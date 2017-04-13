Antony (92) - Prix de la municipalité (3-Juniors)

Classement :
1 VICTOR Yoann TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX 2:04:15
2 HOLLEBEKE Emmanuel AC ORSAY
3 HRMO Milan CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE à 00mn16 s
4 ALONSO Vincent OLYMPIQUE C.V.O.
5 ROPARS Philippe PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
6 FROGER Frédéric CC COULOMMIERS
7 ESPIGAT Marc COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
8 DELAMARRE Christophe LES BLEUS DE FRANCE
9 CRESSENT Benjamin AC ORSAY
10 MEUNIER Nicolas TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX
11 LEJEUNE Julien USM GAGNY
12 FEUILLADE Alexandre TEAM CRC
13 POCQUAT Marc RO VILLUIS EVERLY
14 LEGUILLIER Jérôme AV THIAIS
15 GUILLO Grégory COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
16 PARMEGGIANI Enzo PARISIS A.C. 95
17 CRISIAS Raphaël PARISIS A.C. 95
18 TELLIER Jean Philippe PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
19 CARLIN Grégory ES TORIGNI
20 PHILIPPE Thomas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
21 BOUCHER Benoit TEAM CRC
22 LAMIRAND Eudes SC BOULONNAIS
23 OUEDRAOGO Mickaël TEAM 94 CYCLING
24 CLAY Antonin PARISIS A.C. 95
25 GILLAIN Christian PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
26 BUC Guillaume AV THIAIS
27 GOERGEN Florian ESC MEAUX
28 LUBIN Jordan CS VILLETANEUSE
29 MARTINOU Cédric AS CORBEIL ESSONNES