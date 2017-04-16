Dugny (93) - Prix du Conseil Municipal (Dames Minimes/cadettes)

Classement :
1 NENADOVIC Kristina CS VILLETANEUSE 1:26:02
2 DUBOIS Alicia UC LONGJUMELLOISE
3 BROUSSE Marina CSM VILLENEUVE GARENNE
4 RADADI Ambre CC FORMERIE
5 GOERGEN Océane ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
6 FAHY Camille JS FERTE GAUCHER
7 LINDAUER Cassandra AS THOUROTTE CYCLISTE
8 KOUAME Taky Marie Divine TEAM 94 CYCLING
9 SILVA Morgane OLYMPIQUE C.V.O.
10 DEMONTREUILLE Mathilde SC VAL D'ARRE
11 LALLEMANT Lara CSM VILLENEUVE GARENNE
12 LACLARE Amandine PEDALE COMBS LA VILLAISE
13 VERSCHELDE Leane ESC MEAUX
14 BERGHEAUD Maëlys US METRO TRANSPORTS
15 VERLET Laurie CM AUBERVILLIERS 93
16 BREBANT Anaïs CDC SEINE-SAINT-DENIS DE LA FFC
17 RIOBE Alice CSM CLAMART
18 UGER Léa EC CHATEAU THIERRY
19 FLACELIERE Valentine CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
20 KAROUIA Sonia CS VILLETANEUSE
21 LETAILLEUR Shirine US METRO TRANSPORTS
22 RUIZ PEREZ Tallia SCA 2000 EVRY
23 DURIEUX Fiona CM AUBERVILLIERS 93
24 PRUDENT Farrah TEAM 94 CYCLING
25 COUVET Fanny CSM PUTEAUX
26 SELLIER Alicia TEAM PELTRAX - CSD
27 FONTAINE Pauline US MAULE CYCLISME
28 GEISEN Mathilde NEUVES MAISONS CYCLISME
29 MOUTOUSSAMY Eloane EC MONTGERON VIGNEUX
30 JEANNEAU Lina EC OSNY PONTOISE
31 RATNA Iniya CDC SEINE-SAINT-DENIS DE LA FFC