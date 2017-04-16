Dugny (93) - Prix du Conseil Municipal (Cadets)

Classement :
1 VILHES Samy VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES
2 BOULVRAIS Melvin CM AUBERVILLIERS 93
3 KONATE Sankou ES STAINS
4 CARON Antony US METRO TRANSPORTS
5 FEAUTRIER Thomas ANTONY BERNY CYCLISTE
6 PEZON Kyle CC NOGENT / OISE
7 DAVIOT Romain UC LONGJUMELLOISE
8 MARTHE ROSE Yannick ES STAINS
9 ABRAHAM DUPIN Maxime SC VAL D'ARRE
10 NAPIERAY Aymeric AC CLERMONTOIS
11 GEAY William VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES
12 SAINT ANGE Killian CS VILLETANEUSE
13 BITAUDEAU Clément VC SAVIGNY SUR ORGE
14 PERE Maxime ANTONY BERNY CYCLISTE
15 DE BONA Anthony US MAULE CYCLISME
16 THOMAS Valentin ROUE D'OR CONFLANAISE
17 BARZEZOWSKI Alan ESC MEAUX
18 NIDERCORNE Théo US METRO TRANSPORTS
19 DUMONT Hugo AC CLERMONTOIS
20 CORMON Fabien E.GISORSIENNE
21 AUGUET Thibault OLYMPIQUE C.V.O.
22 LEMPERIERE Lucas ES STAINS
23 RAUFFLET Emeric ESC MEAUX
24 FERRY Axel US METRO TRANSPORTS
25 DEMARIA Sacha VC SAVIGNY SUR ORGE
26 TINTI Hugo TEAM 94 CYCLING
27 RAMDINE Yanis CDC SEINE-SAINT-DENIS DE LA FFC
28 SUZZONI Clément US METRO TRANSPORTS
29 MACE Marius PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
30 BERGHEAUD Axel US METRO TRANSPORTS
31 LEVASSEUR Maxime PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
32 LUAKI Mathias VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES
33 GONON François ANTONY BERNY CYCLISTE
34 PILLON Jules ESC MEAUX
35 ENGUEHARD Kiko CSM CLAMART
36 GOURLOO Malvin CC NOGENT / OISE
37 DORIC Emile CSM CLAMART
38 HINFRAY Gauthier PEDALE COMBS LA VILLAISE
39 GUDESTE Romain CM AUBERVILLIERS 93
40 SAYED AHMED Karim VC CLICHY SOUS BOIS
41 PALIERNE Lucas US MAULE CYCLISME
42 GREZAUD Victor US METRO TRANSPORTS
43 BOREL Tony CSM CLAMART
44 MORISOT Paul Alexandre CC NOGENT / OISE
45 NOUGAILLON Félix USM GAGNY
46 MARTINEAU Angélo ESC MEAUX
47 LEDEME Dylan ANTONY BERNY CYCLISTE
48 MACARY Lucas VC SAVIGNY SUR ORGE
49 NEDELCU Stephan CS VILLETANEUSE
50 BULVESTRE Maxime UC BORDS DE MARNE