Fericy (77) - Pierre Tielemans vainqueur

Classement :
1 TIELEMANS Pierre USSA PAVILLY BARENTIN les 115,5 km en 2h52'14'' (moy. 40,236 km/h)
2 BARROSO Romain TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS
3 BENARFA Rémi GUIDON CHALETTOIS
4 GUAY Julien SOJASUN ESPOIR ACNC
5 BIDEAU Ludovic VS CHARTRAIN
6 PEYROTON DARTET Thomas TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS à 00mn05 s
7 BLEIER Baptiste CM AUBERVILLIERS 93
8 GRONDIN Donavan TEAM 94 CYCLING
9 EL KOURAJI Mohcine UC ORLEANS
10 CONSTANTIN Baptiste CREUSE OXYGENE
11 PLOUHINEC Samuel TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS
12 VALETTE Pierre TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS
13 BAILLET Alexandre ESEG DOUAI
14 NONNEZ Théo PARISIS A.C. 95
15 LE GALL Tom VC TOUCY
16 HUYGENS Maxime ESEG DOUAI
17 MEREDITH Charlie VC TOUCY
18 PATOUX Jérémy TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS à 00mn18 s
19 LOUICHE Vincent VC TOUCY à 00mn26 s
20 HATTIER Bruno CM AUBERVILLIERS 93 à 00mn28 s
21 LAIDOUN Julien P.SUIPPASE
22 PATAT Clément TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS à 02mn06 s
23 CARLIN Alexis ES TORIGNI à 03mn56 s
24 ILONGO Dimitri VS CHARTRAIN
25 CARESMEL Alexis ESEG DOUAI
26 BALLAY Yoann ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
27 LAMAILLE Christopher TEAM 94 CYCLING
28 CARPENTIER Yoann U.V.AUBE
29 LECLERC Julien AV THIAIS
30 BOUHOUX Cyril SABLE SARTHE CYCLISME PDL
31 PIAU Jordan VC FONTAINEBLEAU AVON
32 COUTARD Valentin VC TOUCY
33 PINAUD Anthony VC AMATEUR ST QUENTIN
34 HUMBERT Igor ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
35 PRUVOT Nicolas ESEG DOUAI
36 DURAND Nicolas CM AUBERVILLIERS 93
37 CORTOT Louis AS CORBEIL ESSONNES
38 PHAETON Collins TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS
39 AMBLAT Julien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
40 BERTRAND Kevin A. C. B. B.
41 BATISTA Camille CG ORLEANS LOIRET
42 HOARAU Florian TEAM 94 CYCLING
43 GAMEZ Christopher VCA DU BOURGET
44 OLLIVIER François PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
45 ROCHE Antoine ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
46 GOUVEIA Yvann US METRO TRANSPORTS
47 MAITRE Cyril A. C. B. B.
48 CHEVAL Valentin VC AMATEUR ST QUENTIN
49 LHUISSIER Maxime CG ORLEANS LOIRET
50 LUXEUIL Quentin ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
51 LUBACH Frédéric VCA DU BOURGET
52 PETILLEAU Julien SABLE SARTHE CYCLISME PDL
53 LARCHER Baptiste U.V.AUBE
54 ALVAREZ Julien USM GAGNY
55 ROMIGUIERE Louis PARISIS A.C. 95
56 IBRAHIME Stéphane A. C. B. B.
57 RIEGERT Alexandre TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS
58 EZEQUEL Maxime VC PAYS DE LOUDEAC
59 WETZSTEIN Thibaut TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS
60 LE CORRE William TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS
61 BOTEREL Stéphen ASPTT NANCY
62 KERBORIOU Julien CG ORLEANS LOIRET
63 POLI Alessandro VCA DU BOURGET
64 RETHORE Wilfried CG ORLEANS LOIRET
65 KUENTZ Anthony CC VILLENEUVE ST GERMAIN
66 WAREE Mathieu VC ROUEN
67 ZEHNICH Dorian CC VILLENEUVE ST GERMAIN
68 SOLUCH Baptiste PEDALE COMBS LA VILLAISE
69 JAVELLY Luis TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS à 1 T
70 PODESTA Nathan VC SAVIGNY SUR ORGE
71 REMY Thomas PEDALE COMBS LA VILLAISE
72 BELAIR Maxime TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS
73 GALON Geoffrey VELO CLUB ARPAJON
74 JUMEAUX Louis TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS
75 BOUARD Brendan TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS
76 BROOKS Adélio Kurt Ericson AS CORBEIL ESSONNES à 2 T
77 TOUGARD Quentin TEAM CHATOU CYCLISME
78 MERCIER Nicolas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
79 BOITTELLE Alexandre TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS
80 CARMEL Christophe U.S. TROPIKANA à 3 T
81 WEINUM Rodriguez Kimani AS CORBEIL ESSONNES
Crédit Photo : Arnaud Vasseur photos