Dugny (93) - Prix du Conseil Municipal (2-3-Juniors)

Classement :

1 LE CORRE William TEAM PELTRAX - CSD 2:24:51

2 LEGRAND Matthieu TEAM PELTRAX - CSD

3 SANZ Eric US CRETEIL

4 JUMEAUX Henry TEAM PELTRAX - CSD

5 NOEL Julien ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

6 CHALEL Yacine OLYMPIQUE C.V.O.

7 LE NEUN Florian TEAM PELTRAX - CSD

8 MACE Valentin AC BAYEUX

9 GAMEZ Christopher VCA DU BOURGET

10 LECLERC Julien AV THIAIS

11 PHAETON Collins TEAM PELTRAX - CSD

12 CORDIER Julien VC BEAUVAISIEN OISE

13 ROMIGUIERE Louis PARISIS A.C. 95

14 CONNAN Marc VCA DU BOURGET

15 RICCI Pierre ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

16 ALIA Florian PARISIS A.C. 95

17 CONTAL Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX

18 FOYE Kevin AS CHELLES

19 BROOKS Adelio Kurt AS CORBEIL ESSONNES

20 DEJEANNE Adrien TARBES CYCLISTE COMPETITION

21 DANTON Arnaud CM AUBERVILLIERS 93

22 DELAMARRE Christophe LES BLEUS DE FRANCE

23 DUHAMEL Frantz VC BEAUVAISIEN OISE

24 MALET Robin EC MONTGERON VIGNEUX

25 PEREIRA MARTINS Julien OLYMPIQUE C.V.O.

26 FREITAS Jérémy CM AUBERVILLIERS 93

27 MERCIER Nicolas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

28 NOJAC Thibaud VCA DU BOURGET

29 CORTOT Louis AS CORBEIL ESSONNES

30 CAILLARD Baptiste VC SAVIGNY SUR ORGE

31 SOISSONS Alexis VC MONTIGNY BRETONNEUX

32 DURET Benjamin SC VAL D'ARRE

33 OCHOA Pablo CSM CLAMART

34 DURAND Nicolas CM AUBERVILLIERS 93

35 LEMELLE Hugo EC MONTGERON VIGNEUX

36 GILLES Cyprien UC ALENCON DAMIGNY

37 WOLFERSBERGER Adrien VC SAVIGNY SUR ORGE

38 GOULET Grégory UC BORDS DE MARNE

39 LUBIN Jordan CS VILLETANEUSE

40 CRISIAS Raphaël PARISIS A.C. 95

41 GREDOIRE Jordan VCA DU BOURGET

42 BOURSON Julien ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

43 LE GUEL Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX

44 ALVAREZ Julien USM GAGNY

45 REGNER Louis ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

46 LEROY Maxime CM AUBERVILLIERS 93

47 GUDESTE Thomas CM AUBERVILLIERS 93

48 BRACONNIER Vincent VC SAVIGNY SUR ORGE

49 GOUVEIA Yvann US METRO TRANSPORTS

50 TOUZEAU Alexandre VS CHARTRAIN

51 OUEDRAOGO Mickaël TEAM 94 CYCLING

52 PHILIPPE Mathieu RETZ BIKE CLUB

53 DUPUY Silouane VCA DU BOURGET

54 LETAILLEUR Rayan VC SAVIGNY SUR ORGE

55 LAVOREL Stéphane TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX

56 GREVIN Jérôme TEAM PELTRAX - CSD

57 DEMOULIN Olivier RUEIL A.C.

58 AMELINE Bastien VCA DU BOURGET

59 BARBOSA Guillaume TEAM PELTRAX - CSD

60 GILLAIN Christian PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

61 GAULTIER Laurent USM GAGNY

62 BOMBARDIERI Hervé OLYMPIQUE C.V.O.

63 ROPARS Philippe PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

64 SIMON Frédéric CC NOGENT / OISE

65 FROGER Frédéric CC COULOMMIERS

66 GUILLOU Thibault CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE

67 SOUBADOU Bertrand VS CHARTRAIN

68 VICTOR Yoann TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX

69 MEUNIER Nicolas TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX

70 POLI Alessandro VCA DU BOURGET

71 LASALLE Vincent UV NEUBOURG

72 HOFFMANN Alexis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

73 LACAINE Alexis PARISIS A.C. 95

74 CHABA Julien ANTONY BERNY CYCLISTE

75 DELORY Cyril TEAM PELTRAX - CSD

76 BENHAMOU Jérémy AV THIAIS

77 PICQUOT Florian VCA DU BOURGET

78 PLAISANT Julien CM AUBERVILLIERS 93

79 BERTINI Vincent SC VAL D'ARRE

80 PITTIA Emmanuelle EC MONTGERON VIGNEUX

81 PALLAIN DUPRE Léo ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

82 MARION Franck EC MONTGERON VIGNEUX

83 DELACOUR Thomas PEDALE COMBS LA VILLAISE

Crédit Photo : Martial Denais