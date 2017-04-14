Dottignies (Belgique) - Grand prix du Jeudi Saint

Classement :
1 DE JONG THALITA (F) UCI WT LARES-WAOWDEALS WOMEN CT 02:26:16
2 DE VUYST SOFIE (F) LARES WOAWDEALS 02:26:16
3 VERSTICHELEN FEMKE (F) BIZKAIA-DURANGO 02:26:30
4 MOE INGRID (F) BERGEN CK 02:26:30
5 MICHIELS GITHA (F) LINGIER VERSLUYS BEACHBIKERS VZW 02:26:30
6 NESSMAR ALEXANDRA (F) TEAM CRESCENT D.A.R.E 02:29:53
7 MOBERG EMILIE (F) HALDEN CK 02:29:56
8 OLSEN CAROLINE THORVIK BERGEN CK 02:29:56
9 INGHELBRECHT SARAH (F) LARES-WAOWDEALS 02:29:56
10 JAMIESON AMANDA (F) MAASLANDER VERIS CCN INTERNATIONAL CYCLING 02:29:56
11 DELBAERE FIEN (F) SPORTVLAANDEREN ETIXX 02:29:56
12 BELZ ELODIE (F) DN17 NOUVELLE AQUITAINE 02:29:56
13 VAN LEEUWE ESTHER (F) WV DE JONGE RENNER 02:29:56
14 REES EDIE ANTONIA (F) SAF ZEISSENH 02:29:56
15 DUTRIAUX FIONA (F) AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM 02:29:56
16 LAHAYE LUCIE UV ANGERIENNE 02:29:56
17 VAN DEN HAUTE STEFFY (F) AUTOGLAS WETTEREN 02:29:56
18 GULLIKSEN LINE (F) AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM 02:29:56
19 VANDEKERCKHOVE JULIETTE (F) AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM 02:29:56
20 MARKUS KELLY (F) LARES-WAOWDEALS WOMEN CYCLINGTEAM DNF
21 KALM KELLY (F) ISOREX 02:29:56
22 BROSSARD EMMANUELLE AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM 02:29:56
23 VAINIONPAA LAURA (F) ISOREX 02:29:56
24 AHLSTRAND EMMA (F) TEAM CRESCENT D.A.R.E 02:29:56
25 GRONDAHL ANTONIA (F) ISOREX 02:29:56
26 BORGLI STINE CRESCENT 02:29:56
27 VAN VELZEN BRYONY LARES WAOWDEALS WOMEN PRO CYCLING TEAM 02:29:56
28 BROLL SILJE0 (F) BERGEN CK 02:29:56
29 GINS TARA (F) LARES-WAOWDEALS 02:29:56
30 DEBBOUDT EVELIEN (F) KEUKENS REDANT CYCLING TEAM 02:29:56
31 DEBBOUDT LENSY (F) KEUKENS REDANT CYCLING TEAM 02:29:56
32 MICHIELSEN-STEVENS SARAH (F) SPRINTERS MALDEREN 02:29:56
33 VAN DEN STEEN KIM (F) AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM 02:29:56
34 BORREMANS SARAH (F) AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM 02:29:56
35 VAN LOO CHRISTEL (F) MAASLANDER VERIS CCN INTERNATIONAL CYCLING 02:29:56
36 DOCX MIEKE (F) LARES-WAOWDEALS WOMEN CYCLINGTEAM 02:29:56
37 ANDERSSON EMMY (F) DE SPRINTERS MALDEREN 02:29:56
38 FABER CLAIRE (F) WV ZEEWS VLAANDEREN.NL 02:29:56
39 RIJKES SARAH LARES WAOWDEALS 02:29:56
40 JONKER CHANE (F) ISOREX 02:29:56
41 ERNGREN IDA (F) TEAM CRESCENT D.A.R.E 02:29:56
42 PILZ ESTEFANIA (F) AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM 02:29:56
43 KORMOS VERONIKA MAASLANDSTER CCN INTERNATIONAL CT 02:30:36
44 VANDEWALLE ISABEL (F) ISOREX 02:31:14
45 DENEEF NAIKA (F) AUTOGLASS WETTEREN CYCLING TEAM 02:31:31
46 BERLIN MALIN (F) TEAM DE SPRINTERS MALDEREN 02:32:18
DNF MAKISE TSUBASA (F) MAASLANDER VERIS CCN INTERNATIONAL CYCLING 02:29:56
DNF MACKAY CARLEY (F) MAASLANDER VERIS CCN INTERNATIONAL CYCLING
DNF CHARD MEGAN ISOREX
DNF TERJESEN ANDREA ISOREX
DNF AVOINE ALISON CC CAMBRAI
DNF HARSCH ANNE SOPHIE (F) SAF ZEISSENG
DNF DUTOUR MARGOT (F) AUTOGLAS WETTEREN TEAM CYCLING
DNF TORTOLINA GAIA (F) SERVETTO - GIUSTA
DNF VAN GLABEKE SHANA (F) UCI TEAM LARES WAOWDEALS
DNF HEIJ SABINE (F) KLEUR OP MAAT - BNS TECHNICS
DNF BIRKENES KARINA (F) BERGEN CK
DNF UTVIK EMELIE RØE BERGEN CK
DNF FLAMENT AURORE PEDALE MADELEINOISE
DNF WYPELIER HUYGENS CYNTHIA (F) PEDALE MADELAINOISE
DNF TANASI SANDRA (F) PEDALE MADELEINOISE
DNF VANDECASTEELE MARIE PEDALE MADELAINOISE
DNF LEENKNEGT LILIANE (F) ISOREX
DNF SVARF SELMA (F) TEAM CRESCENT D.A.R.E
DNF ANDERSSON ALICE (F) STOCKHOLM CK
DNF LALOUX MAUD (F) PEDALE MADELEINOISE
DNF DODGE LAUREN (F) AUTOMATIC ENDURANCE