Saint Simeon (77) - Prix du Comité des Fête (Pass D3)

Classement :
1 BASTIN Fabrice TEAM 2 MERICOURT 1:36:14
2 DESFEUX Sylvain US MONTFERMEIL à 02mn01 s
3 MASOLA Christian PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
4 LEFRANCOIS Guillaume EC NEUILLY PLAISANCE
5 WILLIAMS Michaël VCA DU BOURGET
6 DOUCET Michel USM GAGNY
7 FERRI Pascal EC MONTGERON VIGNEUX
8 LETE Frédéric EC CHATEAU THIERRY
9 VERBEKE Antoine EC CHATEAU THIERRY
10 DESCHATRES Jean François SC GRETZ TOURNAN
11 REUX Pierre ESC MEAUX
12 BOUYER Jacques LAGNY PONTCARRE CYC.
13 NOLIUS Bernard EC NEUILLY PLAISANCE
14 HOEL Fabien VC SULPICIEN
15 THEVENIN Fabrice JS FERTE GAUCHER
16 DAUDET Christophe ESC MEAUX
17 CALLICO Bruno US MONTFERMEIL
18 CONTE Christophe ESC MEAUX
19 DUBUSSET Alain SAACY JOUARRE CYCLISME 77
20 BONAFE Nicolas EC NEUILLY PLAISANCE
21 ISELI Patrice ESC MEAUX
22 LE SCRILL Jean Charles PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
23 CONGY Philippe VCA DU BOURGET
24 LESAGE Didier US RIS ORANGIS
25 THOUMELIN Mickaël USM GAGNY
26 KRIM Mustapha SE PAVILLONNAIS
27 LAGRANGE Eric
28 MENNESSON Michel JS FERTE GAUCHER
29 POISSON Emmanuel EC MONTGERON VIGNEUX
30 DOLLE Geoffrey VC CHATEAU THIERRY METROPOLE
31 COURTOIS Hervé A. C. B. B.
32 LE MOIGNE Eric Pierre
33 DUBOIS Didier UNION SPORTIVE TRILPORT GERMIGNY
34 BARBOSA José TEAM PELTRAX - CSD
35 MAGE Frédéric JS FERTE GAUCHER
36 DAMAGNEZ Xavier ESC MEAUX
37 FISTER Serge USM GAGNY
38 AUBARD Christophe SC GRETZ TOURNAN
39 BOUAOUICHE Ammar VCA DU BOURGET
40 FIALIP Eric JS FERTE GAUCHER
41 1277149013 BOURGUIGNON Frédéric SC GRETZ TOURNAN
42 1277115192 MARIA Didier TEAM PELTRAX - CSD
43 1294611008 APPOLINE Gabriel UC FONTENAY 94
44 1277149051 LAROUDIE Jean Luc SC GRETZ TOURNAN
45 1277149048 GRANIER Luc SC GRETZ TOURNAN
46 1902097139 BIDOC Edgard EC CHATEAU THIERRY
47 1293513121 GAMBIRASIO Laurent USM GAGNY
48 1293513073 LEJEUNE Alain USM GAGNY
49 1277114100 DORVAL Benoit JS FERTE GAUCHER
50 1293510018 LEJEUNE Thierry VCA DU BOURGET
51 1277105010 PRAT Didier MELUN CYCL. ORGANISATION
52 1291307021 NEZOT Vincent EC MONTGERON VIGNEUX
53 1293800023 COLBUS David
54 1293504058 ELICE Vincent EC NEUILLY PLAISANCE
55 1293513115 SEGUIN Philippe USM GAGNY
56 1292401309 KAROLEWICZ Willy CSM PUTEAUX
57 1277114137 ZURCHER Mathieu JS FERTE GAUCHER
58 1277115160 HALBOUT Franck TEAM PELTRAX - CSD