEPOORTER Dieter BEL WIELERTEAM IEPERUM
42 DESMET Timo BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
43 VELDMANS Arthur FRA TEAM AVESNOISUM
44 VAN CAUTER Jarne BEL ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZWU17M
45 VAN HOOF Manu BEL PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAMU17M
46 STONE Aaron GBR CYCLE TEAM ONFORMU17M
47 LAMOTE Robbe BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
48 STEVENS Daan BEL ACROG - BALEN BCUM
49 CARDON Sébastien BEL ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURYU17M
50 VERMOOTE Jens BEL C. T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE VZWU17M
51 SANDRIE Brent BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU17M
52 DEBORGGRAEVE Matthew BEL WIELERTEAM IEPERUM
53 MOREAU Jimmy BEL VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNYUM
54 VILEYN Brecht BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
55 GELDERS Gil BEL WK NOORD-WEST-BRABANTU17M
56 DEJONGHE Michiel BEL WIELERTEAM IEPERUM
57 REUNIS Rowdy NED VAN MOER GROUP CYCLING TEAMU17M
58 LECLUSE Gilles BELH36´34"+0´16" ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZWU17M
59 LOOTENS Gust BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
60 BOUCHARD Mathis BEL ALU DECOCK-LITUBEL-WIELERTEAM WAREGEMU17M
61 BOUMON Jens BELH38´38"+2´20" DE DIJLESPURTERS V. V. MECHELEN V. Z. W. U17M
62 VANDICKE Seppe BELH38´49"+2´31" CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
63 MAEYAERT Baptiste BEL KVC NOORDZEEMEEUWU17M
64 TORNU Florian FRA TEAM AVENOISU17M
65 GHEYSENS Sander BEL WIELERTEAM IEPERUM
66 CATTEEUW Xander BEL ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZWU17M
67 MEEUS Sander BEL KVC NOORDZEEMEEUWU17M
68 DEKIEN Sander BEL TEAM MAHIEU - KONA - VANDERMEERENU17M
69 DE BACKER Michiel BELH39´48"+3´30" MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
70 BENOIT Jonas BEL TIELTSE RENNERSCLUBUM
71 BERT Jasper BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
72 POLEIJ Arjan NED PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAMU17M
73 MORTREUX Axel FRA ROYAL VELO SPORT PERUWELZ BURYU17M
74 COX Luuk NEDH40´18"+4´00" ACROG - BALEN BCUM
75 VERSCHEURE Miel BEL WIELERTEAM IEPERUM
76 RASSCHAERT Lander BEL VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAMU17M
77 DEBRABANDERE Michiel BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
78 VANDERVELDE Mats BEL JONGE RAKKERS VOLLEZELEU17M
79 LAURIER Brent BEL WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZWU17M
80 PATTYN Senna BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU17M
81 DE SWAEF Isaak BEL VD HAUWE CT - GENTSE VSUM
82 HOORELBEKE Ynse BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
83 MASIL Rune BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
84 MEERSSEMAN Jeroen BEL WIELERTEAM IEPERUM
85 BLEYENBERG Jado BEL PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAMU17M
Abandons :
DNF BOGAERTS Senne BEL WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZWU17M
DNF MAERTENS Jawën BEL WIELERTEAM IEPERUM
DNF DE GEEST Ricky BEL VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAMU17M
DNF LANDERWYN Jona BEL CYCLING TEAM HOUTLAND-WESTKUSTUM
DNF CASTELAIN Nathan BEL WIELERTEAM IEPERUM
DNF DE MAREZ Florian FRA TEAM AVESNOISUM
DNF LAROY Bjarne BEL INDIVIDUEELUM