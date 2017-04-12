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Fericy (77) - Pierre Tielemans vainqueur

Pierre Tielemans (USSA Pavilly Barentin ) a remporté ce Mercredi 12 Avril 2017 le 5ème Grand prix de la Ville à Fericy (77) (1-2-3-Juniors). Romain Barroso (Team Peltrax-CS Dammarie-lès-Lys) et Rémi Benarfa (Guidon Chalettois) ont complété le podium.

Route
Fericy (77) - Pierre Tielemans vainqueur

Classement :

1 TIELEMANS Pierre USSA PAVILLY BARENTIN les 115,5 km en 2h52'14'' (moy. 40,236 km/h)
2 BARROSO Romain TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS
3 BENARFA Rémi GUIDON CHALETTOIS 
4 GUAY Julien SOJASUN ESPOIR ACNC 
5 BIDEAU Ludovic VS CHARTRAIN 
6 PEYROTON DARTET Thomas TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS à 00mn05 s
7 BLEIER Baptiste CM AUBERVILLIERS 93 
8 GRONDIN Donavan TEAM 94 CYCLING
9 EL KOURAJI Mohcine UC ORLEANS
10 CONSTANTIN Baptiste CREUSE OXYGENE 
11 PLOUHINEC Samuel TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS 
12 VALETTE Pierre TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS 
13 BAILLET Alexandre ESEG DOUAI 
14 NONNEZ Théo PARISIS A.C. 95 
15 LE GALL Tom VC TOUCY 
16 HUYGENS Maxime ESEG DOUAI
17 MEREDITH Charlie VC TOUCY
18 PATOUX Jérémy TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS à 00mn18 s
19 LOUICHE Vincent VC TOUCY à 00mn26 s
20 HATTIER Bruno CM AUBERVILLIERS 93 à 00mn28 s
21 LAIDOUN Julien P.SUIPPASE 
22 PATAT Clément TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS à 02mn06 s
23 CARLIN Alexis ES TORIGNI à 03mn56 s
24 ILONGO Dimitri VS CHARTRAIN
25 CARESMEL Alexis ESEG DOUAI
26 BALLAY Yoann ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
27 LAMAILLE Christopher TEAM 94 CYCLING 
28 CARPENTIER Yoann U.V.AUBE  
29 LECLERC Julien AV THIAIS 
30 BOUHOUX Cyril SABLE SARTHE CYCLISME PDL 
31 PIAU Jordan VC FONTAINEBLEAU AVON 
32 COUTARD Valentin VC TOUCY 
33 PINAUD Anthony VC AMATEUR ST QUENTIN 
34 HUMBERT Igor ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 
35 PRUVOT Nicolas ESEG DOUAI 
36 DURAND Nicolas CM AUBERVILLIERS 93 
37 CORTOT Louis AS CORBEIL ESSONNES 
38 PHAETON Collins TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS 
39 AMBLAT Julien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 
40 BERTRAND Kevin A. C. B. B. 
41 BATISTA Camille CG ORLEANS LOIRET 
42 HOARAU Florian TEAM 94 CYCLING 
43 GAMEZ Christopher VCA DU BOURGET 
44 OLLIVIER François PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 
45 ROCHE Antoine ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 
46 GOUVEIA Yvann US METRO TRANSPORTS
47 MAITRE Cyril A. C. B. B.
48 CHEVAL Valentin VC AMATEUR ST QUENTIN 
49 LHUISSIER Maxime CG ORLEANS LOIRET 
50 LUXEUIL Quentin ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 
51 LUBACH Frédéric VCA DU BOURGET 
52 PETILLEAU Julien SABLE SARTHE CYCLISME PDL 
53 LARCHER Baptiste U.V.AUBE 
54 ALVAREZ Julien USM GAGNY 
55 ROMIGUIERE Louis PARISIS A.C. 95
56 IBRAHIME Stéphane A. C. B. B. 
57 RIEGERT Alexandre TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS 
58 EZEQUEL Maxime VC PAYS DE LOUDEAC 
59 WETZSTEIN Thibaut TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS
60 LE CORRE William TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS  
61 BOTEREL Stéphen ASPTT NANCY 
62 KERBORIOU Julien CG ORLEANS LOIRET 
63 POLI Alessandro VCA DU BOURGET
64 RETHORE Wilfried CG ORLEANS LOIRET
65 KUENTZ Anthony CC VILLENEUVE ST GERMAIN 
66 WAREE Mathieu VC ROUEN 
67 ZEHNICH Dorian CC VILLENEUVE ST GERMAIN 
68 SOLUCH Baptiste PEDALE COMBS LA VILLAISE 
69 JAVELLY Luis TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS à 1 T
70 PODESTA Nathan VC SAVIGNY SUR ORGE 
71 REMY Thomas PEDALE COMBS LA VILLAISE 
72 BELAIR Maxime TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS 
73 GALON Geoffrey VELO CLUB ARPAJON
74 JUMEAUX Louis TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS 
75 BOUARD Brendan TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS 
76 BROOKS Adélio Kurt Ericson AS CORBEIL ESSONNES à 2 T
77 TOUGARD Quentin TEAM CHATOU CYCLISME 
78 MERCIER Nicolas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 
79 BOITTELLE Alexandre TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS 
80 CARMEL Christophe U.S. TROPIKANA  à 3 T
81 WEINUM Rodriguez Kimani AS CORBEIL ESSONNES 

Crédit Photo : Arnaud Vasseur photos