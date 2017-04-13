Antony (92) - Prix de la sandwicherie Meal Event (Minimes)

Classement :
1 SELLIER Mathis PARISIS A.C. 95
2 MAURICIO Flavio ROUE D'OR CONFLANAISE
3 MENAGER Enzo CC FORMERIE
4 BAUTRAIT Corentin COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES
5 PANOR Enzo TEAM 94 CYCLING
6 CORBEL Paul EC AULNAY
7 CRAMETTE Noé EC OSNY PONTOISE
8 PINCON Vivien RLB ST BENOIT SUR LOIRE
9 DORMY Clément CC SACLAY
10 CHANTEREAUX Tom PARISIS A.C. 95
11 LINVAL Florian EC AULNAY
12 RADADI Ambre CC FORMERIE
13 DE SOUSA Anthony TEAM 94 CYCLING
14 KRAENKER Jayson EC AULNAY
15 DIALLO Kile CS VILLETANEUSE
16 DELABRE Axel US METRO TRANSPORTS
17 FARAUT Ambroise ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
18 GAUTIER Charles PARISIS A.C. 95
19 BAR Nathan VC SAVIGNY SUR ORGE
20 PROBST Léo RLB ST BENOIT SUR LOIRE
21 HABI Wassim CS VILLETANEUSE
22 GOUGEON Bastien PARISIS A.C. 95
23 MICHEL Maxime EC MONTGERON VIGNEUX
24 COUTIF Léo PARISIS A.C. 95
25 LABICHE Loan PARISIS A.C. 95
26 MARTIN Mattéo US METRO TRANSPORTS
27 DELAMARRE Cameron LES BLEUS DE FRANCE
28 FERRAOUN Hamza PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
29 SEGALA Timothée ROUE D'OR CONFLANAISE
30 VAN KOTE Gaëtan COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
31 FIEVE Thibault ES ALNELOISE CYCLISME
32 ANTUNES Hugo CC SACLAY
33 CHARBIT Eliott VC SAVIGNY SUR ORGE
34 TALIEU Axel USM GAGNY
35 MAUPILIER Julien COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
36 LONDAS Leynne CS VILLETANEUSE
37 RATAJ Armand EC MONTGERON VIGNEUX
38 HAMOUDI Ryles PARISIS A.C. 95