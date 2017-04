Fericy (77) - Pierre Tielemans vainqueur

Classement :

1 TIELEMANS Pierre USSA PAVILLY BARENTIN les 115,5 km en 2h52'14'' (moy. 40,236 km/h)

2 BARROSO Romain TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS

3 BENARFA Rémi GUIDON CHALETTOIS

4 GUAY Julien SOJASUN ESPOIR ACNC

5 BIDEAU Ludovic VS CHARTRAIN

6 PEYROTON DARTET Thomas TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS à 00mn05 s

7 BLEIER Baptiste CM AUBERVILLIERS 93

8 GRONDIN Donavan TEAM 94 CYCLING

9 EL KOURAJI Mohcine UC ORLEANS

10 CONSTANTIN Baptiste CREUSE OXYGENE

11 PLOUHINEC Samuel TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS

12 VALETTE Pierre TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS

13 BAILLET Alexandre ESEG DOUAI

14 NONNEZ Théo PARISIS A.C. 95

15 LE GALL Tom VC TOUCY

16 HUYGENS Maxime ESEG DOUAI

17 MEREDITH Charlie VC TOUCY

18 PATOUX Jérémy TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS à 00mn18 s

19 LOUICHE Vincent VC TOUCY à 00mn26 s

20 HATTIER Bruno CM AUBERVILLIERS 93 à 00mn28 s

21 LAIDOUN Julien P.SUIPPASE

22 PATAT Clément TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS à 02mn06 s

23 CARLIN Alexis ES TORIGNI à 03mn56 s

24 ILONGO Dimitri VS CHARTRAIN

25 CARESMEL Alexis ESEG DOUAI

26 BALLAY Yoann ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

27 LAMAILLE Christopher TEAM 94 CYCLING

28 CARPENTIER Yoann U.V.AUBE

29 LECLERC Julien AV THIAIS

30 BOUHOUX Cyril SABLE SARTHE CYCLISME PDL

31 PIAU Jordan VC FONTAINEBLEAU AVON

32 COUTARD Valentin VC TOUCY

33 PINAUD Anthony VC AMATEUR ST QUENTIN

34 HUMBERT Igor ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

35 PRUVOT Nicolas ESEG DOUAI

36 DURAND Nicolas CM AUBERVILLIERS 93

37 CORTOT Louis AS CORBEIL ESSONNES

38 PHAETON Collins TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS

39 AMBLAT Julien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

40 BERTRAND Kevin A. C. B. B.

41 BATISTA Camille CG ORLEANS LOIRET

42 HOARAU Florian TEAM 94 CYCLING

43 GAMEZ Christopher VCA DU BOURGET

44 OLLIVIER François PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

45 ROCHE Antoine ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

46 GOUVEIA Yvann US METRO TRANSPORTS

47 MAITRE Cyril A. C. B. B.

48 CHEVAL Valentin VC AMATEUR ST QUENTIN

49 LHUISSIER Maxime CG ORLEANS LOIRET

50 LUXEUIL Quentin ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

51 LUBACH Frédéric VCA DU BOURGET

52 PETILLEAU Julien SABLE SARTHE CYCLISME PDL

53 LARCHER Baptiste U.V.AUBE

54 ALVAREZ Julien USM GAGNY

55 ROMIGUIERE Louis PARISIS A.C. 95

56 IBRAHIME Stéphane A. C. B. B.

57 RIEGERT Alexandre TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS

58 EZEQUEL Maxime VC PAYS DE LOUDEAC

59 WETZSTEIN Thibaut TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS

60 LE CORRE William TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS

61 BOTEREL Stéphen ASPTT NANCY

62 KERBORIOU Julien CG ORLEANS LOIRET

63 POLI Alessandro VCA DU BOURGET

64 RETHORE Wilfried CG ORLEANS LOIRET

65 KUENTZ Anthony CC VILLENEUVE ST GERMAIN

66 WAREE Mathieu VC ROUEN

67 ZEHNICH Dorian CC VILLENEUVE ST GERMAIN

68 SOLUCH Baptiste PEDALE COMBS LA VILLAISE

69 JAVELLY Luis TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS à 1 T

70 PODESTA Nathan VC SAVIGNY SUR ORGE

71 REMY Thomas PEDALE COMBS LA VILLAISE

72 BELAIR Maxime TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS

73 GALON Geoffrey VELO CLUB ARPAJON

74 JUMEAUX Louis TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS

75 BOUARD Brendan TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS

76 BROOKS Adélio Kurt Ericson AS CORBEIL ESSONNES à 2 T

77 TOUGARD Quentin TEAM CHATOU CYCLISME

78 MERCIER Nicolas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

79 BOITTELLE Alexandre TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS

80 CARMEL Christophe U.S. TROPIKANA à 3 T

81 WEINUM Rodriguez Kimani AS CORBEIL ESSONNES

Crédit Photo : Arnaud Vasseur photos