Dugny (93) - Prix du Conseil Municipal (Dames Seniors/juniors)

Classement :
1 CLOAREC Marine ESC MEAUX
2 DUPONT Emmanuelle SPRINTER CLUB DE ROCHY CONDE
3 DAYDE Léa CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
4 RIBEIRO Leah CSM VILLENEUVE GARENNE
5 FENART Ophelie CSM VILLENEUVE GARENNE
6 LETAILLEUR Zohra ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
7 DA CRUZ Laura CSM VILLENEUVE GARENNE
8 MIDELET Alphanie CLUB CYCLISTE BOULOU
9 EVRARD Sophie SPRINTER CLUB DE ROCHY CONDE
10 STAELENS Bérengère CM AUBERVILLIERS 93
11 JAMONEAU Steffi CG ORLEANS LOIRET
12 CONTAULT Marjorie CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
13 CERVESATO Oriane U.V.C.A TROYES
14 BUGEIA Alessia VC MORTEAU MONTBENOIT
15 AVOINE Alison CC CAMBRESIEN
16 THIEBAULT Marine CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
17 DUFOUR Marie CS MAINVILLIERS
18 POSENATO Julie CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
19 FOURCADE Elodie CSM PUTEAUX
20 GATIGNOL Christelle ANET VELO CLUB
21 OHLMANN Delphine AC DE CATENOY
22 LOLLIEROU Elodie U.V.C.A TROYES
23 TORIO Sylvia SPRINTER CLUB DE ROCHY CONDE
24 ROLEA Nicoleta Lavinia CM AUBERVILLIERS 93
25 BRUNET Marie CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
26 BUZZI Alexia CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
27 LEVARLET Clara CM AUBERVILLIERS 93
28 LABEYRIE Mélanie CM AUBERVILLIERS 93
29 BARTHE FRANQUIN Isabelle CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
30 CARRE Léaldine CSM VILLENEUVE GARENNE
31 TREHIN Margot CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
32 BARRALIS Béatrice CSM PUTEAUX
33 BERAUDO Anaïs CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
34 ANNEBIQUE Hélène ESC MEAUX
35 SHAMINA Anna US CRETEIL
36 AIECH Katleen US CRETEIL