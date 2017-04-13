Saint Simeon (77) - Prix de l'entreprise Philippe (Cadets)

Classement :
1 RUMAN Fabian UV PINON ANIZY 1:39:05
2 PAGNIER Louka ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
3 PENHOET Paul CSM CLAMART
4 DAVIOT Romain UC LONGJUMELLOISE
5 DISCONTIGNY Florian CC NOGENT / OISE
6 MORVAN Thomas ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
7 ROYER Maxime VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES
8 RICHARD ANDRADE Florian US METRO TRANSPORTS
9 NOMINE Lilian LAGNY PONTCARRE CYC.
10 SAMBA Andrew TEAM 94 CYCLING
11 ABRAHAM DUPIN Maxime SC VAL D'ARRE
12 SALOT Adrien JS FERTE GAUCHER
13 MICHEL Cédric ESC MEAUX
14 BERGHEAUD Axel US METRO TRANSPORTS
15 NIDERCORNE Théo US METRO TRANSPORTS
16 MOCCI Pierrick VC CHATEAU THIERRY METROPOLE
17 PIETRAS Léo VC AMATEUR ST QUENTIN
18 LAMBERT Arnaud ESC MEAUX
19 MALAUSSENA Florian LAGNY PONTCARRE CYC.
20 ENGELS Edgar SC VAL D'ARRE
21 MIOMANDRE Estéban US METRO TRANSPORTS
22 BOULVRAIS Melvin CM AUBERVILLIERS 93
23 BERTHON Néo US CREPYNOISE C
24 BAUWENS Théo CC NOGENT / OISE
25 ARNAUD Théodore ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
26 ALLONGE Nicolas NEUVES MAISONS CYCLISME
27 FRANCOME Alexandre VC AMATEUR ST QUENTIN
28 HENG Valentin EC MONTGERON VIGNEUX
29 PEZON Kyle CC NOGENT / OISE
30 GUDESTE Romain CM AUBERVILLIERS 93
31 BENOIST Tom ESC MEAUX
32 DUBOIS FERARY Florian CC NOGENT / OISE
33 MARTINEAU Angélo ESC MEAUX
34 CIANI Kilian ESC MEAUX
35 AMOURETTE Maël SC VAL D'ARRE
36 BARZEZOWSKI Alan ESC MEAUX
37 UGER Léa EC CHÂTEAU THIERRY
38 MOREAUX Clément P.CHALONNAISE
39 DANNEQUIN Quentin VC CHATEAU THIERRY METROPOLE
40 TRICOT Corentin SC VAL D'ARRE
41 NOLIUS Lucas LAGNY PONTCARRE CYC.
42 PROSPER Nicolas TEAM 94 CYCLING
43 RAUFFLET Emeric ESC MEAUX
44 DORIC Emile CSM CLAMART
45 CAUCHI Joseph PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
46 ZEPHIRIN HENRI LEO Medhi TEAM 94 CYCLING
47 MAGE Rémy JS FERTE GAUCHER
48 MARCOIN Maxime CARTE JOURNEE
49 KONATE Sankou ES STAINS
50 DEBAISIEUX Enzo CC NOGENT / OISE
51 GAGNEUR Florent CSM CLAMART
52 MORISOT Paul alexandre CC NOGENT / OISE
53 BULVESTRE Maxime UC BORDS DE MARNE