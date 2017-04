Saint Simeon (77) - Prix de l'entreprise Philippe (Cadets)

Classement :

1 RUMAN Fabian UV PINON ANIZY 1:39:05

2 PAGNIER Louka ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

3 PENHOET Paul CSM CLAMART

4 DAVIOT Romain UC LONGJUMELLOISE

5 DISCONTIGNY Florian CC NOGENT / OISE

6 MORVAN Thomas ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

7 ROYER Maxime VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES

8 RICHARD ANDRADE Florian US METRO TRANSPORTS

9 NOMINE Lilian LAGNY PONTCARRE CYC.

10 SAMBA Andrew TEAM 94 CYCLING

11 ABRAHAM DUPIN Maxime SC VAL D'ARRE

12 SALOT Adrien JS FERTE GAUCHER

13 MICHEL Cédric ESC MEAUX

14 BERGHEAUD Axel US METRO TRANSPORTS

15 NIDERCORNE Théo US METRO TRANSPORTS

16 MOCCI Pierrick VC CHATEAU THIERRY METROPOLE

17 PIETRAS Léo VC AMATEUR ST QUENTIN

18 LAMBERT Arnaud ESC MEAUX

19 MALAUSSENA Florian LAGNY PONTCARRE CYC.

20 ENGELS Edgar SC VAL D'ARRE

21 MIOMANDRE Estéban US METRO TRANSPORTS

22 BOULVRAIS Melvin CM AUBERVILLIERS 93

23 BERTHON Néo US CREPYNOISE C

24 BAUWENS Théo CC NOGENT / OISE

25 ARNAUD Théodore ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

26 ALLONGE Nicolas NEUVES MAISONS CYCLISME

27 FRANCOME Alexandre VC AMATEUR ST QUENTIN

28 HENG Valentin EC MONTGERON VIGNEUX

29 PEZON Kyle CC NOGENT / OISE

30 GUDESTE Romain CM AUBERVILLIERS 93

31 BENOIST Tom ESC MEAUX

32 DUBOIS FERARY Florian CC NOGENT / OISE

33 MARTINEAU Angélo ESC MEAUX

34 CIANI Kilian ESC MEAUX

35 AMOURETTE Maël SC VAL D'ARRE

36 BARZEZOWSKI Alan ESC MEAUX

37 UGER Léa EC CHÂTEAU THIERRY

38 MOREAUX Clément P.CHALONNAISE

39 DANNEQUIN Quentin VC CHATEAU THIERRY METROPOLE

40 TRICOT Corentin SC VAL D'ARRE

41 NOLIUS Lucas LAGNY PONTCARRE CYC.

42 PROSPER Nicolas TEAM 94 CYCLING

43 RAUFFLET Emeric ESC MEAUX

44 DORIC Emile CSM CLAMART

45 CAUCHI Joseph PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

46 ZEPHIRIN HENRI LEO Medhi TEAM 94 CYCLING

47 MAGE Rémy JS FERTE GAUCHER

48 MARCOIN Maxime CARTE JOURNEE

49 KONATE Sankou ES STAINS

50 DEBAISIEUX Enzo CC NOGENT / OISE

51 GAGNEUR Florent CSM CLAMART

52 MORISOT Paul alexandre CC NOGENT / OISE

53 BULVESTRE Maxime UC BORDS DE MARNE