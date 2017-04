Anor (59) - Boucles Cyclistes du Sud Avesnois (Juniors)

Théo Nonnez (Ile-de-France) a remporté ce Dimanche 16 Avril 2017 les Boucles Cyclistes du Sud Avesnois première manche de la Coupe de France Juniors à Anor (59). Gauthier Maertens (Bretagne) et Lucas Meunier (Auvergne-Rhône Alpes) ont complété le podium.

Classement :

1 NONNEZ Théo Ile France les 126,5 km en 3h03'40'' (moy. 41,325 km/h)

2 MAERTENS Gauthier Bretagne à 0 4

3 MEUNIER Lucas Auv. Rh.Alpes à 0 7

4 BARRE Louis Pays Loire à 0 9

5 CHARLOT Victor Aquitaine à 0 10

6 RAUGEL Antoine Grand Est à 0 10

7 GUENNEUGUES Erwann Bretagne à 0 10

8 LOUVEL Matis Normandie à 0 10

9 CHARRIN Aloïs Auv. Rh.Alpes à 0 13

10 CARO Nicolas Ile France à 0 18

11 KERRAUD Erwann Ile France à 0 18

12 LAMAILLE Christopher Ile France à 1 11

13 MOINE Quentin Auv. Rh.Alpes à 1 11

14 RENARD Alexis Bretagne à 1 18

15 HUENS Rémi Nord à 1 26

16 BONSERGENT Maxime Pays Loire à 1 26

17 BOISSET Nicolas Normandie à 1 26

18 GLON Youen Bretagne à 1 26

19 GOURGUECHON Baptiste Nord à 1 26

20 MONTAUBAN Jérémy Auv. Rh.Alpes à 1 26

21 MACE Axel Pays Loire à 1 26

22 WALKOWIAK Hugo Pro C Azur à 1 26

23 AZE Alex Ile France à 1 26

24 HERCHEL Dylan Auv. Rh.Alpes à 1 26

25 SOULIE Erwan Mid Pyr à 1 26

26 BEAUSSIRE Martin Pays Loire à 1 26

27 HAEST Kevin Willebrod à 1 26

28 BOUCHERY Gaetan Poitou Char à 1 26

29 DELACROIX Théo Bourg FrComté à 1 26

30 LAURENT Joffrey Normandie à 1 26

31 LECAMUS LAMBERT Flor Bretagne à 1 26

32 TABELLION Valentin Centre VdL à 1 26

33 BOLOT Simon Grand Est à 1 26

34 SPOHR Maxime Bourg FrComté à 1 26

35 DEGRUTERE Corentin Hauts France à 1 26

36 GRONDIN Donavan vince La Réunion à 1 26

37 JAMOT Julien Normandie à 1 26

38 MONMASSON Guillaume Centre VdL à 1 26

39 BOUCHET Axel Mid Pyr à 1 26

40 HEINIS Jérôme Grand Est à 1 26

41 POUYAU Baptiste Aquitaine à 1 26

42 NAVARRO Gauthier Mid Pyr à 1 26

43 NARDOT Benjamin Hauts France à 1 26

44 SIBILLE SIRON Jossua Bourg FrComté à 1 26

45 HUYET Baptiste Hauts France à 1 26

46 MORIN Erwan Poitou Char à 1 26

47 SCHNEIDER Lilian Grand Est à 1 26

48 SUZZONI Tristan Ile France à 1 26

49 HAEST Jasper Willebrod à 1 26

50 AUMEUNIER Lucas Limousin à 1 26

51 ROTH Valentin Poitou Char à 1 26

52 JOLLY Maxime Pays Loire à 1 26

53 RETAILLEAU Valentin Poitou Char à 1 26

54 BONIFACE Lucas Limousin à 1 40

55 TOCAVEN Fabien Mid Pyr à 1 40

56 CREPIN Félicien Grand Est à 1 42

57 DEVANNE Antoine Pays Loire à 1 42

58 DETOSSE Vincent Limousin à 1 42

59 DELBOVE Joris Grand Est à 1 42

60 BERTRAND Corentin Poitou Char à 1 42

61 THEOT Killian Normandie à 1 42

62 MAAS Danny Willebrod à 1 42

63 BAREILLE Bastien Aquitaine à 1 42

64 BREL Antoine Nord à 1 42

65 WAREE Mathieu Normandie à 1 42

66 SELLIER Valentin Ile France à 1 42

67 JUSSELIN Théo Bourg FrComté à 1 48

68 TESSON Samuel Centre VdL à 1 48

69 RABOIS Léo Centre VdL à 1 48

70 BACHERY Julien Hauts France à 1 48

71 AVADANIAN Lucas Bourg FrComté à 1 48

72 CARLOT Matéo Normandie à 1 48

73 DUFAU Axel Nord à 1 48

74 CAMPIONI Luca Bourg FrComté à 1 48

75 FATTIER Florian Bourg FrComté à 1 48

76 LE PENNEC Guerand Bretagne à 1 48

77 PEYENCET Mael Aquitaine à 1 48

78 LANGELLA Lilian Aquitaine à 1 48

79 VALOY Johan Centre VdL à 1 48

80 LESAGE Corentin Auv. Rh.Alpes à 1 48

81 MONTCHAMP Tristan Auv. Rh.Alpes à 1 48

82 MEHAGNOUL Marc Pro C Azur à 1 48

83 POURRAT Adrien Limousin à 1 48

84 ELAN Thomas Centre VdL à 1 56

85 ELOY Maxime Hauts France à 1 56

86 VANDEPITTE Nathan Mid Pyr à 1 59

87 GERMAIN Thibault Mid Pyr à 2 5

88 AULNETTE Clement Pays Loire à 2 12

89 HAMON Nicolas Limousin à 2 18

90 THIBAUD Samuel Pays Loire à 2 56

91 NUGUE Julien Pro C Azur à 5 55

92 FONQUERNE Cédric Mid Pyr à 5 55

Abandons :

DE VINCENZI Luca Aquitaine

LE BOETEZ Clement Aquitaine

SELIVERT Rémy Aquitaine

EMORINE Quentin Auv. Rh.Alpes

LEFAURE Paul Bourg FrComté

JOSSIER Clément Bretagne

PERRIER Kyliane Bretagne

MILLON Simon Centre VdL

MARQUELET Jessy Grand Est

NEHR Julien Grand Est

LESAINT Jérémy Hauts France

PINSON Damien Hauts France

LUXEUIL Quentin Ile France

ADAM Anthony La Réunion

ARMOUET Anthony La Réunion

CAILLAUD Francis La Réunion

CHELLIER Giovany La Réunion

CUVELIER Stéphane La Réunion

PAYET Aurélien La Réunion

FAURE Louis Limousin

GAURAN Antoine Limousin

BERGERON Vincent Limousin

LORMANT Baptiste Mid Pyr

DAVID Maxence Normandie

COLLET Valentin Poitou Char

MAINGUENAUD Tom Poitou Char

TURMEL Thomas Poitou Char

KNECHT Noah Pro C Azur

COUVRAT Remi Pro C Azur

PIRIS Maxime Pro C Azur

HOEZ Théo Nord

LEJEUNE Théo Nord

MACRON Anthony Nord

TRZEBOWSKI Marc Antoi Nord

BLUMMEL Robin Willebrod

PEETERS Sven Willebrod

STUVIJS Niek Willebrod

HAEST Jeroen Willebrod

Source : Directvelo

Crédit Photo : Alicia Sellier (Archive)