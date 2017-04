Saint Simeon (77) - Prix du Comité des Fête (Pass D3)

Fabrice Bastin (Team 2 Méricourt) a remporté ce Dimanche 9 Avril 2017 le Prix du Comité des Fête à Saint Simeon (77) (Pass D3). Sylvain Desfeux (US montfermeil) et Christian Masola (Paris Cycliste Olympique) ont complété le podium.

Classement :

1 BASTIN Fabrice TEAM 2 MERICOURT 1:36:14

2 DESFEUX Sylvain US MONTFERMEIL à 02mn01 s

3 MASOLA Christian PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

4 LEFRANCOIS Guillaume EC NEUILLY PLAISANCE

5 WILLIAMS Michaël VCA DU BOURGET

6 DOUCET Michel USM GAGNY

7 FERRI Pascal EC MONTGERON VIGNEUX

8 LETE Frédéric EC CHATEAU THIERRY

9 VERBEKE Antoine EC CHATEAU THIERRY

10 DESCHATRES Jean François SC GRETZ TOURNAN

11 REUX Pierre ESC MEAUX

12 BOUYER Jacques LAGNY PONTCARRE CYC.

13 NOLIUS Bernard EC NEUILLY PLAISANCE

14 HOEL Fabien VC SULPICIEN

15 THEVENIN Fabrice JS FERTE GAUCHER

16 DAUDET Christophe ESC MEAUX

17 CALLICO Bruno US MONTFERMEIL

18 CONTE Christophe ESC MEAUX

19 DUBUSSET Alain SAACY JOUARRE CYCLISME 77

20 BONAFE Nicolas EC NEUILLY PLAISANCE

21 ISELI Patrice ESC MEAUX

22 LE SCRILL Jean Charles PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

23 CONGY Philippe VCA DU BOURGET

24 LESAGE Didier US RIS ORANGIS

25 THOUMELIN Mickaël USM GAGNY

26 KRIM Mustapha SE PAVILLONNAIS

27 LAGRANGE Eric

28 MENNESSON Michel JS FERTE GAUCHER

29 POISSON Emmanuel EC MONTGERON VIGNEUX

30 DOLLE Geoffrey VC CHATEAU THIERRY METROPOLE

31 COURTOIS Hervé A. C. B. B.

32 LE MOIGNE Eric Pierre

33 DUBOIS Didier UNION SPORTIVE TRILPORT GERMIGNY

34 BARBOSA José TEAM PELTRAX - CSD

35 MAGE Frédéric JS FERTE GAUCHER

36 DAMAGNEZ Xavier ESC MEAUX

37 FISTER Serge USM GAGNY

38 AUBARD Christophe SC GRETZ TOURNAN

39 BOUAOUICHE Ammar VCA DU BOURGET

40 FIALIP Eric JS FERTE GAUCHER

41 1277149013 BOURGUIGNON Frédéric SC GRETZ TOURNAN

42 1277115192 MARIA Didier TEAM PELTRAX - CSD

43 1294611008 APPOLINE Gabriel UC FONTENAY 94

44 1277149051 LAROUDIE Jean Luc SC GRETZ TOURNAN

45 1277149048 GRANIER Luc SC GRETZ TOURNAN

46 1902097139 BIDOC Edgard EC CHATEAU THIERRY

47 1293513121 GAMBIRASIO Laurent USM GAGNY

48 1293513073 LEJEUNE Alain USM GAGNY

49 1277114100 DORVAL Benoit JS FERTE GAUCHER

50 1293510018 LEJEUNE Thierry VCA DU BOURGET

51 1277105010 PRAT Didier MELUN CYCL. ORGANISATION

52 1291307021 NEZOT Vincent EC MONTGERON VIGNEUX

53 1293800023 COLBUS David

54 1293504058 ELICE Vincent EC NEUILLY PLAISANCE

55 1293513115 SEGUIN Philippe USM GAGNY

56 1292401309 KAROLEWICZ Willy CSM PUTEAUX

57 1277114137 ZURCHER Mathieu JS FERTE GAUCHER

58 1277115160 HALBOUT Franck TEAM PELTRAX - CSD