Dugny (93) - Prix du Conseil Municipal (Minimes)

Classement :
1 MAURICIO Flavio ROUE D'OR CONFLANAISE 0:50:25
2 KANDISSOUNON Arthur EC AULNAY
3 ESTREMANHO Hugo VC SAVIGNY SUR ORGE
4 MENAGER Enzo CC FORMERIE
5 GRAZIANI Timoté ESC MEAUX
6 GOUSSOT Cyprien EC MONTGERON VIGNEUX
7 LINVAL Florian EC AULNAY
8 BAR Nathan VC SAVIGNY SUR ORGE
9 CRAMETTE Noé EC OSNY PONTOISE
10 DURAZZI Nolan CC NOGENT / OISE
11 DAVY Augustin CSM CLAMART
12 DELABRE Axel US METRO TRANSPORTS
13 SERRURIER Enzo CM AUBERVILLIERS 93
14 BAKRI Samy Adam UC PIERREFITTOISE
15 CORMON Thibault E.GISORSIENNE
16 PIGEARD Florent E.GISORSIENNE
17 LE MORVAN Odin UC LONGJUMELLOISE
18 DUMONT Enzo AC CLERMONTOIS
19 MARTIN Mattéo US METRO TRANSPORTS
20 DELAMARRE Cameron LES BLEUS DE FRANCE
21 COULON Louis LAGNY PONTCARRE CYC.
22 FARAUT Ambroise ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
23 DEMONMEROT Thibaut LES RAYONS DE L'AVENIR
24 MARCHETTI Alonso LAGNY PONTCARRE CYC.
25 RICHE Tony AC MARINES
26 MEZIERES Hugo LES RAYONS DE L'AVENIR
27 DIALLO Kile CS VILLETANEUSE
28 PELTIER Mathis OLYMPIQUE C.V.O.
29 FERRAOUN Hamza PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
30 MOURAND Cédric LAGNY PONTCARRE CYC.
31 SPILERS Charbel LAGNY PONTCARRE CYC.
32 LONDAS Leynne CS VILLETANEUSE
33 FIALIP Louison JS FERTE GAUCHER
34 DUBAND Antonin LAGNY PONTCARRE CYC.
35 RATAJ Armand EC MONTGERON VIGNEUX