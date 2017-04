Dugny (93) - Prix du Conseil Municipal (Dames Minimes/cadettes)

Classement :

1 NENADOVIC Kristina CS VILLETANEUSE 1:26:02

2 DUBOIS Alicia UC LONGJUMELLOISE

3 BROUSSE Marina CSM VILLENEUVE GARENNE

4 RADADI Ambre CC FORMERIE

5 GOERGEN Océane ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

6 FAHY Camille JS FERTE GAUCHER

7 LINDAUER Cassandra AS THOUROTTE CYCLISTE

8 KOUAME Taky Marie Divine TEAM 94 CYCLING

9 SILVA Morgane OLYMPIQUE C.V.O.

10 DEMONTREUILLE Mathilde SC VAL D'ARRE

11 LALLEMANT Lara CSM VILLENEUVE GARENNE

12 LACLARE Amandine PEDALE COMBS LA VILLAISE

13 VERSCHELDE Leane ESC MEAUX

14 BERGHEAUD Maëlys US METRO TRANSPORTS

15 VERLET Laurie CM AUBERVILLIERS 93

16 BREBANT Anaïs CDC SEINE-SAINT-DENIS DE LA FFC

17 RIOBE Alice CSM CLAMART

18 UGER Léa EC CHATEAU THIERRY

19 FLACELIERE Valentine CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

20 KAROUIA Sonia CS VILLETANEUSE

21 LETAILLEUR Shirine US METRO TRANSPORTS

22 RUIZ PEREZ Tallia SCA 2000 EVRY

23 DURIEUX Fiona CM AUBERVILLIERS 93

24 PRUDENT Farrah TEAM 94 CYCLING

25 COUVET Fanny CSM PUTEAUX

26 SELLIER Alicia TEAM PELTRAX - CSD

27 FONTAINE Pauline US MAULE CYCLISME

28 GEISEN Mathilde NEUVES MAISONS CYCLISME

29 MOUTOUSSAMY Eloane EC MONTGERON VIGNEUX

30 JEANNEAU Lina EC OSNY PONTOISE

31 RATNA Iniya CDC SEINE-SAINT-DENIS DE LA FFC