Denain : Démare a décoiffé Bouhanni dans le final !

Cette 6e manche de la Coupe de France s'annonçait très ouverte. Sous un ciel clément, 18 formations pour 155 coureurs s'élançaient pour en découdre sur 199,6 Km et succéder à Daniel Mc Lay le rapide Britannique de la formation de Fortuneo-Vital Concept.

Sur la première boucle de 55.8km par Cuvillers, la première attaque notable du jour est à mettre au crédit de Gatis SMUKULIS (Delko Marseille-Provence KTM), le Letton a toutefois vite été repris par le peloton. Puis très vite dès la première dizaine de kilomètres Ludovic ROBEET (WB-Veranclassic-Aqua Protect), Christophe NOPPE (Sport Vlaanderen-Baloise), Nicola BOEM (Bardiani-CSF), Stef VAN ZUMMEREN (Veranda's Willems-Crelan), Hamish SCHREURS (Israel Cycling Academy) et Juan José AMADOR (Manzana Postobón Team) composent cette échappée qui compte 30" d'avance sur le peloton. km 30 Sprint 1. Bouchain km 46.5 Juan José AMADOR (Manzana Postobón Team) se relève. L'échappée n'est donc plus composée que de 5 coureurs. En contre Gatis SMUKULIS (Delko Marseille-Provence KTM) sortit en solo, vint reprendre dans un premier temps Juan José AMADOR (Manzana Postobón Team). Un duo composé qui après un bel effort repris place auprès du groupe de tête. Après un premier passage sur la ligne, arriva le plat de consistance avec la seconde boucle longue de 99.2km pimentée de quelques GPMts. Avec derrière l’échappée Cofidis qui mène, puis aidé de FDJ, puis des AG2R La Mondiale et des Delko - Marseille Provence KTM. les écarts voisinant les 3mn.

Mais juste avant çà certains comme Berden DE VRIES (Roompot-Nederlandse Loterij) qui est en contre avec Joeri CALLEEUW (Roubaix-Lille Métropole) eurent la bonne idée de faire l’effort et de s’associer à l’échappée.

De retour sur Denain, et avant les dernières boucles finales en contre on ajusta les écarts à moins d’une minute. Laissant devant Ludovic ROBEET (WB - Veranclassic - Aqua Protect) et ses amis assurer le spectacle.

Le regroupement annoncé arriva dans la dernière circonférence, les Cofidis et FdJ mobilisant les troupes. « Cette victoire est une surprise. J'étais motivé mais je n'ai pas super bien récupéré de Paris-Roubaix (6e). Ce n'était pas facile en début de course. J'ai douté. Je me suis dit que le sprint allait être compliqué. Nous avons tenté un coup de bordure qui n'a pas fonctionné. Plusieurs coureurs de l'équipe avaient encore Paris-Roubaix dans les jambes. » lâcha Arnaud Démare à nos amis de DirectVelo « Je savais que les Cofidis allaient emmener alors j'ai préféré me caler dans la roue de Nacer (Bouhanni). Et tout s'est bien passé. J'ai pu m'exprimer comme je le voulais. J'ai été avantagé car le sprint s'est lancé « très fort ». J'ai été parfaitement emmené par Daniel Hoelgaard qui est revenu à 1500 mètres de la ligne. On a dépassé les Cofidis. Il a fait un super travail. Je suis content de m'imposer pour la deuxième fois ici. J'ai de nombreux supporters à Denain, c'est cool ! Je suis très content ! Il n'y a pas de petite victoire. Je suis un sprinteur, j'ai besoin de lever les bras. Une 6e place à Roubaix vaut des victoires mais ça fait du bien de gagner. ». Et devant la foule des grands jours à Denain , Arnaud Démare mystifia tout le monde en inscrivant pour la seconde fois son nom au palmarès de l’épreuve de Dominique Serrano.