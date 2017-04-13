Antony (92) - Prix du garage Renault Le Village (Cadets)

Classement :
1 THEOT Hugo SUD DE L'EURE CYCLISME 1:07:15
2 PIERRE Eliott PARISIS A.C. 95
3 DUJARDIN Julien PARISIS A.C. 95
4 LABICHE Kilian PARISIS A.C. 95
5 ROULOT Noé ANTONY BERNY CYCLISTE
6 INAPOGUI Joris TEAM 94 CYCLING
7 MAREC Julien ANTONY BERNY CYCLISTE
8 DE BONA Anthony US MAULE CYCLISME
9 COOLSAET Mathéo PARISIS A.C. 95
10 SAINT ANGE Killian CS VILLETANEUSE
11 BITAUDEAU Clément VC SAVIGNY SUR ORGE
12 GONON François ANTONY BERNY CYCLISTE
13 RAMDINE Yanis CS VILLETANEUSE
14 LEDEME Dylan ANTONY BERNY CYCLISTE
15 BLANC Florian CS VILLETANEUSE
16 MACE Marius PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
17 DEMERIN Tristan TEAM 94 CYCLING
18 MACARY Lucas VC SAVIGNY SUR ORGE
19 TYNDAL JERNIDY Malcom TEAM 94 CYCLING
20 TYMEC Eliaz VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES
21 NEDELCU Stephan CS VILLETANEUSE