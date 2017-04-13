Saint Simeon (77) - Prix de l'entreprise Philippe (Minimes)

Classement :
1 CHALOINE Vivien EC CHATEAU THIERRY 1:00:05
2 BOULAIRE Angus JS FERTE GAUCHER à 00mn50 s
3 DAVY Augustin CSM CLAMART à 01mn11 s
4 ENGELS Jules SC VAL D'ARRE
5 BRUNEAUX Guillaume E C V BOULZICOURT
6 DAFFINI Pablo E C V BOULZICOURT
7 JACQ Ghislain LES RAYONS DE L'AVENIR
8 GRAZIANI Timoté ESC MEAUX
9 MULLOIS Quentin EC MONTGERON VIGNEUX
10 LE POUL Erwan ES STAINS
11 MAREC Flavien LAGNY PONTCARRE CYC.
12 MARCHETTI Alonso LAGNY PONTCARRE CYC.
13 DHOOGE Alexandre CC NOGENT / OISE
14 LE MORVAN Odin UC LONGJUMELLOISE
15 ONESIME Louis ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
16 FAHY Mattéo JS FERTE GAUCHER
17 SOUAILLAT NAGEL Enzo GUIDON PROVINOIS
18 PELTIER Mathis OLYMPIQUE C.V.O.
19 FIALIP Louison JS FERTE GAUCHER
20 BRIE Maxence GUIDON PROVINOIS
21 SPILERS Charbel LAGNY PONTCARRE CYC.
22 DENIS Axel JS FERTE GAUCHER
23 NOMINE Yoann LAGNY PONTCARRE CYC.
24 LE POUL Loïck ES STAINS
25 VILLIERS Calypso GUIDON PROVINOIS
Crédit Photo : Therry Boulaire