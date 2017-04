Saint Simeon (77) - Prix du Comité des Fête (Pass D1)

Cyrille Reux (ESC Meaux) a remporté ce Dimanche 9 Avril 2017 le Prix du Comité des Fête à Saint Simeon (77) (Pass D1). Emmanuel Sol (USM Gagny) et Baptiste Soluch (Pédale Combs La Villaise) ont complété le podium.

Classement :

1 REUX Cyrille ESC MEAUX 1:54:49

2 SOL Emmanuel USM GAGNY à 00mn11 s

3 SOLUCH Baptiste PEDALE COMBS LA VILLAISE

4 LOSY Patrick EC MONTGERON VIGNEUX

5 WESELAQUI Grégory A. C. B. B.

6 MARTIGNOLE Eric PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

7 EUGENE Stéphane EC MONTGERON VIGNEUX

8 MASSON Franck USM GAGNY

9 GURHEM Christophe JS FERTE GAUCHER

10 REUX Guillaume

11 DUPOUY Guillaume VC VINCENNES

12 SENEGAS Laurent VC VINCENNES

13 SABOURIN Michaël Jordan TEAM PELTRAX - CSD

14 NOLIUS Jean Christophe USM GAGNY

15 DAVESNE Pierre Antoine VC FONTAINEBLEAU AVON

16 CHARLOT Damien US METRO TRANSPORTS

17 GELLAERTS Emilien TEAM PELTRAX - CSD

18 GARDEZ Franck US MONTFERMEIL

19 AURIOLLE Xavier PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

20 VAN NIMMEN Romuald VC CHATEAU THIERRY METROPOLE

21 MALET Christophe EC MONTGERON VIGNEUX

22 CHALOINE Dorian EC CHATEAU THIERRY

23 FOUQUET Vincent VC CHALLANDAIS

24 MATRAT Christophe CC COULOMMIERS

25 MOREAU Arthur PEDALE COMBS LA VILLAISE

26 RIOU Gilles TEAM PELTRAX - CSD

27 BENICHON Gilles ESC MEAUX

28 MOUASSA Brahim VCA DU BOURGET

29 GRAND Thierry PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

30 LEMEY Eric VCA DU BOURGET

31 VINET Nicolas TEAM CYCLISTE BUSSY

32 POISSON Raphaël EC MONTGERON VIGNEUX

33 MODOLO Eric USM GAGNY

34 GAULTIER Laurent USM GAGNY

35 ANTUNES Frédéric VCA DU BOURGET

36 LEPAGNEZ Henri EC NEUILLY PLAISANCE

37 GAVELLE Michel SE PAVILLONNAIS

38 REMY Thomas PEDALE COMBS LA VILLAISE

39 LEHELLEIX Léo EC MONTGERON VIGNEUX

40 ATRIDE Edie TEAM PELTRAX - CSD

41 SIRNER Nicolas VCA DU BOURGET

42 BOUCOT Alexis

43 BENGALA Jean Marc VCA DU BOURGET

44 DEVOLDER Alexandre USM GAGNY

45 BLAIN Anthony TEAM LA RICHE TERRITORIAUX 37

46 BLEVINAL Stéphane UC FONTENAY 94

47 DEVILLIERS Théo JS FERTE GAUCHER

48 TOUZARD Sébastien EC MONTGERON VIGNEUX

49 MARTIN Michaël LAGNY PONTCARRE CYC.

50 HAUTECOEUR Frédéric PERSEVERANTE PONT/YONNE CYCLISME

51 GRANGER Loïck EC NOISEENNE

52 MONASSIER DESCLAUX Kevin EC MONTGERON VIGNEUX

53 LE POUL Michaël ES STAINS

54 DEVILLIERS Laurent JS FERTE GAUCHER

55 BOUDOT Jérôme LA PEDALE FERTOISE

56 TREVISAN Aldo ESC MEAUX

57 MORIN Christophe CC PONTHIERRY PRINGY