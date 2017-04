Dugny (93) - Prix du Conseil Municipal (Dames Seniors/juniors)

Classement :

1 CLOAREC Marine ESC MEAUX

2 DUPONT Emmanuelle SPRINTER CLUB DE ROCHY CONDE

3 DAYDE Léa CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

4 RIBEIRO Leah CSM VILLENEUVE GARENNE

5 FENART Ophelie CSM VILLENEUVE GARENNE

6 LETAILLEUR Zohra ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

7 DA CRUZ Laura CSM VILLENEUVE GARENNE

8 MIDELET Alphanie CLUB CYCLISTE BOULOU

9 EVRARD Sophie SPRINTER CLUB DE ROCHY CONDE

10 STAELENS Bérengère CM AUBERVILLIERS 93

11 JAMONEAU Steffi CG ORLEANS LOIRET

12 CONTAULT Marjorie CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

13 CERVESATO Oriane U.V.C.A TROYES

14 BUGEIA Alessia VC MORTEAU MONTBENOIT

15 AVOINE Alison CC CAMBRESIEN

16 THIEBAULT Marine CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

17 DUFOUR Marie CS MAINVILLIERS

18 POSENATO Julie CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

19 FOURCADE Elodie CSM PUTEAUX

20 GATIGNOL Christelle ANET VELO CLUB

21 OHLMANN Delphine AC DE CATENOY

22 LOLLIEROU Elodie U.V.C.A TROYES

23 TORIO Sylvia SPRINTER CLUB DE ROCHY CONDE

24 ROLEA Nicoleta Lavinia CM AUBERVILLIERS 93

25 BRUNET Marie CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

26 BUZZI Alexia CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

27 LEVARLET Clara CM AUBERVILLIERS 93

28 LABEYRIE Mélanie CM AUBERVILLIERS 93

29 BARTHE FRANQUIN Isabelle CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

30 CARRE Léaldine CSM VILLENEUVE GARENNE

31 TREHIN Margot CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

32 BARRALIS Béatrice CSM PUTEAUX

33 BERAUDO Anaïs CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

34 ANNEBIQUE Hélène ESC MEAUX

35 SHAMINA Anna US CRETEIL

36 AIECH Katleen US CRETEIL