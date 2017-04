Dugny (93) - Prix du Conseil Municipal (Cadets)

Classement :

1 VILHES Samy VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES

2 BOULVRAIS Melvin CM AUBERVILLIERS 93

3 KONATE Sankou ES STAINS

4 CARON Antony US METRO TRANSPORTS

5 FEAUTRIER Thomas ANTONY BERNY CYCLISTE

6 PEZON Kyle CC NOGENT / OISE

7 DAVIOT Romain UC LONGJUMELLOISE

8 MARTHE ROSE Yannick ES STAINS

9 ABRAHAM DUPIN Maxime SC VAL D'ARRE

10 NAPIERAY Aymeric AC CLERMONTOIS

11 GEAY William VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES

12 SAINT ANGE Killian CS VILLETANEUSE

13 BITAUDEAU Clément VC SAVIGNY SUR ORGE

14 PERE Maxime ANTONY BERNY CYCLISTE

15 DE BONA Anthony US MAULE CYCLISME

16 THOMAS Valentin ROUE D'OR CONFLANAISE

17 BARZEZOWSKI Alan ESC MEAUX

18 NIDERCORNE Théo US METRO TRANSPORTS

19 DUMONT Hugo AC CLERMONTOIS

20 CORMON Fabien E.GISORSIENNE

21 AUGUET Thibault OLYMPIQUE C.V.O.

22 LEMPERIERE Lucas ES STAINS

23 RAUFFLET Emeric ESC MEAUX

24 FERRY Axel US METRO TRANSPORTS

25 DEMARIA Sacha VC SAVIGNY SUR ORGE

26 TINTI Hugo TEAM 94 CYCLING

27 RAMDINE Yanis CDC SEINE-SAINT-DENIS DE LA FFC

28 SUZZONI Clément US METRO TRANSPORTS

29 MACE Marius PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

30 BERGHEAUD Axel US METRO TRANSPORTS

31 LEVASSEUR Maxime PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

32 LUAKI Mathias VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES

33 GONON François ANTONY BERNY CYCLISTE

34 PILLON Jules ESC MEAUX

35 ENGUEHARD Kiko CSM CLAMART

36 GOURLOO Malvin CC NOGENT / OISE

37 DORIC Emile CSM CLAMART

38 HINFRAY Gauthier PEDALE COMBS LA VILLAISE

39 GUDESTE Romain CM AUBERVILLIERS 93

40 SAYED AHMED Karim VC CLICHY SOUS BOIS

41 PALIERNE Lucas US MAULE CYCLISME

42 GREZAUD Victor US METRO TRANSPORTS

43 BOREL Tony CSM CLAMART

44 MORISOT Paul Alexandre CC NOGENT / OISE

45 NOUGAILLON Félix USM GAGNY

46 MARTINEAU Angélo ESC MEAUX

47 LEDEME Dylan ANTONY BERNY CYCLISTE

48 MACARY Lucas VC SAVIGNY SUR ORGE

49 NEDELCU Stephan CS VILLETANEUSE

50 BULVESTRE Maxime UC BORDS DE MARNE