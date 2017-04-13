Saint Simeon (77) - Prix du Comité des Fête (Pass D1)

Classement :
1 REUX Cyrille ESC MEAUX 1:54:49
2 SOL Emmanuel USM GAGNY à 00mn11 s
3 SOLUCH Baptiste PEDALE COMBS LA VILLAISE
4 LOSY Patrick EC MONTGERON VIGNEUX
5 WESELAQUI Grégory A. C. B. B.
6 MARTIGNOLE Eric PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
7 EUGENE Stéphane EC MONTGERON VIGNEUX
8 MASSON Franck USM GAGNY
9 GURHEM Christophe JS FERTE GAUCHER
10 REUX Guillaume
11 DUPOUY Guillaume VC VINCENNES
12 SENEGAS Laurent VC VINCENNES
13 SABOURIN Michaël Jordan TEAM PELTRAX - CSD
14 NOLIUS Jean Christophe USM GAGNY
15 DAVESNE Pierre Antoine VC FONTAINEBLEAU AVON
16 CHARLOT Damien US METRO TRANSPORTS
17 GELLAERTS Emilien TEAM PELTRAX - CSD
18 GARDEZ Franck US MONTFERMEIL
19 AURIOLLE Xavier PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
20 VAN NIMMEN Romuald VC CHATEAU THIERRY METROPOLE
21 MALET Christophe EC MONTGERON VIGNEUX
22 CHALOINE Dorian EC CHATEAU THIERRY
23 FOUQUET Vincent VC CHALLANDAIS
24 MATRAT Christophe CC COULOMMIERS
25 MOREAU Arthur PEDALE COMBS LA VILLAISE
26 RIOU Gilles TEAM PELTRAX - CSD
27 BENICHON Gilles ESC MEAUX
28 MOUASSA Brahim VCA DU BOURGET
29 GRAND Thierry PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
30 LEMEY Eric VCA DU BOURGET
31 VINET Nicolas TEAM CYCLISTE BUSSY
32 POISSON Raphaël EC MONTGERON VIGNEUX
33 MODOLO Eric USM GAGNY
34 GAULTIER Laurent USM GAGNY
35 ANTUNES Frédéric VCA DU BOURGET
36 LEPAGNEZ Henri EC NEUILLY PLAISANCE
37 GAVELLE Michel SE PAVILLONNAIS
38 REMY Thomas PEDALE COMBS LA VILLAISE
39 LEHELLEIX Léo EC MONTGERON VIGNEUX
40 ATRIDE Edie TEAM PELTRAX - CSD
41 SIRNER Nicolas VCA DU BOURGET
42 BOUCOT Alexis
43 BENGALA Jean Marc VCA DU BOURGET
44 DEVOLDER Alexandre USM GAGNY
45 BLAIN Anthony TEAM LA RICHE TERRITORIAUX 37
46 BLEVINAL Stéphane UC FONTENAY 94
47 DEVILLIERS Théo JS FERTE GAUCHER
48 TOUZARD Sébastien EC MONTGERON VIGNEUX
49 MARTIN Michaël LAGNY PONTCARRE CYC.
2 SOL Emmanuel USM GAGNY à 00mn11 s
3 SOLUCH Baptiste PEDALE COMBS LA VILLAISE
4 LOSY Patrick EC MONTGERON VIGNEUX
5 WESELAQUI Grégory A. C. B. B.
6 MARTIGNOLE Eric PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
7 EUGENE Stéphane EC MONTGERON VIGNEUX
8 MASSON Franck USM GAGNY
9 GURHEM Christophe JS FERTE GAUCHER
10 REUX Guillaume
11 DUPOUY Guillaume VC VINCENNES
12 SENEGAS Laurent VC VINCENNES
13 SABOURIN Michaël Jordan TEAM PELTRAX - CSD
14 NOLIUS Jean Christophe USM GAGNY
15 DAVESNE Pierre Antoine VC FONTAINEBLEAU AVON
16 CHARLOT Damien US METRO TRANSPORTS
17 GELLAERTS Emilien TEAM PELTRAX - CSD
18 GARDEZ Franck US MONTFERMEIL
19 AURIOLLE Xavier PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
20 VAN NIMMEN Romuald VC CHATEAU THIERRY METROPOLE
21 MALET Christophe EC MONTGERON VIGNEUX
22 CHALOINE Dorian EC CHATEAU THIERRY
23 FOUQUET Vincent VC CHALLANDAIS
24 MATRAT Christophe CC COULOMMIERS
25 MOREAU Arthur PEDALE COMBS LA VILLAISE
26 RIOU Gilles TEAM PELTRAX - CSD
27 BENICHON Gilles ESC MEAUX
28 MOUASSA Brahim VCA DU BOURGET
29 GRAND Thierry PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
30 LEMEY Eric VCA DU BOURGET
31 VINET Nicolas TEAM CYCLISTE BUSSY
32 POISSON Raphaël EC MONTGERON VIGNEUX
33 MODOLO Eric USM GAGNY
34 GAULTIER Laurent USM GAGNY
35 ANTUNES Frédéric VCA DU BOURGET
36 LEPAGNEZ Henri EC NEUILLY PLAISANCE
37 GAVELLE Michel SE PAVILLONNAIS
38 REMY Thomas PEDALE COMBS LA VILLAISE
39 LEHELLEIX Léo EC MONTGERON VIGNEUX
40 ATRIDE Edie TEAM PELTRAX - CSD
41 SIRNER Nicolas VCA DU BOURGET
42 BOUCOT Alexis
43 BENGALA Jean Marc VCA DU BOURGET
44 DEVOLDER Alexandre USM GAGNY
45 BLAIN Anthony TEAM LA RICHE TERRITORIAUX 37
46 BLEVINAL Stéphane UC FONTENAY 94
47 DEVILLIERS Théo JS FERTE GAUCHER
48 TOUZARD Sébastien EC MONTGERON VIGNEUX
49 MARTIN Michaël LAGNY PONTCARRE CYC.
50 HAUTECOEUR Frédéric PERSEVERANTE PONT/YONNE CYCLISME
51 GRANGER Loïck EC NOISEENNE
52 MONASSIER DESCLAUX Kevin EC MONTGERON VIGNEUX
53 LE POUL Michaël ES STAINS
54 DEVILLIERS Laurent JS FERTE GAUCHER
55 BOUDOT Jérôme LA PEDALE FERTOISE
56 TREVISAN Aldo ESC MEAUX
57 MORIN Christophe CC PONTHIERRY PRINGY
51 GRANGER Loïck EC NOISEENNE
52 MONASSIER DESCLAUX Kevin EC MONTGERON VIGNEUX
53 LE POUL Michaël ES STAINS
54 DEVILLIERS Laurent JS FERTE GAUCHER
55 BOUDOT Jérôme LA PEDALE FERTOISE
56 TREVISAN Aldo ESC MEAUX
57 MORIN Christophe CC PONTHIERRY PRINGY