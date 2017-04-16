Dugny (93) - Prix du Conseil Municipal (2-3-Juniors)

Classement :
1 LE CORRE William TEAM PELTRAX - CSD 2:24:51
2 LEGRAND Matthieu TEAM PELTRAX - CSD
3 SANZ Eric US CRETEIL
4 JUMEAUX Henry TEAM PELTRAX - CSD
5 NOEL Julien ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
6 CHALEL Yacine OLYMPIQUE C.V.O.
7 LE NEUN Florian TEAM PELTRAX - CSD
8 MACE Valentin AC BAYEUX
9 GAMEZ Christopher VCA DU BOURGET
10 LECLERC Julien AV THIAIS
11 PHAETON Collins TEAM PELTRAX - CSD
12 CORDIER Julien VC BEAUVAISIEN OISE
13 ROMIGUIERE Louis PARISIS A.C. 95
14 CONNAN Marc VCA DU BOURGET
15 RICCI Pierre ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
16 ALIA Florian PARISIS A.C. 95
17 CONTAL Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX
18 FOYE Kevin AS CHELLES
19 BROOKS Adelio Kurt AS CORBEIL ESSONNES
20 DEJEANNE Adrien TARBES CYCLISTE COMPETITION
21 DANTON Arnaud CM AUBERVILLIERS 93
22 DELAMARRE Christophe LES BLEUS DE FRANCE
23 DUHAMEL Frantz VC BEAUVAISIEN OISE
24 MALET Robin EC MONTGERON VIGNEUX
25 PEREIRA MARTINS Julien OLYMPIQUE C.V.O.
26 FREITAS Jérémy CM AUBERVILLIERS 93
27 MERCIER Nicolas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
28 NOJAC Thibaud VCA DU BOURGET
29 CORTOT Louis AS CORBEIL ESSONNES
30 CAILLARD Baptiste VC SAVIGNY SUR ORGE
31 SOISSONS Alexis VC MONTIGNY BRETONNEUX
32 DURET Benjamin SC VAL D'ARRE
33 OCHOA Pablo CSM CLAMART
34 DURAND Nicolas CM AUBERVILLIERS 93
35 LEMELLE Hugo EC MONTGERON VIGNEUX
36 GILLES Cyprien UC ALENCON DAMIGNY
37 WOLFERSBERGER Adrien VC SAVIGNY SUR ORGE
38 GOULET Grégory UC BORDS DE MARNE
39 LUBIN Jordan CS VILLETANEUSE
40 CRISIAS Raphaël PARISIS A.C. 95
41 GREDOIRE Jordan VCA DU BOURGET
42 BOURSON Julien ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
43 LE GUEL Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX
44 ALVAREZ Julien USM GAGNY
45 REGNER Louis ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
46 LEROY Maxime CM AUBERVILLIERS 93
47 GUDESTE Thomas CM AUBERVILLIERS 93
48 BRACONNIER Vincent VC SAVIGNY SUR ORGE
49 GOUVEIA Yvann US METRO TRANSPORTS
50 TOUZEAU Alexandre VS CHARTRAIN
51 OUEDRAOGO Mickaël TEAM 94 CYCLING
52 PHILIPPE Mathieu RETZ BIKE CLUB
53 DUPUY Silouane VCA DU BOURGET
54 LETAILLEUR Rayan VC SAVIGNY SUR ORGE
55 LAVOREL Stéphane TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX
56 GREVIN Jérôme TEAM PELTRAX - CSD
57 DEMOULIN Olivier RUEIL A.C.
58 AMELINE Bastien VCA DU BOURGET
59 BARBOSA Guillaume TEAM PELTRAX - CSD
60 GILLAIN Christian PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
61 GAULTIER Laurent USM GAGNY
62 BOMBARDIERI Hervé OLYMPIQUE C.V.O.
63 ROPARS Philippe PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
64 SIMON Frédéric CC NOGENT / OISE
65 FROGER Frédéric CC COULOMMIERS
66 GUILLOU Thibault CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
67 SOUBADOU Bertrand VS CHARTRAIN
68 VICTOR Yoann TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX
69 MEUNIER Nicolas TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX
70 POLI Alessandro VCA DU BOURGET
71 LASALLE Vincent UV NEUBOURG
72 HOFFMANN Alexis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
73 LACAINE Alexis PARISIS A.C. 95
74 CHABA Julien ANTONY BERNY CYCLISTE
75 DELORY Cyril TEAM PELTRAX - CSD
76 BENHAMOU Jérémy AV THIAIS
77 PICQUOT Florian VCA DU BOURGET
78 PLAISANT Julien CM AUBERVILLIERS 93
79 BERTINI Vincent SC VAL D'ARRE
80 PITTIA Emmanuelle EC MONTGERON VIGNEUX
81 PALLAIN DUPRE Léo ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
82 MARION Franck EC MONTGERON VIGNEUX
83 DELACOUR Thomas PEDALE COMBS LA VILLAISE
Crédit Photo : Martial Denais